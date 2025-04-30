¡Ö¡Ç¤ï¤¿¤·¤À¤±¡Ç¤ÎËüÇ¯É®¤òºî¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª²È¤Ë¤ªÆÏ¤±¡£¡Ö¥ê¥âー¥ÈËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤¬³ð¤¨¤ë¡Ç¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î°ìËÜ¡Ç¤ò¡£
Åìµþ¡¡Âå´±»³¡¿·ÃÈæ¼÷¤Ë¤¢¤ëËüÇ¯É®¤È¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Î¤ªÅ¹ STYLE OF LAB¡£
Creema SPRINGS¤Î¿·ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¤ªÅ¹¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢¥ê¥âー¥È¤Ç¤ª²È¤«¤é²ÄÇ½¤Ë
¡Ö½ñ¤¯x ¹á¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹á¤ê¤òÅ»¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤ê¡¢À°Íý¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËüÇ¯É®¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡Öµ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤½Ð¤¹¡×»þ´Ö¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊSTYLE OF LAB¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¤´¼«Âð¤«¤éÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥âー¥ÈËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖCreema SPRINGS¡×¡Ê¥¯¥êー¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Creema SPRINGS¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL¡§
https://www.creema-springs.jp/projects/style-of-lab(https://www.creema-springs.jp/projects/style-of-lab)
Åìµþ¡¡Âå´±»³¡¿·ÃÈæ¼÷¤ÎÃíÌÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡STYLE OF LAB
±ó¤¯¤Æ¤â¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëËüÇ¯É®¤Å¤¯¤ê
¡Ö¥ê¥âー¥ÈËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤È¤ÏSTYLE OF LAB ¤Î¡ÖËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ÏÅìµþ¤ÎÂå´±»³¡¦·ÃÈæ¼÷¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
Ìë¤Î22»þ¤Þ¤ÇËüÇ¯É®ºî¤ê¤ÎÂÎ¸³Í½Ìó²ÄÇ½
ËüÇ¯É®¤Î¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡×¤ä¡Ö³¸¡×¤Î¿§¤Ê¤É6¼ïÎà¤Î¥Ñー¥Ä¤ò³Æ¥Ñー¥Ä10¿§¤Î¿§¤«¤é¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÇÁª¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¡×¤ÎËüÇ¯É®¤ò¤ªºî¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼«Âð¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡£ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÂå´±»³¤«¤é¤ªÆÏ¤±¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇSTYLE OF LAB¤Î¡ÖËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ÏÅìµþ¤ÎÂå´±»³¡¦·ÃÈæ¼÷¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤â¡ÖÁÇÅ¨¤À¤±¤É¡¢Åìµþ¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯7·î¤Î³«Å¹¤«¤é9¥ö·î¼å¤Ç300¿Í¼å¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë300ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ùー¥¹¤Î½Õ¿§ËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
3¿Í¤ªÂ·¤¤¤Î¤è¤¦¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹
¥Ö¥ëー¥Ùー¥¹¤Ï¾¯¤·Âç¿Í¸«¤»¥³ー¥Ç
¤½¤ó¤Ê¤ªµÒÍÍÊý¤Î¤ªÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙÆÃÊÌ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡ÖËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤â¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ëÊý¤â¡¢¼«Âð¤ä¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎËüÇ¯É®¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤¬ËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¡Ç¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¡Ç¡Ç¤Î°ìËÜ¤òºî¤ê½Ð¤¹¡ÉËâË¡¤Î»þ´Ö¡ÉÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë´î¤Ó¥ê¥âー¥ÈËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ä¤¿¤Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¥Ñー¥Ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥ÄÁª¤Ó¤Î¥×¥í¥»¥¹¤â¡¢ÁÏÂ¤À¤ò»É·ã¤¹¤ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Áª¤ó¤À¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éËÜÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñー¥Ä¤«¤é¤´¼«¿È¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëËüÇ¯É®¤ò¤ªºî¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë´î¤Ó¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¤³¦¤ÇºÇ¤âÉÁ¤¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤ËüÇ¯É®¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥»ー¥éーËüÇ¯É®¡¡¹Åç¹©¾ìÀ½¤ÎËüÇ¯É®
ÆüËÜÀ½¤Î³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤Î¥Ñー¥Ä¡ÖËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ÎËüÇ¯É®¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢¥»ー¥éーËüÇ¯É®³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹Åç¹©¾ì¤Çºî¤é¤ì¤¿ÆüËÜÀ½¤Ç¤¹¡£ËüÇ¯É®¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥óÀè¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤ÇÄø¤è¤¤¹Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿½ñ¤¿´ÃÏ¤ÇËüÇ¯É®½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËüÇ¯É®¤Î»úÉý¤Ï¡¢ÃæºÙ¡ÊMF¡Ë¤Ç¤¹¡£¼êÄ¢¤ä¥Îー¥È¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüµÄ¢¤Ê¤É¤Ë½ñ¤¤³¤à¤Î¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿»ú¤ÎÂÀ¤µ¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¤ß¸«¹ç¤ï¤»¤Ï20ËüÄÌ¤ê¡£¤ï¤¿¤·¤À¤±¤ÎÁª¤Ö³Ú¤·¤ß¤¬¤ª²È¤«¤é
ËÉÙ¤ÊÁªÂò»èËüÇ¯É®¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¢³¸¤Ê¤É6¼ïÎà¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¤½¤ì¤¾¤ì10¿§¤ÎÃæ¤«¤é¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Áª¤Ù¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢20ËüÄÌ¤ê¡ª¡ÖËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ÇÁª¤Ù¤ë¥Ñー¥Ä¤Î¿§¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¿¥ë¥Ñー¥Ä2¿§¡×¤È¡Ö¤½¤ÎÂ¾5¼ï¤Î¥Ñー¥Ä10¿§¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¡ã¥á¥¿¥ë¥Ñー¥Ä¡Ê¥Ú¥ó¥Ë¥Ö¤ò´Þ¤à¡ä °Ê²¼¤Î2¿§¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¿§¤ò¤É¤Á¤é¤«ÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±.¥´ー¥ë¥É ¡¡£².¥·¥ë¥Ðー
¡ã¤½¤ÎÂ¾5¼ï¤Î¥Ñー¥Ä¡Ê¥Ú¥óÀè¡¢Æ¹ÂÎ¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ø¥Ã¥É¡¢¥Ü¥È¥à¡Ë¡ä 5¼ï¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤Î10¿§¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¿§¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±.¥Èー¥×¡¡£².¥°¥êー¥ó¡¡ £³.¥Û¥ï¥¤¥È¡¡¡¡£´.¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¡¡£µ.¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó¥¯¡¡£¶.Æ©ÌÀ¡Ê¥¯¥ê¥¢¡Ë
£·.¥Í¥¤¥Óー¡¡£¸.¥Ö¥ëー ¡¡£¹.¥¤¥¨¥íー¥Ö¥é¥¦¥ó¡¡£±£°.¥íー¥º¥Ô¥ó¥¯
Áª¤ó¤À¥Ñー¥Ä¤ò²¾ÁÈ¤ß¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢ÀìÍÑ¤Îµ¡³£¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¾ìÌÌ¤â¥ê¥âー¥È¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
ËüÇ¯É®³«È¯¤ä¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤¿ÀìÌç²È¤«¤é¤Î°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËËüÇ¯É®Áª¤Ó¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÍýÁÛ¤Î°ìËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎËüÇ¯É®Áª¤Ó¡Ö¥ê¥âー¥ÈËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢STYLE OF LABÅ¹¼ç¤Î
æÐÃ«¡¡¸µ¡Ê¤¤¿¤Ë¡¡¤Ï¤¸¤á¡Ë¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£STYLE OF LAB Å¹¼ç¤Î
æÐÃ«¡Ê¤¤¿¤Ë¡Ë¤Ï¡¢¥»ー¥éーËüÇ¯É®³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ç¡¢¤Ú¤ó¤Æ¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾ïÌ³¼èÄùÌò¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ä¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉ®µ¶ñ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀìÌç²È¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎËüÇ¯É®Áª¤Ó¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÇÛÎ¸¤ªµÒÍÍÂ¦¤Ï´é½Ð¤·¤ä¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÇÇØ·Ê¤ä¤ª´é¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ñー¥Ä¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç²¾ÁÈ¤ß¤µ¤ì¡¢´°À®¥¤¥áー¥¸¤ò¤¹¤°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ªÆÏ¤±´°À®¤·¤¿ËüÇ¯É®¤Ï¡¢STYLE OF LAB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÃúÇ«¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³«¤¯»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â°ì½ï¤Ë¤ªÆÏ¤±
¤Þ¤ë¤ÇÅ¹ÊÞ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤ò¤ªÆÏ¤±
Ê¡²¬¤ÈÅìµþ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·ë¤ó¤À¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅ¹ÊÞ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¡×¤È´ò¤·¤¤´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·ë¤ó¤À¥ê¥âー¥ÈËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤È¤´°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÄº¤¡¢¤ªÆó¿Í¤ÇËüÇ¯É®¤Î¥Ñー¥Ä¤Î¿§¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥âー¥ÈËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ÂÎ¸³¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¡ÊÍ½ÌóÊýË¡¡Ë
Creema SPRINGS¡¡¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
https://www.creema-springs.jp/projects/style-of-lab
¥ê¥¿ー¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢¥ê¥¿ー¥ó¤ò¹ØÆþ¡£¤½¤Î¸å¥ê¥âー¥ÈÂÎ¸³¤ÎÍ½Ìó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥âー¥ÈÂÎ¸³¤ÎÍ½ÌóÊýË¡
£±.³Æ¥ê¥¿ー¥ó¤ò¤´¹ØÆþ¸å¡ÊÆþ¶â³ÎÇ§¸å¡Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¹ØÆþ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÍ½Ìó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£².¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´´õË¾Æü»þ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤êÍ½Ìó³ÎÇ§¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤¦¤¨Í½Ìó³ÎÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
£³.Í½Ìó¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¤´»²²Ã¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤äÂÎ¸³¤Î¾ÜºÙ¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥âー¥ÈÂÎ¸³¤Î½êÍ×»þ´Ö
¡¦¥ê¥âー¥ÈËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¦Í½Ìó²ÄÇ½¤Ê¤ª»þ´Ö¤Ï¡¢Ëè½µ²ÐÍËÆü¤ò½ü¤¯12»þ～22»þ¤Þ¤Ç¤Î³«»Ï»þ´Ö¡Ê30Ê¬Ã±°Ì¡Ë¤Ç¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤ÇÍ½Ìó³ÎÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¡ÊÉ¬Í×¤Ê¥Í¥Ã¥È´Ä¶¡Ë
¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢PC¤¤¤º¤ì¤Î´Ä¶¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÅ¹¤«¤é¡¢Google Meet¤Î¥¢¥¯¥»¥¹URL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤ÎURL¤è¤ê¡¢Í½Ìó¤Î¤ª»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡Ö¥ê¥âー¥ÈËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ë¤ªÆþ¤ê²¼¤µ¤¤¡£
¡¦¥Ó¥Ç¥ªÄÌ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌ¿®¤Ë½¼Ê¬¤Ê²óÀþÍÆÎÌ¤Î¤¢¤ëÄÌ¿®´Ä¶¤Ë¤Æ¥ê¥âー¥ÈËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£¢¨±ß³ê¤Ê¤´»²²Ã¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËWi-Fi¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®´Ä¶¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤«¤é¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«
¡¦³¤³°¤È¤Î¥ê¥âー¥È¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛÁ÷Àè¤Ï¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ë¸ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥âー¥È¤Ç¿§¤ò¤ª·è¤áÄº¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤Î¤´Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤ò¼õ¤±¼è¤êÀè¤Ë»ØÄê¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ªÆÏ¤±¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥ê¥âー¥ÈËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ç¤ªºî¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ËüÇ¯É®¤Ï¡¢Íâ±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ªÅ¹¤«¤éÈ¯Á÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¯¥í¥Í¥³¥ä¥Þ¥ÈÊØ¡Ë ¢¨¥®¥Õ¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´»ØÄê¤ÎÇÛÁ÷Àè¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¡Ë
°Â¿´¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥µ¥Ýー¥È
ËüÇ¯É®¥¤¥ó¥¯¤Ï¡¢¥»ー¥éーËüÇ¯É®¤Î¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¥¤¥ó¥¯¤Þ¤¿¤ÏËüÇ¯É®ÍÑ¥Ü¥È¥ë¥¤¥ó¥¯¤¬¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ê¥¿ー¥ó¤Î¡ÖËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ë¤Ï¡¢ËüÇ¯É®¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸2ËÜ¤ò¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ª¤Ä¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¯¿§¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ëー¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ëー¤Î3¿§¤«¤é1¿§¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¯µÛÆþ´ï¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¤ò¤ª»È¤¤Äº¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥È¥ë¥¤¥ó¥¯¤«¤é¥¤¥ó¥¯¤òµÛ¤¤¾å¤²¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¿§¤ÎËüÇ¯É®¤ª¥¤¥ó¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËüÇ¯É®¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤ªº¤¤ê¤ÎÅÀ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢STYLE OF LAB ¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TEL¡§03-6762-9059
Mail¡§info@styleoflab.com
ÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
µÇ°Æü¤äÂ´¶È¡¦Æþ³Ø¡¢½¢¿¦½Ë¤¤¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ»¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë°ìËÜ¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥®¥Õ¥ÈÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ëÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²¿ÁØ¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»þ´Ö¡×¤È¡Ö¶õ´Ö¡×¤ÎÅ¯³Ø
STYLE OF LAB¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¡×¤È¡Ö¶õ´Ö¡×¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ö»þ´Ö¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Î¤ò»È¤¦¤È¤¤Ë¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¶õ´Ö¡×¤ò¡£¥ê¥âー¥È¡ÖËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÅ¯³Ø¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»þ´Ö¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¶õ´Ö¡×
STYLE OF LAB¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁÛ¤¤»ä¤¿¤ÁSTYLE OF LAB¤Ï¡¢¡Ö¾ðÇ®¡¦ÀöÎý¡¦Ä©Àï¤Î»°¸¶¿§¡×¤ò¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Î¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤ä»È¤¦ÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËüÇ¯É®¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÎ¸³¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤¬Áª¤Ö²áÄø¤«¤é´°À®ÉÊ¤ò»È¤¦¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿§¤Î»°¸¶¿§¤¬¡Ö¾ðÇ®¡¦ÀöÎý¡¦Ä©Àï¡×¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê½ñ¤¤Î²¹¤«¤ß¤ä½ñ¤¯¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ÎË¤«¤µ¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëËüÇ¯É®¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÉ®µ¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ñ¤¯ x ¹á¤ê¡×¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤òÆ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë
¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Î°ìËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë½Ö´Ö¡¢½ñ¤»Ï¤á¤ë½Ö´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎËüÇ¯É®¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÂ¤®½Ð¤¹¸ÀÍÕ¤äÊª¸ì¤¬¡¢Æü¾ï¤Ë¾®¤µ¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
STYLE OF LAB
ÅìµÞÅì²£ÀþÂå´±»³±Ø¡¢JR¡ÊÅìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ë ·ÃÈæ¼÷±Ø¤«¤é¤¤¤º¤ì¤âÅÌÊâ£µÊ¬¤Ç¤ª±Û¤·Äº¤±¤Þ¤¹
¢©150-0021
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾°ìÃúÌÜ29-9
TEL: 03- 6762 - 9059 / 080 - 6842 -5532
Mail: office@styleoflab.com
HP: https//styleoflab.com/
Instagram: @style_of _lab
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡¡11:00am ～¡¡7:00pm
(Ëè½µ²ÐÍËÆüÄêµÙ)
¡ã±¿±Ä²ñ¼Ò¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒVALUE CREATION LAB
¢©153-0051
ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ°ìÃúÌÜ16-4 ÂèÆóÎëË¼¥Ó¥ë502
TEL: 090-9177-9382
Mail: office@styleoflab.com
Ã´Åö¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡æÐÃ«¡¡¸µ¡Ê¤¤¿¤Ë¡¡¤Ï¤¸¤á¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒVALUE CREATION LAB
ËÜÅ¹½»½ê¡§
¢©153-0051
ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ°ìÃúÌÜ16－£´
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§
090-9177-9382
ÂåÉ½¼Ô¡§
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡æÐÃ«¡¡¸µ
Å¹ÊÞ½»½ê¡ÊSTYLE OF LAB¡Ë¡§
¢©150-0021
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾°ìÃúÌÜ29－£¹
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§
03-6762-9059