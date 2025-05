¡Ú¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó ¥ë¥¹¥Ä¥ê¥¾ー¥È¡Û¿·¤¿¤Ê¿©¤Î¥êー¥Àー¤¿¤Á¤¬Ì¥¤»¤ëËÌ³¤Æ»¤Î·Ã¤ß¤È½Õ¤ÎÌ£³Ð

マリオット・インターナショナル

ウェスティン ルスツリゾート(北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人 津田 秀紀)は、2025年4月29日の夏季営業スタートに伴い、オールデイダイニング「アトリウム」にて、旬を迎えるアスパラガスと、契約農家から直接仕入れたいちごを使った新しいメニューの提供を開始いたします。

Marriott Executive Chef Excellence Certificateを有する新料飲統括部長 木津 慶和と、国内外の星付きレストランで豊富な経験を持つ新料理長 金丸 直樹を迎え入れ、北海道の食材を活かした新しい料理を提供してまいります。ウェスティンが掲げるWell-beingをコンセプトにしたお食事体験をぜひお楽しみください。

Farm to Table アスパラガスプロモーション

近隣の畑で収穫された野菜がホテルのダイニングへ直送される。

そんな “Farm to Table” の想いを込めて、春から初夏にかけての期間限定アスパラガスのメニューをご用意しました。冷製と温製、ふたつの表情で味わうアラカルトメニューをお楽しみください。

アスパラガス冷製 2,640円

茹で上げアスパラガスとドライトマト、燻したマヨネーズを纏ったケージフリーエッグのポーチ、北海道生ハムを添えてご提供いたします。

アスパラガス温製 3,080円

蛸、アスパラガス、ペンネのプッタネスカ。

トマトの旨味とタコのほど良い歯ごたえ、アスパラガスの爽やかな食感が絶妙に絡み合う豊かな味わいをお楽しみください。

提供時間:11:30-22:00

提供場所:オールデイダイニング「アトリウム」

朝食ブッフェや夕食ブッフェにおいても、北海道で収穫された、その時季に最も美味しいアスパラガスを厳選し、Live Action Stationにてご提供いたします。

詳細を見る :https://www.atrium.westinrusutsu.com/

契約農家 むかわ町「いちご屋三倉」のいちごを使った期間限定メニュー

北海道の中でも温暖な気候で知られるむかわ町。豊かな自然環境に恵まれ、いちごが栄養豊富に育ちます。契約農家である「いちご屋三倉」から直接仕入れた新鮮で濃厚な味わいのいちごを使ったオリジナルメニューを期間限定でご提供いたします。

むかわ町の契約農家いちご屋三倉のいちごを使った限定パフェ 1,980円

爽やかなオレンジゼリーとラズベリーピューレ、バニラアイス、ストロベリーメレンゲをグラスの中に重ね、甘酸っぱさと食感のハーモニーを奏でます。トップには、ふんわりとしたストロベリームースとストロベリーチョコレート、瑞々しいいちごを贅沢にトッピング。北国の春の訪れを感じるデザートです。提供時間:12:00-18:00

むかわ町の契約農家いちご屋三倉のいちごを使ったカクテル

新鮮ないちごをふんだんに使い、その瑞々しさをグラスいっぱいに閉じ込めました。ジューシーな果実感と、カシスや ピーチの華やかな香りが溶け合う春にぴったりの1杯です。提供時間:16:00-23:00

ウェスティン ルスツリゾートにて食を彩る新しい2名のプロフェッショナル

- いちごのハイボール 1,320円- フレッシュいちごとカシスのカクテル 1,320円- フレッシュいちごとピーチのカクテル 1,320円- いちごのモクテル 880円

Director of Food and Beverage (料飲部統括部長)

木津 慶和 (Yoshikazu, Kizu)

ザ・リッツ・カールトン東京をはじめ、米国フロリダ州オーランドのリッツ・カールトンおよび、JWマリオットにて統括ペストリーシェフを務めた後、ハワイ州のザ・リッツ・カールトン カパルア、ザ・リッツ・カールトン沖縄で副総料理長を歴任。ザ・ウェスティン・マウイ・リゾート&スパ カアナパリにおいて総料理長を務め、レストラン9店舗の運営を統括。2014年には、全米ペストリーコンペティションにおいて優勝。同年「全米ベストシェフ・オブ・ザ・イヤー」に選出。2018年、イタリアで開催された世界料理大会(World Culinary Competition)にアメリカ代表チームメンバーとして出場し世界第5位を獲得。2016年よりハワイ・チョコレート・フェスティバルの審査委員長を務めるなど、米国の食の分野における幅広い活動で高い評価を得ている。

2024年には、マリオット・インターナショナルにおいて、最高水準の料理技術とマネジメント能力を備えるシェフに贈られる

「Marriott Executive Chef Excellence Certificate」を受賞。

Chef de Cuisine, All Day Dining Atrium (料理長)

金丸 直樹 (Naoki Kanemaru)

ザ・リッツ・カールトン大阪をはじめ、フランス、ルクセンブルク、アメリカなど、国内外の星付きレストランやホテルにおいて、確かな技術と独創的な感性を磨く。ミシュランガイドにおいて長年三つ星の最高評価を維持し続ける「シャトーレストラン タイユバン・ロブション(当時)」などの名店で、フランス料理人としてのキャリアを重ねる。ラグジュアリーホテル等の料理長も歴任し多くの人々に愛される料理を提供。

近年は、北海道の豊かな大地が育む食材の魅力を最大限に引き出し、繊細かつ力強い一皿でゲストに感動をもたらしている。また、趣味のスノーボードにも情熱を注ぎ、挑戦し続ける心を大切にしている。

■ウェスティン ルスツリゾートについて

2016年6月8日にグランドオープン。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂を備え、夏はゴルフ場に直結しており、冬はスキー場までペアリフトでアクセスできる好立地でオールシーズンアクティビティをお楽しみいただけます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017年・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を連続受賞。

ウェスティン ルスツリゾートHP

https://www.marriott.com/ja/hotels/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/overview/

■ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed(ヘブンリーベッド)、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)(ウェスティンワークアウト)、Eat Well(イートウェル)メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、X や Instagram(@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。

■ルスツリゾートについて

ルスツリゾートは、札幌・新千歳空港から約90分、支笏洞爺国立公園に囲まれたオールシーズンリゾート。3つの山に37コース、総滑走距離42km(1,378エーカー)、4つのゴンドラと14のリフトを所有し、平均年間降雪量は14m(45 フィート)と、良質なパウダースノーが降り積もります。ゲレンデの美しい森林風景や洞爺湖や羊蹄山などの雄大な景色も魅力で、犬ぞりやスノーモービルなどのスノーアクティビティも豊富。宿泊施設は「ルスツリゾートホテル&コンベンション」「ウェスティンルスツリゾート」の2つのホテルに加えて、ログハウスやコテージがある。2020年12月にはコンドミニアムスタイルのプレミアムホテル「The Vale Rusutsu」も誕生し、滞在スタイルに合わせたリゾートステイが可能。World Ski Awardsにおいては2017年・2018・2019・2021・2024年に「Japan's Best Ski Resort」部門で最優秀賞を受賞。

ルスツリゾートHP

https://rusutsu.com/