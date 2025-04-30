Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 2nd Single¡ÖHi-Vision¡×¡¡ËÜÆü¥ê¥êー¥¹
"»ëÅÀ¤ÎÊÑ²½"¤¬¥Æー¥Þ¤ÎÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¤Î2nd Single¤Ï"VIRTUAL GIRL @ WORLD'S END"¤Î¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡ª
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë·Ï¿·¥Ð¥ó¥É¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤æ¤á¤ß¤¿¡×¤è¤ê2nd Single¤¬¥ê¥êー¥¹¡ª
É½Âê¶Ê¡ÖHi-Vision¡×¤Ï½ªËö·Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à"VIRTUAL GIRL @ WORLD'S END"¤Î¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡£¼ÀÁö´¶¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¸÷¤ë¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£ー¤¬ÆÃÄ§¤ÎËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
M2¡ÖTRASH LIFE¡×¤ÏÊö·îÎ§¤Î¥â¥Áー¥Õ¶Ê¡£MV¤òÊö·îÎ§ËÜ¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ËÜºî¤ÏÂè1ÃÆ³Ú¶Ê¡Ö¥¨¥ó¥×¥Æ¥£¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¡×¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò´¶¤¸¤È¤ì¤ë¡¢Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¤Î¿·¤·¤¤É½¸½·Ï¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë1¶Ê¤À¡£
M3¡Ö¥Æ¥ì¥Ñ¥·ー¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÊÄ´¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤¬¤è¤êÉý¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 2nd Single¡ÖHi-Vision¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î30Æü(¿å)
Äê²Á¡¡¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡§ https://bang-dream.com/discographies/3931
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
1.Hi-Vision
2.TRASH LIFE
3.¥Æ¥ì¥Ñ¥·ー
4.Hi-Vision -instrumental-
5.TRASH LIFE -instrumental-
6.¥Æ¥ì¥Ñ¥·ー -instrumental-
¡ã½é²óÀ¸»ºÊ¬¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡ä
¡¦2025Ç¯³«ºÅÍ½Äê Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È ºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
¡¦¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É1Ëç(Á´10¼ï)
¢£ ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷
²»³ÚÇÛ¿®URL¤Ï¤³¤Á¤é¢ª https://bmu.lnk.to/yumemita_2nd_SGpr
¢£ »îÄ°Æ°²è¤òYouTube¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ù¡×¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª
¡Ú»îÄ°Æ°²è¡ÛÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 2nd Single ¡ÖHi-Vision¡×¡Ê2025.4.30 ¥ê¥êー¥¹¡Ë
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://www.youtube.com/watch?v=SUShiBiArxI
¢£ ¿·¶ÊMV¤âÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖHi-Vision¡×¤ÎMV¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ÖHi-Vision¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À§
ÊÔ¶Ê¡§¥µ¥Ä¥
Sound Produce : PHYZ
MV produce ¤«¤Ã¤µ¤ó
video ÜÄ¤Î¤É¤«
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¢ª¡¡https://youtu.be/2ecjo9jpoPM
¢£ Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 2nd Single¡ÖHi-Vision¡×¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¡ª
Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 2nd Single¡ÖHi-Vision¡×¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯²ñ¡¦¥Èー¥¯¡õ¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://bushiroad-music.com/17665/
¢£ Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 2nd Single¡ÖHi-Vision¡×¥ê¥êー¥¹µÇ° ³Ú¶Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 2nd Single¡ÖHi-Vision¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³Ú¶Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤Î³Ú¶Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 2nd Single¡ÖHi-Vision¡×¤Ë¼ýÏ¿¤Î³Ú¶Ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤¡¢²¼µ¤ËµºÜ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊÉ»æ²èÁü¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡¦Ã±¶Ê¹ØÆþ¤É¤Á¤é¤âÂÐ¾Ý
¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÅµ½é»ÈÍÑ¤Î¤æ¤á¤ß¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Ë¤³¤Ë¤³¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÊÉ»æ²èÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://bang-dream.com/news/2092
¢£ Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 3rd LIVE¡Ö¤Õ¤êー¤Æ¤£¤ó¤° ¤âー¤á¤ó¤È¡× ¤¬5·î¤Ë³«ºÅ¡ª
Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 3rd LIVE¡Ö¤Õ¤êー¤Æ¤£¤ó¤° ¤âー¤á¤ó¤È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¤¬°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¢¡¸ø±éÌ¾¡§Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× 3rd LIVE¡Ö¤Õ¤êー¤Æ¤£¤ó¤° ¤âー¤á¤ó¤È¡×
¢¡ÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡§5·î3Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¸ø±é¡¡UMEDA CLUB QUATTRO
5·î4Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¸ø±é¡¡NAGOYA CLUB QUATTRO
5·î7Æü(¿å)¡¡Åìµþ¸ø±é¡¡Spotify O-EAST
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(ÆÃÀ½¥°¥Ã¥ºÉÕ¤)¡¡¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(ÆÃÀ½¥°¥Ã¥ºÌµ¤·)¡¡¡§7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¼õÉÕÃæ
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/yumemita_3rd/
¢¨ÀèÃå½ç¡¦¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¢£ Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¤¨¤ó¤«¤¦¤ó¤¿～¡× Vol.2～Vol.5³«ºÅ¡ª
Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¤¨¤ó¤«¤¦¤ó¤¿～¡×Vol.2~Vol.5¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¢¡¸ø±éÌ¾¡§Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤× ÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¤¨¤ó¤«¤¦¤ó¤¿～¡×
¢¡ÆüÄø¡§Vol.2¡¡5·î31Æü(ÅÚ) ½Ð±é¡§Ü§¤¤¤Ä¤¡¦·§Çµ¥Ù¥¢¥È¥êー¥Á¥§
¡¡¡¡¡¡¡¡Vol.3¡¡6·î28Æü(ÅÚ) ½Ð±é¡§¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê
¡¡¡¡¡¡¡¡Vol.4¡¡7·î13Æü(Æü) ½Ð±é¡§NANIMONO
¡¡¡¡¡¡¡¡Vol.5¡¡8·î10Æü(Æü) ½Ð±é¡§fhana
¢¡²ñ¾ì¡§GARDEN ¿·ÌÚ¾ì FACTORY
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢ª https://bang-dream.com/events/yumemita_encounter
¢£¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¸ø¼°HP¡¦SNS
¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://bang-dream.com/yumemita
¸ø¼°X¡§https://x.com/BDP_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@BDP_yumemita
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@mugendai_mewtype
Biography¡§https://bio.to/yumemita
¢§Vo. ÃçÄ®¤¢¤é¤ì
¸ø¼°X¡§https://x.com/arale_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@arale_yumemita
¢§Gt. µÜ±Ê¤Î¤Î¤«
¸ø¼°X¡§https://x.com/nonoka_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@nonoka_yumemita
¢§Gt. Êö·îÎ§
¸ø¼°X¡§https://x.com/ritsu_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@ritsu_yumemita
¢§Key. Æ£ÅÔ»Ò
¸ø¼°X¡§https://x.com/miyako_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@miyako_yumemita
¢§DJ&Mp. ÀéÀÐ¥æ¥Î
¸ø¼°X¡§https://x.com/yuno_yumemita
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@yuno_yumemita
¢£¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤È¤Ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖPoppin'Party¡×¡ÖRoselia¡×¡ÖMorfonica¡×¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖMyGO!!!!!¡×¡ÖAve Mujica¡×¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸±éÁÕ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Äó¶¡³«»Ï¤«¤é 8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×¤Ï¡¢2022 Ç¯ 11 ·î¤Ë¡¢¹ñÆâ¥æー¥¶ー¿ô¤¬ 1,600 Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡×¤ª¤è¤Ó2025Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¥·¥êー¥º¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿2025Ç¯2·î28Æü(¶â)¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bang-dream.com
¸ø¼°X¡§https://x.com/bang_dream_info
YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ù¡×¡§https://www.youtube.com/@bang_dream_official
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@bangdream_music
¢§¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢ÈÇ¸¢É½µ¤È¤·¤Æ¼¡¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)BanG Dream! Project