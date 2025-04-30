¡ÚÀî±Û¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÛÌÔ½ë¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë²Æ¤Ë°ìÂÁá¤¯ÅÐ¾ì¡ªÀî±Û¤Î²Æ¡¢º£Ç¯¤âÅþÍè! ÃÏ¸µÁÇºà¤Î»ÝÌ£ºÝÎ©¤Ä¡¢¿Ê²½·Ï¤«¤É¹
Àî±Û¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¿·ÉÙÄ® 1-22¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§»°Âð¹¯À²¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÏÂ¿© ¤à¤µ¤·Ìî¡×¡Ê2F¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)¤«¤é9·î29Æü(·î)¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì½ë¤¤ºë¶Ì¸©¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥¨¥¢¥êー¿©´¶¤Î¤«¤É¹¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÎWeb¥µ¥¤¥È³ÆÃÏÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë´ÑÂ¬»Ë¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤ÃÏÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿(¢¨1)¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£Ç¯¤â¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢ºë¶Ì¸©¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤È¤Æ¤â½ë¤¤²Æ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ½ë¤¤¤¬»÷¹ç¤¦¸©¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Îä¤¿¤¤¿©¤Ù¤â¤Î¤Ç²Ð¾È¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ò¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Î¤«¤É¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤É¹(¶À»³¼òÇô¡¦²Ï±ÛËõÃã¡¦¤¤¤Á¤´¡¦Àî±Û¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡õ¥ì¥â¥ó)¥¤¥áー¥¸
ºòÇ¯¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖÏÂ¿© ¤à¤µ¤·Ìî¡×¤Î¤«¤É¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£º£Ç¯¤ÏºòÇ¯ÈÎÇä¤·¤¿3¼ï¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÌ£³Ð¤È½Ð²ñ¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¥á¥Ë¥åー¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
¤«¤É¹¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ëÉ¹¤Ï¡¢±üÃáÉãÏ¢Êö¤ÎÀã²ò¤±¿å¤ò¸»¤È¤¹¤ëÅ·Á³¿å¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Çö¤¯ºï¤é¤ì¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍ¥¤·¤¯ÍÏ¤±¤À¤·½ë¤¤¿ÈÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¹¥É¾¤Î¡ÖÀî±Û¤Ï¤Á¤ß¤Ä&¥ì¥â¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö²Ï±ÛËõÃã¡×¤Ï²Ï±ÛËõÃã¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¤¢¤ó¤³¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¤«¤éÁ´¹ñ½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¤¤Á¤´¸©¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ºë¶Ì¸©¤Î¤¤¤Á¤´¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¤ò»ÈÍÑ¤·ºë¶Ì¸©¤ÎÁÇºà¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÀî±Û¤ÎÃÏ¸µ¼òÂ¢¤Î¼òÇô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¶À»³¼òÇô¡×¤¬¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¶À»³¼òÇô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢±£¤·Ì£¤Ë¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÉ¹¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Âç¿Í¸þ¤±¤Î¤«¤É¹¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´7¼ï¤Î¥·¥í¥Ã¥×¡Ê¤¢¤ó¤º¡¢Àî±Û¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡õ¥ì¥â¥ó¡¢¤¤¤Á¤´¡¢ÎýÆý¡¢¶À»³¼òÇô¡¢¤¢¤ó¤³¡¢²Ï±ÛËõÃã¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î2¼ï¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àî±Û¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÌ£¤ï¤¦²Æ¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1½ÐÅµ µ¤¾ÝÄ£Web¥µ¥¤¥Èhttps://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/rankall07.php?prec_no=&block_no=(https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/rankall07.php?prec_no=&block_no=)
¡¾¤«¤É¹¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð-
¡¦Àã¿¼¤¤±üÃáÉãÏ¢Êö¤ÎÀã¤É¤±¿å¤ò¸»¤È¤¹¤ëÅ·Á³¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö±üÃáÉã¸»Àô½ãÉ¹¡×¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½É¹µ»½Ñ¤Ç¤ª¤ª¤è¤½48»þ´Ö¤«¤±¤Æ±ÒÀ¸Åª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·Á³¿åÍ³Íè¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Á´4¼ï¤Î¤«¤É¹Á´¤Æ¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©¤äÀî±Û¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Àî±Û¤Î²Æ¤òÎÃ¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡¢°ìÇÕ¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Á´7¼ï¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¡¢¤É¤ì¤âÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙÍè¤Æ¤â°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡þ±üÃáÉã¸»Àô¤Î½ãÉ¹¤Çºî¤ë ¡Ö¤«¤É¹¡× ³µÍ×¡þ
¤«¤É¹(¶À»³¼òÇô¡¦²Ï±ÛËõÃã¡¦¤¤¤Á¤´¡¦Àî±Û¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡õ¥ì¥â¥ó)¥¤¥áー¥¸
¡Ú´ü´Ö¡Û
2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë)～9·î29Æü(·î)
¡Ú¾ì½ê¡Û¡¡
ÏÂ¿© ¤à¤µ¤·Ìî¡Ê2F¡Ë¡¡
¢¨½ü³°Æü¡§ÏÂ¿© ¤à¤µ¤·Ìî ÄêµÙÆü
¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡
11:30A.M.～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)
5:30P.M.～9:00P.M.(L.O.8:30P.M.)
¡ÚÎÁ¶â¡Û
1Ì¾¤µ¤Þ \1,600
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡Û
Àî±Û¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ÏÂ¿© ¤à¤µ¤·Ìî
TEL¡§049-227-1103¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
(10:30A.M.～6:00P.M.)
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.princehotels.co.jp/kawagoe/plan/musashino/shaved_ice_cream_2025/
¡þ±üÃáÉã¸»Àô¤Î½ãÉ¹¤Çºî¤ë ¡Ö¤«¤É¹¡× ¾ÜºÙ¡þ
±üÃáÉã¸»Àô¤Î½ãÉ¹¥¤¥áー¥¸
±üÃáÉã¸»Àô¤Î½ãÉ¹
ÁÏ¶È¤«¤é105Ç¯¡¢À½É¹»ö¶ÈÉô¡¦ÎäÂ¢»ö¶ÈÉô2ËÜ¤ÎÃìÈÎÇä¡¢À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉð½£À½É¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÉ¹¤ò»ÈÍÑ¡£±üÃáÉãÏ¢Êö¤ÎÀã¤É¤±¿å¤ò¸»¤È¤¹¤ëÅ·Á³¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½É¹µ»½Ñ¤Ç¤ª¤ª¤è¤½48»þ´Ö¤«¤±±ÒÀ¸Åª¤ËÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀ´¶¡¦Ìµ½¡¦¹Å¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿³ÑÉ¹¤ÏºÕ¤¤¤ÆÎ³¤òÂ·¤¨¤¿¡Ö±üÃáÉã¸»Àô ½ãÉ¹¡×¡£
¶À»³¼òÇô ¥¤¥áー¥¸
¡Ú¿·È¯Çä¡Û ¶À»³¼òÇô¡¡¡¡
Àî±Û¤ÎÃÏ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ö¾®¹¾¸Í¶À»³¼òÂ¤¡×¤Î¼òÇô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤É¹¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯Ì£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Ã¥Ä¤äÇ»¸ü¤Ê¼òÇô¤È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Î»ÀÌ£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½ー¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£¼òÇô¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥·¥í¥Ã¥×¡§¶À»³¼òÇô¡¢¤¢¤ó¤³
Àî±Û¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡õ¥ì¥â¥ó ¥¤¥áー¥¸
¡ÚºòÇ¯¤´¹¥É¾¡ÛÀî±Û¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡õ¥ì¥â¥ó
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤È¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¡£Àî±Û¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ë¥ì¥â¥ó¤òÄÒ¤±¹þ¤ß»Å¾å¤²¤¿¥·¥í¥Ã¥×¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥·¥í¥Ã¥×¡§Àî±Û¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡õ¥ì¥â¥ó¡¢¤¢¤ó¤º
²Ï±ÛËõÃã ¥¤¥áー¥¸
¡Ú¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡Û²Ï±ÛËõÃã
µì²Ï±ÛÎÎÆâ¤ÎÅÁÅý¤¢¤ëÃã±à¤ÇÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÃãÍÕ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡Ö²Ï±ÛËõÃã¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ëÇ»¸ü¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢²Ï±ÛËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥×¥ê¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Àî±Û¤ËÍè¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥·¥í¥Ã¥×¡§²Ï±ÛËõÃã¡¢¤¢¤ó¤³
¤¤¤Á¤´ ¥¤¥áー¥¸
¡Ú¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡Û¤¤¤Á¤´
ºë¶Ì¸©¤¬¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤É¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¹á¤ê¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ó¡×¤Î²ÌÆù¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¼ÑµÍ¤áÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥·¥í¥Ã¥×¡§¤¤¤Á¤´¡¢ÎýÆý
¡þº£Ç¯¤Ï¥·¥í¥Ã¥×¤¬Á´7¼ï¡þ
¤¢¤ó¤º¡¢Àî±Û¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡õ¥ì¥â¥ó¡¢¤¤¤Á¤´¡¢ÎýÆý¡¢¶À»³¼òÇô¡¢¤¢¤ó¤³¡¢²Ï±ÛËõÃã¤«¤é2¼ï¤ÎÁªÂò¤¬²ÄÇ½¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÉ¹¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌÅÓ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ(13%)¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ìÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢8ÉÊÌÜ¡Ê¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£8ÉÊÌÜ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¡¦¿©ºà¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ(4·î30Æü)¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£