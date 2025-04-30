Ýæ»ÖÔ¥¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー¡¢PENICILLIN¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹-¤é½Ð±é Psycho le Cemu¼çºÅ¡ÖÉ±Ï©¥·¥é¥µ¥®ROCK FES 2025¡×¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡Ò5/2¡¢3³«ºÅ¡Ó
¡ÖÉ±Ï©¥·¥é¥µ¥®ROCK FES 2025¡×¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ
2025Ç¯5·î2Æü¡¦3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉ±Ï©¥·¥é¥µ¥®ROCK FES 2025¡×¤ò¡¢¤Ò¤á¤¸¥¢¥¯¥ê¥¨Âç¥Ûー¥ë¤«¤é¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·ÑÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¸ø±é¡§Psycho le Cemu presents É±Ï©¥·¥é¥µ¥®ROCK FES 2025
²ñ¾ì¡§¤Ò¤á¤¸¥¢¥¯¥ê¥¨Âç¥Ûー¥ë(Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô)
¢£»ëÄ°¥Úー¥¸
¡ÚDAY1¡ÛÉ±Ï©¥·¥é¥µ¥®ROCK FES 2025¡¡ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ
½Ð±é¼Ô¡§Psycho le Cemu / PENICILLIN / SHAZNA / ¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯-àÝàêÅ¹- / DEZERT
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯5·î2Æü(¶â)¡¡13»þ50Ê¬～ÊüÁ÷START
https://live.nicovideo.jp/watch/lv347585752
¡ÚDAY2¡ÛÉ±Ï©¥·¥é¥µ¥®ROCK FES 2025¡¡ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ
½Ð±é¼Ô¡§Psycho le Cemu / Ýæ»ÖÔ¥ / ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー / ¥¥º / ENVii GABRIELLA
¢¨¡Ö¥¥º¡×¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÝæ»ÖÔ¥¡×¤Ï¸ø±é¤Î°ìÉô¤òÇÛ¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ)¡¡12»þ50Ê¬～ÊüÁ÷START
https://live.nicovideo.jp/watch/lv347585773
¢£»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯4·î30Æü(¿å)14»þ00Ê¬ ～ 2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ)20»þ00Ê¬
¢£¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È»ëÄ°´ü´Ö
2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤â¡¢À¸ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¾åµ´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢»ëÄ°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Í¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê
¡ÚDAY£±¡Û3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¥µー¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ 350±ß
¡ÚDAY£²¡Û3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¥µー¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ 350±ß
¡ÚÄÌ¤··ô¡Û6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+¥µー¥Ó¥¹¼ê¿ôÎÁ 650±ß
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸
https://dwango-ticket.jp/project/T3pmjbUqTR(https://dwango-ticket.jp/project/T3pmjbUqTR)