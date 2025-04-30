¡ÚÉû¶È¡ß±Ä¶È¥¹¥¥ë¡Û¡ÈÆ°²è¤Ç´Ý¤ï¤«¤ê¡É ÂåÍýÅ¹¡¦FCÊç½¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPlace¡×Àµ¼°¥íー¥ó¥Á¡ª
ÂåÍýÅ¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÊç½¸¡ÖPlace¡×web¥µ¥¤¥È
¡ÖPlace¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Éû¶È²ò¶Ø¤äÀ®²ÌÊó½·»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢
¡È±Ä¶È¥¥ã¥ê¥¢¤¬³è¤«¤»¤ë°Æ·ï¤À¤±¡É¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¹ñÆâ½é¤ÎÀìÌç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£
YouTubeÆ°²è¡Ü¾ÜºÙµ»ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¡¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://dairiten-place.com/)¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
YouTube·ÇºÜ¥µー¥Ó¥¹È´¿è
»þÂåÇØ·Ê¤È¡ÖPlace¡×¤¬Ëä¤á¤ë¥®¥ã¥Ã¥×
Éû¶È»Ô¾ì¤¬µÞ³ÈÂç¤¹¤ëº£¡¢¡È±Ä¶È¥¹¥¥ë¤Ç²Ô¤°¡É¿Í¤¿¤Á¤Î¾ðÊó³Êº¹¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Éû¶È¿Í¸ý¤Ï¤³¤Î5Ç¯¤Ç"1.6ÇÜ¤Î1,670Ëü¿Í"¡£¾å¾ì´ë¶È¤Î62¡ó¤¬±Ä¶È¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°Æ·ï¤Î¡¢Ìó7³ä¤Ï"IT·Ï(¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢/¥Ç¥¶¥¤¥Êー)¤ËÊÐ¤ê"¡¢±Ä¶È¸þ¤±¤Î¾ðÊó¤ÏÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë20Âå¤Î48¡ó¤¬Êâ¹çÀ©¤òË¾¤à¤â¤Î¤Î¡¢¾ò·ï¤ò²£ÊÂ¤Ó¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¾ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇPlace¤Ï¡¢ÂåÍýÅ¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÊç½¸¾ðÊó¤ò°ì³ç½¸Ìó¡£
°Æ·ï¤´¤È¤ÎÊâ¹çÎ¨¤ä¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò¥¹¥Þ¥Û°ì¤Ä¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤¡¢¸¡º÷¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ò·àÅª¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£À®²ÌÊó½··¿¤Î¾ò·ï¤ä·ÀÌó·ÁÂÖ¤òÆ©ÌÀ²½¤·¡¢¡ÈÃµ¤·¤Ë¤¯¤¤¡É¤ò¡ÈÁª¤Ù¤ë¡É¤Ø¤ÈÊÑ´¹¡£±Ä¶È¿¦¤¬¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤ÈÊó½·¤òÄ¾·ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÂª¤¨¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤ÈÄ©Àï¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¹¤²Â³¤±¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/161197/table/1_1_c1e6f6f7bf3aad6c88c0c48159208714.jpg ]
¢¨2025Ç¯4·î»þÅÀ ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö±Ä¶È¿Íºà¤ÎÉû¶È»Ô¾ì¡×¤È¤·¤Æ¼«¼ÒÄ´¤Ù
ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/161197/table/1_2_0f26e2988cfe0ec31aff2604bb335824.jpg ]
ÍøÍÑÊýË¡
ÂåÍýÅ¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÊç½¸¡ÖPlace¡×¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£±.¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È(https://dairiten-place.com/)¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
£².¿·Ãå¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë°Æ·ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
£³.¾ÜºÙ¤Îµ»ö¤äYouTubeÆ°²è¤ÇÈæ³Ó¸¡Æ¤
➃¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÄ°¤¤¿¤¤´ë¶È¤ØÌµÎÁ¤Ç»ñÎÁÀÁµá
¡ÖPlace¡×¥µ¥¤¥È¡§https://dairiten-place.com/
±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥×¥ì¥¤¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³£³ÃúÌÜ£±ÈÖ£³£¶¹æÀÄ»³´ÝÃÝ¥Ó¥ë£¶£Æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÂåÍýÅ¹¹½ÃÛµÚ¤Ó¡¢»ö¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
URL¡§https://dairiten-place.com/
Youtube¡§https://www.youtube.com/@dairitenPlace
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@be-place.co.jp