ËÌÎ¦½é¾åÎ¦&¼óÅÔ·÷³ÈÂç¡ª¡ÖÊÝ¸î¸¤Ç­¤Õ¤ì¤¢¤¤¥«¥Õ¥§ ANELLA CAFE¡×Ê¡°æÅ¹¡¦µþ²¦°ðÅÄÄéÅ¹¤ò5·î1Æü¡¦2Æü¤ËÏ¢Â³¥ªー¥×¥ó - ²áµîºÇÂ¿¡í·î´Ö4Å¹ÊÞ¡í·×²è¤ÎÁ°È¾Àï¤ò´°¿ë¡ª

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ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0776-50-3856
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/anella_cafe_fukui/
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÆü½Ë 11:00～18:00
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ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§044-322-9965
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/anella_cafe_inadazutsumi/
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URL¡§
¡ÒÊ¡°æÅ¹¡Óhttps://www.instagram.com/anella_cafe_fukui/
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