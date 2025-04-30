AMPTAKxCOLORS¡¢ÂÔË¾¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMPTAKx¥ì¥¤¥ó¥Üー¥íー¥ÉÃæ77¡ó¡ÙËÜÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í¡¢°Ê²¼STPR¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÄ¶Â¿ºÍ2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¤¬¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMPTAKx¥ì¥¤¥ó¥Üー¥íー¥ÉÃæ77¡ó¡Ù¤òËÜÆü2025Ç¯4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAMPTAKx¥ì¥¤¥ó¥Üー¥íー¥ÉÃæ77¡ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜºî¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖAMP-ATTACK!¡×¡ÖÆú¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó»á¡¢¤ì¤ë¤ê¤ê»á¡¢DYES IWASAKI»á¡ÊFAKE TYPE.¡Ë¤Èill.bell»á¤Î¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¹ë²Úºî²È¿Ø¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£AMPTAKxCOLORS¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¸ÄÀ¤ÈÄ©Àï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥ê¥¹¥ÊーÂÔË¾¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥ì¥¤¥ó¥Üー¥íー¥É¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÌ´¤Ø¤ÎÆ»¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー6¿§¤È¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î¥«¥éー¤Ç¤¢¤ëÜô¿§¤ò²Ã¤¨¤¿¡È7¿§¡É¤Ç¿Ê¤àÌ¤Íè¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AMPTAK£øCOLORS¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¡Ö¥Éー¥à¡×¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÈà¤é¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢¥ê¥¹¥Êー¤È°ì½ï¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤ò·È¤¨¤¿¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤Î¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¡ªÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î°ìÉô¤ò»îÄ°¤Ç¤¤ë¥¯¥í¥¹¥Õ¥§ー¥É¡ÊXFD¡ËÆ°²è¤Ï¡¢4·î19Æü¤è¤ê¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ü¥¿¥¤¥È¥ë¡§AMPTAKx¥ì¥¤¥ó¥Üー¥íー¥ÉÃæ77¡ó
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë
·ÁÂÖ¡¦²Á³Ê
¡ü¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛCD¡ÊSTPR-1023¡Ë¡¡\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÛCD¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÊSTPR-9051¡Ë¡¡\3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¨¦ ·ëÀ®¤«¤é1Ç¯10¥ö·î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÆú¡×¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ä¡¢Ì¤¸ø³«¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿40¥Úー¥¸¤Î¹ë²Ú¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤¡Ê¥¹¥êー¥Ö»ÅÍÍ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×
½é²ó¸ÂÄêÈ×
¢£¼ýÏ¿¶Ê°ìÍ÷
1. AMP-ATTACK!
2. ¤¦¤ïーーー¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
3. AMPTAKx¥ì¥¤¥ó¥Üー¥íー¥ÉÃæ77%
4. ¥Áー¥È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª
5. LOVE¥²¥Ã¥Á¥åー!!
6. Îø¤¦¤é¤é
7. ¤Ö¤ó¤Ö¤Ö¤ó¤Ö¤Ö¤ó
8. ºÆ¡¹¡¹µ¯Æ°¡ª¡ª¡ª
9. DOWN TOWN SWING
10. NUDIE...
11. One Week Love 2025 Remix
12. Neochi
13. ²Æ¤ÎÎ®À±
14. Åß¤ÎÂç»°³Ñ
15. ·¯¿§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
16. ¥¯¥ê¤Ü¤Ã¤Á¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡ª
17. ²¿²¯¿Í¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç·¯¤ò
18. Be alright!!
19. ¥ê¥Õ¥¡¥¤¥¢
20. Æú
¢£¥¯¥í¥¹¥Õ¥§ー¥É(XFD)Æ°²è[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=wug5exaC_Ow ]
¢£¼è°·Å¹ÊÞ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3073266/
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡§https://tower.jp/item/6798614
HMV: https://www.hmv.co.jp/news/article/250228128/
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://store.stpr.com/collections/amptak-1stalbum
STPR ONLINE STORE¡§https://store.stpr.com/collections/amptak-1stalbum
¢¨Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¹ØÆþÆÃÅµ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡ü¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´6¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡ü¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡§¥Û¥í¥°¥é¥à¥«ー¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡üHMV¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡ü³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤â°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¸ÄÊÌ°®¼ê²ñ¡¡³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡ÊÁ´³ÛÆâ¶â¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡§
2025Ç¯4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¤¬½ªÎ»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¤ÎÇÛÉÛ¤â½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¹þ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯3·î9Æü¡ÊÆü¡Ë～ 5·î12Æü¡Ê·î¡Ë12:00¤Þ¤Ç
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆü¡¦²ñ¾ì¡¦»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¡Û
- ¡ÚÌ¾¸Å²°²ñ¾ì¡Û±É¥¬¥¹¥Ó¥ë¡Ê2025Ç¯6·î14Æü ÅÚ¡Ë¡¡¤¢¤Ã¤¤£¡¿¤Þ¤¼ÂÀ¡¿¤¢¤Ã¤È
- ¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºåÆüËÜ¶¶¡Ê2025Ç¯6·î28Æü ÅÚ¡Ë¡¡¤×¤ê¤Ã¤Ä¡¿¤Á¤°¤µ¤¯¤ó¡¿¤±¤Á¤ã
- ¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¡¡2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¤Á¤°¤µ¤¯¤ó¡¿¤¢¤Ã¤È¡¿¤±¤Á¤ã¡¡2025Ç¯7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¤¢¤Ã¤¤£¡¿¤Þ¤¼ÂÀ¡¿¤×¤ê¤Ã¤Ä
¢¨³Æ²ñ¾ì¤È¤â1Éô～6ÉôÀ©
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¾ÜºÙ¡Û
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡§
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112862
¢£»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¸ÄÊÌ¥¿¥¤¥È¥ë
- ¤¢¤Ã¤¤£¡§°®¼ê²ñ¥ä¥Ã¥Á¥ã¥¤¥Þー¥¹WWWWWW
- ¤Þ¤¼ÂÀ¡§·¯¤ÈËÍ¤Î°®¼ê²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
- ¤×¤ê¤Ã¤Ä¡§¼ê¿¨¤é¤»¤Æ¤§¤ä
- ¤Á¤°¤µ¤¯¤ó¡§¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Î¤ªÌóÂ«¤·¤è(¥Ïー¥È)
- ¤¢¤Ã¤È¡§²¶¤Ë°©¤¤¤ËÍè¤¤
- ¤±¤Á¤ã¡§¤¨¤Ø¤Ø¥Ü¥¯¾È¤ì¤Á¤ã¤¦
¢£AMPTAKxCOLORS Profile
¡Êº¸¾å¤«¤é¡Ë¤Á¤°¤µ¤¯¤ó / ¤¢¤Ã¤È / ¤±¤Á¤ã / ¤¢¤Ã¤¤£ / ¤Þ¤¼ÂÀ / ¤×¤ê¤Ã¤Ä
¥²ー¥à¼Â¶·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢ASMRÂæ»ì¤Ê¤É¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦6¿Í (¤¢¤Ã¤¤£ / ¤Þ¤¼ÂÀ / ¤×¤ê¤Ã¤Ä / ¤Á¤°¤µ¤¯¤ó / ¤¢¤Ã¤È/¤±¤Á¤ã)¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä¶Â¿ºÍ2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£
³èÆ°Åö½é¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤ï¤º¤«2¥ö·î¸å¤Î2022Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ç1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£
2023Ç¯5·î¤Ë¤ÏÇÛ¿®¸ÂÄê1stEP¡ØRAINBOWxCOLORS¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢TOKYO DOME CITY HALL¤Ç¹Ô¤Ã¤¿2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤â¤¢¤ï¤»¤¿Á´3¸ø±é¤¬Ëþ°÷¸æÎé¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÅìÌ¾ºå·×9¸ø±é¤Î1st LIVE TOUR¤ò¹Ô¤¤Á´¸ø±é¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡ª¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï²Î¤¤¼ê»Ë¾åºÇÂ®¡¢·ëÀ®1Ç¯10¥ö·î¤Ç¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÃ£À®¡£(2025Ç¯4·î»þÅÀ)
2025Ç¯5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¦6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAMPTAK 1st¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¥é¥¤¥Ö～AMPTAKx¥ì¥¤¥ó¥Üー¥íー¥ÉÃæ77¡ó～¡Ù¤ò¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¤´·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Î¤´Ãí°ÕÅÀ
¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×É½µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§x(AMPTAK¤ÈCOLORS¤Î´Ö)¤¬¡¢È¾³Ñ¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AMPTAKxCOLORS ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö
¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¡§http://fc.amptak-colors.com/
¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¡ØPlus member ID¡Ù(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤Ï¡¢É¬¤ºÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤ÎÆ±°Õ¤Î¤¦¤¨¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AMPTAKxCOLORS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://amptak-colors.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/ampxtak
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/c0BgCRP
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@ampxtak
¸ø¼°¥Ä¥¤¥¥ã¥¹¡§https://twitcasting.tv/c:ampxtak/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose(¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ÌÜÅª)¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÚÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Û¤Ç¤¹¡£2018Ç¯6·î15Æü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«¼ç²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSTPR Records¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ©ºîÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦MD(¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°)»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢²»³Ú¸¶È×¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ý±×²½¥µ¥Ýー¥È¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡ØMCN»ö¶È¡ÙÅù¤â³ÈÂçÃæ¡£
2022Ç¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×ºÇ¾å³¬¤Ø¤È°ÜÅ¾¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Ï²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚSTPR Studio¡Û¤òÀßÎ©¡£XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦STPR Studio»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢M&A¤äCVC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨34F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í
URL¡§https://stprcorp.com/