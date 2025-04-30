¡Ú4·î30Æü¥ªー¥×¥ó¡ª¡ÛUSJ¤Þ¤Ç°ì±Ø¡ª¥â¥À¥ó¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÂß¤·ÀÚ¤ê°ì¸®²È¤ÎÌ±Çñ¤¬Âçºå¡Ö°Â¼£Àî¸ý¡×¤ËNEW OPEN¡ª
Âçºå¤òÃæ¿´¤ËÌ±Çñ»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLDK¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§À¸ÅÄÇîÇ·)¤Ï2025Ç¯4·î30Æü(¿å)¤ËÂçºå¡Ö°Â¼£Àî¸ý¡×¤Ë¿·¤·¤¤Ì±Çñ»ÜÀß¡Öeni.ajigawa¡Ê¤¨¤Ë ¤¢¤¸¤¬¤ï¡Ë¡×¤òNEW OPEN¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¸ø¼°Í½Ìó¡Õhttps://go2eni.com/prtimes_enajgw
¡ÔInstagram¡Õhttps://go2eni.com/prtimes_eniinst
¡¦eni.ajigawa¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¿·¤·¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¡Öeni.ajigawa¡×¤ÏJR¤æ¤áºéÀþ¡Ö°Â¼£Àî¸ý¡×±Ø¤ò½Ð¤ÆÅÌÊâ6Ê¬¡£3³¬·ú¤Æ¤Î¸Í·ú¤Æ¤ò¥ê¥Õ¥©ー¥à¤·¤¿°ì¸®²È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ±Çñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Ç¡¢ÂçºåNo.1¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é°ì±Ø¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö»ÜÀß¤Ï¥â¥À¥ó¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬Ì¥ÎÏ¤Î»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿ÆâÁõ¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤Ë¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ìó21.5¾ö¤ÎÌÀ¤ë¤¯³«Êü´¶¤¢¤ëLDK¤Ï¤¯¤Ä¤í¤®¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£4¤Ä¤Î¿²¼¼¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç13Ì¾¤Þ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Ê£¿ô²ÈÂ²¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤äÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥ëー¥×¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÂ°¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÁªÄê¤·¤¿¤â¤Î¤òÀßÃÖ¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤äÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢ÀöÂõµ¡¡¢´¥Áçµ¡¡¢Wi-Fi¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è²ÈÅÅ¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´üÂÚºß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹´üÂÚºß¤Ë¤â²÷Å¬¤ÊÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ
ÆâÁõ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦Çò¤Î²ÈÅÅ¤ÇÅý°ì¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅöÌ±Çñ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öeni.¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¥Í¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤âÀßÃÖ¡£¥³ー¥Òー¤Ï6¼ïÎà¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¡¥³ー¥Òー¥áー¥«ー
¡¦¿å²ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀöÌÌÃ¦°á¼¼¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥¦¥ë¤ÎÂ¤ºîÀöÌÌ¤òÀßÃÖ¡£¥ß¥éー¤Ïeni.¥·¥êー¥º¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë±ß·Á¤Î¥ß¥éー¡£Çò¤¤ÂçÍýÀÐÄ´¤ÎÀöÌÌ¤ÎÅ·ÈÄ¤ä¥¯¥í¥¹¤¬¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ë¹âµé´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥éーÇØÌÌ¤Î´ØÀá¾ÈÌÀ¤Ï¸÷¤¬´éÁ´ÂÎ¤Ë¶Ñ°ì¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á²½¾Ñ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢2¿ÍÆ±»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÀöÌÌÃ¦°á¼¼¤ÎÀßÈ÷
Ã¦°á¼¼¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÀöÂõµ¡¤ä´¥Áçµ¡¡¢Êª´³¤·¥Ï¥ó¥¬ー¤Ë¥¢¥¤¥í¥ó¤â´°È÷¡£Ä¹´üÂÚºß¤ÎºÝ¤Î°áÎà¤ÎÀöÂõÌäÂê¤â¤³¤³¤Ê¤é°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥äー¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ª¥Ë¥Æ¥£¤òºÎÍÑ¡£¤½¤Î¤Û¤«¥·¥ã¥ó¥×ー¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¤Ê¤É¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤âPOLA¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤³¤À¤ï¤ë½÷À¤â°Â¿´¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³Æ¿²¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1³¬µï¼¼
3³¬µï¼¼£±
3³¬µï¼¼2
3³¬ÏÂ¼¼
¿²¼¼¤Ï¹ç·×¤Ç4Éô²°¤¢¤ê¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤â»ÈÍÑ¤¹¤ì¤ÐºÇÂç13Ì¾¤Þ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ì¸®²È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ±Çñ¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤ÉÂç¿Í¿ô¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×Î¹¹Ô¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤¬ÊÝ¤Æ¤ëÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¥°¥ëー¥×Î¹¹Ô¼Ô¤ËÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
(1³¬µï¼¼¡§¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¡§¥½¥Õ¥¡¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É1Âæ¡¡3³¬µï¼¼1¡§¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¡¡3³¬µï¼¼2¡§¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¡¡3³¬ÏÂ¼¼¡§ÉÛÃÄ3ÁÈ¡Ë
¡Öeni.ajigawa¡×¤Ø¤Î¤´Í½Ìó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¡ãÅö»ÜÀß¤Î³µÍ×¡ä
¡ü»ÜÀßÌ¾¡§eni.ajigawa¡Ê¥¨¥Ë ¤¢¤¸¤¬¤ï¡Ë
¡ü½»½ê ¡§¢©554-0024 ÂçºåÉÜÂçºå»Ôº¡²Ö¶èÅç²°3ÃúÌÜ11-19
¡ü¥¢¥¯¥»¥¹ ¡§JR¤æ¤áºéÀþ¡Ö°Â¼£Àî¸ý¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬
¢¨¾èÍÑ¼Ö1Âæ¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£2ÂæÌÜ°Ê¹ß¤Ï¶áÎÙ¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡§25,000±ß～
¡Ô¸ø¼°Í½Ìó¡Õhttps://go2eni.com/prtimes_enajgw
¡¦¡Öeni.¡×¤È¤Ï
eni.¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È
e xtraordinary¡ÊÈóÆü¾ï¡Ë
n arrative¡ÊÊª¸ì¡Ë
i dentity¡Ê¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ë
. (¼þ¤ê¤òÎ¹¤¹¤ë¤³¤È)
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤¹¤³¤·¤À¤±¥¹¥Æ¥¤¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£eni.¡Ê¥¨¥Ë¡Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤¢¤¿¤é¤·¤¤ÂÚºßÂÎ¸³¤ò¤Ä¤¯¤ëÅÔ»Ô·¿¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢ËÜÍè¤Î¥¸¥Ö¥ó¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Î¹¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Î1¥Úー¥¸¤ò¤Ä¤Å¤ë¡¢¤½¤ó¤Êµï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔInstagram¡Õhttps://go2eni.com/prtimes_eniinst
¡Ôeni¸ø¼°HP¡Õhttps://go2eni.com/prtimes_eni
¡¦¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¤³¤È
¿ÍÀ¸¤ËÄÖ¤é¤ì¤ë ¤Ò¤È¤È¤¤ò¤Ä¤¯¤ë
½ÉÇñ¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î»þ´Ö¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤¿Çñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£ ÀßÈ÷¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢À¶ÁÝ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢ ¼ê¤òÈ´¤«¤º¡¢¿´¤ò¤³¤á¤ë¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¡× ¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Î1¥Úー¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
´ë ¶È Ì¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒLDK¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
½ê ºß ÃÏ ¡§ ¢©540-0017 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¾¾²°Ä®½»µÈ6-26¡¡eninal MACCHAMACHI 2F
Âå É½ ¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò À¸ÅÄÇîÇ·
»ö¶È³µÍ×¡§ Ì±Çñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä´ÉÍý¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤Î±¿±Ä´ÉÍý¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¡¢À¶ÁÝ¶ÈÌ³¡¢ÂßÊÌÁñ±¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Ä¡¢¥µ¥¦¥Ê»ö¶È
¡Ô¸ø¼°HP¡Õhttps://ldk-pjt.com/prs_ldk_hp
¡ÚÌ±Çñ±¿±ÄÂå¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ä¤´¼ÁÌäÀè¡Û
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô²°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡¢Ì±Çñ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤ÉÃÎ¼±¤â¤Ê¤¯ÉÔ°Â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¡¢º³ºÙ¤ÊÁêÃÌ¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂçºå¤ÇÄ¹Ç¯Ì±Çñ¤ò±Ä¤àLDK¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÃúÇ«¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª
¡ÔÌ±ÇñÂå¹Ô¥Úー¥¸¡Õhttps://ldk-pjt.com/ldk_daiko
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»¡¦¼èºàÅù¤Î¤ª¿½¹þ¤ßÀè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒLDK¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ±¿±Ä´ÉÍýÃ´Åö
¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¡¢¿·Ê¹¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î¼èºàÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
E-mail¡§marketing.div@ldk-pjt.com