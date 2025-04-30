¡ÚFUNNY ELVES ÊýÎ¤¡Û¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¥í¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥óÆüËÜ¿·È¯Çä
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢Î¹¹Ô¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¤Î·×²è¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö·Ú¤ä¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥á¥¤¥¯¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥ー¥×¤·¤¿¤¤¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢FUNNY ELVES ÊýÎ¤¤Ï¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥í¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ß¥Ë¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇËÜÆü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö½ÐÀè¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡×¿·¤·¤¤·ÈÂÓ·¿¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥Äー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¢£¥ß¥Ë¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ¹
Ãå¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¶âÂ°À½¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥±ー¥¹¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ù¥ë¥È¥ëー¥×¤ËÁõÃå²ÄÇ½¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ÈÎ®Àþ·¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡É¤Î¥Õ¥ëÁõÈ÷
ÆâÂ¢¥ß¥éー¡Ü¹âÌ©ÅÙ¥Ñ¥Õ¡Ü¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÅëºÜ¤·¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¡£¢¨1
¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½èÊý
½À¤é¤«¤Ê¥«¥ÐーÎÏ¤È¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä´¶¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¤Ï¡¢Î¹Àè¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤â¶Ñ°ì¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ©°õ¾Ý¤ò¥ー¥×¡£¢¨1
ºÇÅ¬¤ÊÍÆÎÌÀß·×
É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥±ー¥¹¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë°õ¾Ý¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾åµ¼Ì¿¿¤Ï½¾Íè¥µ¥¤¥º¤Î¥í¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥¨¥¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÐÀè¤Ç¤âÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤â¼êÊü¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÆüËÜÈ¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥±ー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À®Ê¬¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤Ç¥íー¥«¥é¥¤¥º¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò»Ü¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥á¥¤¥¯¥Ëー¥º¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¦²Á³Ê
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§FUNNY ELVES ÊýÎ¤ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÊQoo10¡¢³ÚÅ·¡¢Amazon¡Ë¡¢°ìÉô¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Û¤«
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î25Æü
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥Ê¥Ã¥×¡§
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó
E01¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å/E02¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ùー¥¸¥å
F01¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å/F02¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ùー¥¸¥å
²Á³Ê¡§1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë