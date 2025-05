ÂÐ¾Ý¤ÎGAINWARD GeForce RTX 50¥·¥êー¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡ØDOOM: The Dark Ages¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¥Ð¥ó¥É¥ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡¡

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス(本社:東京都千代田区)は、取り扱いGAINWARDより2025年04月30日(水)~2025年05月21日(水)の期間中、NVIDIA GeForce RTX 5070 以上のいずれかのGPUを搭載した対象のGAINWARDグラフィックスカードをご購入いただいたユーザーにBethesda Softworksの『DOOM: The Dark Ages』PC版(2025年05月15日(木)発売予定)のプレミアムエディション (99.99 ドル相当) を獲得できるバンドルキャンペーンを実施いたします。

GeForce RTX 50 シリーズの革新的な機能を活用して、『DOOM: The Dark Ages』で血塗られたドゥームスレイヤーとなろう。idTech 8 ネイティブレイトレーシングで、未だ見ぬ闇と邪悪が蠢く暗黒時代で地獄に抗おう。

GeForce RTX 50 シリーズで、AI を活用したマルチフレーム生成を搭載した NVIDIA DLSS 4 により性能が飛躍的に向上し、高品質な画像を構築し、『DOOM: The Dark Ages』での PC ゲーミング体験をさらに強化します。

■キャンペーン期間

2025年04月30日(水)~2025年05月21日(水)

※プレミアムエディション引き換え期間は2025年06月20日(金)

※以下お申し込みページよりエンドユーザー様に申し込みしていただく形になります

※1人につき1回まで

※予定数に達した場合、期間中でもキャンペーンを終了する場合があります

■キャンペーン対象製品

NVIDIA GeForce RTX(TM) 5070 以上のいずれかのGPUを搭載した対象のGAINWARDグラフィックスカード

GeForce RTX 5090 シリーズ

GeForce RTX 5080 シリーズ

GeForce RTX 5070 Ti シリーズ

GeForce RTX 5070 シリーズ

■プレミアムエディション

> ゲーム本編

> 最大 2 日間のアーリーアクセス

> キャンペーン DLC

> Digital Artbook and Soundtrack

> Divinity Skin Pack

2 日間のアーリーアクセス:*実際のプレイ時間は、購入日および適用される地域によって異なります。

キャンペーン DLC:**DLC は後日配信予定です。



■ゲームクーポンコードお申し込みページ

URL:https://www.gainward.com/main/event/2025/doom/index_jp.php

■『DOOM: The Dark Ages』について

URL:https://doom.bethesda.net/ja-JP/the-dark-ages

DOOM: The Dark Ages (C) 2025 ZeniMax Media Inc.

Developed by id Software LLC. id, id Software,

DOOM, ZeniMax, Bethesda, Bethesda Softworks and their respective logos are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.

(C) 2025 NVIDIA Corporation. All rights reserved.

NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce RTX は米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標および/または登録商標です。その他の社名と製品名は、それらが関連付けられているそれぞれの企業の商標である可能性があります。

■GAINWARD社 概要

NVIDIA社のTier 1パートナーであるPALITグループの一員のGAINWARD(ゲインワード)社は、1984年に台北(台湾)で設立したグラフィックボードの製造と販売を手掛ける専業メーカーです。自社開発の独自冷却システムやOC機能を採用した製品企画と圧倒的な供給力を背景に画期的な製品を全世界に向けて提供しています。

公式X:https://twitter.com/Gainward_Japan

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト:https://newx-corp.jp

公式X:https://twitter.com/NEWXCorp