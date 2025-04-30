Ýæ»ÖÔ¥¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー¡¢PENICILLIN¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹-¤é½Ð±é Psycho le Cemu¼çºÅ¡ÖÉ±Ï©¥·¥é¥µ¥®ROCK FES 2025¡×¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡Ò5/2¡¢3³«ºÅ¡Ó

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½Ð±é¼Ô¡§Psycho le Cemu / Ýæ»ÖÔ¥ / ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー / ¥­¥º / ENVii GABRIELLA


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https://live.nicovideo.jp/watch/lv347585773



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https://dwango-ticket.jp/project/T3pmjbUqTR(https://dwango-ticket.jp/project/T3pmjbUqTR)