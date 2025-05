MINHO, KIM GYU VIN, A-NA¤é ¹ë²ÚMC¿ØÈ¯É½¡Ø2025 Show! ²»³ÚÃæ¿´ in JAPAN¡Ù4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ

Show! 音楽中心 in JAPAN 実行委員会

2025 Show! 音楽中心 in JAPAN実行委員会は、2025年7月5日(土)・6日(日)にベルーナドームで開催するライブイベント『2025 Show! 音楽中心 in JAPAN』のMCラインナップを発表しました。

『Show! 音楽中心 in JAPAN』は、韓国を代表する人気音楽番組「Show! Music Core」発のライブイベントで、昨年の初開催に続き、日本で開催されるのは2回目です。2025年は、豪華アーティストの出演に加え、MC陣として、番組MCも務めるKIM GYU VIN (ZEROBASEONE)とA-NA (Hearts2Hearts)、さらに昨年に引き続きMINHO (SHINee)の出演が決定しました。

MC

・MINHO (SHINee)

・KIM GYU VIN (ZEROBASEONE)

・A-NA (Hearts2Hearts)

チケット情報

■チケット種類

・2day(2日通し券):31,600円(税込)

・1day(1日券):15,800円(税込)※後日販売

※ 全席指定

※ 6歳以上有料、5歳以下入場不可

※ お一人様 1公演につき1申込限り4枚まで購入可能

※ チケット販売サイト内の注意事項を必ずご確認の上、お申込みください。

■2day(2日通し券)先行販売期間

2025年4月25日 (金) 18:00 ~ 5月25日(日) 23:59 まで

※先着販売となります。販売数には限りがございます。上限に達しましたら予告なく販売終了する場合がございます。

※1day(1日券)の販売開始は、後日告知をさせていただきます。

<Upgrade Ticket(アップグレード券)について>

先行期間中に2dayもしくは1dayチケットをご購入されたお客様を対象に、アップグレードチケットの販売を予定しております。

チケット購入者特典

【特典1】お見送り会へのご招待

参加アーティスト:ILLIT / KiiiKiii / NEXZ / n.SSign

※ 2日通し券を先行期間中にご購入された方から抽選で各日100名様をご招待いたします。

※アーティストの参加日程、当選者様へのご連絡方法・時期などの詳細は後日ご案内いたします。

※本イベントは、各日の終演後に実施いたします。

【特典2】公開リハーサルへのご招待

参加アーティスト:TOMORROW X TOGETHER / and more...

※ 2日通し券、1日券を先行期間中にご購入された方から抽選で各日500名様をご招待いたします。

※アーティストの参加日程、当選者様へのご連絡方法・時期などの詳細は後日ご案内いたします。

※本イベントは、各日の開場前に実施いたします。

『Show! Music Core』 とは?

韓国の大手放送局MBCにて2005年に放送を開始し、日本のK-POPファンからは「ウマチュン」の呼称で親しまれ、常に高視聴率をキープしている韓国の人気音楽番組

イベント概要

タイトル:「2025 Show! 音楽中心 in JAPAN」

日程:2025年7月5日(土)、6日(日) 15:30開場 17:30開演 (予定)

会場:ベルーナドーム

住所:〒359-1153 埼玉県所沢市上山口2135

主催:2025 Show! 音楽中心 in JAPAN実行委員会

2025 Show! 音楽中心 in JAPAN

公式Xアカウント:https://x.com/MusicCore2025jp

#ウマチュン2025

公式ホームページ:https://show-music-core-2025.jp/