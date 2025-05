Minimal¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÀ¤³¦ÅªÉÊÉ¾²ñ¡ÖInternational Chocolate Awards 2025¡×Asia-PacificÂç²ñ¤Ë¤ÆÈÄ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¡ìArhuaco¡×¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¡ª

株式会社Bace

株式会社βace(東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣)が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」( https://mini-mal.tokyo/ ) は世界的チョコレート品評会である「International Chocolate Awards(Asia-Pacific)」Micro-batch - Plain/origin dark chocolate bars 部門にて、板チョコレート「'Arhuaco(アルアコ)」がGoldを受賞し、'Best in competition' overall winners(総合優勝)に選ばれました。

さらに2025年6月発売予定の新作「'Arhuaco FINE(アルアコファイン)」がBronzeを受賞しました。

【受賞の詳細】

大会名:「International Chocolate Awards 2025」

Micro-batch - Plain/origin dark chocolate barsカテゴリー

板チョコレート「'Arhuaco(アルアコ)」

受賞一覧

・'Best in competition' overall winners

・Gold

・Gold: Rough Ground

・Gold: Direct Traded

・Gold: Chocolate Maker

◆商品概要

コロンビアの先住民アルアコ族がつくる希少なカカオ豆のみで造る、シングルオリジンのチョコレート。ブドウジャムのような風味が特徴の1枚です。

◆独自の焙煎・磨砕方法による、カカオ本来の豊かな味わい

カカオ豆からチョコレートを造るMinimalでは、カカオ豆の香りや味わいを最大限に発揮するために、1℃単位の焙煎、1%刻みでカカオ濃度の調整を行い、さらにカカオ豆の粒子を粗挽きにして「ザクザクとした食感」を残す独自製法でチョコレートをお造りしています。

特にこの「'Arhuaco」は、カカオ豆のもつ複雑な酸とフローラル感をよりはっきりと感じられるように、磨砕方法に着目。複雑な香りを最大限に残すために、カッティング能力が高い特殊な機械で高速で摩砕を行っています。さらに低温・短時間の“極浅煎り”で仕上げることで、カカオ豆のもつブドウのような複雑な酸味とフローラルな風味をそのまま感じていただけるように仕立てています。手間や時間は掛かりますが、カカオの特徴を表現するために最適な製法を模索した結果の独自製法です。

・「'Arhuaco」商品詳細

価格:1,880円(税込)

取扱店:オンラインストア・富ヶ谷本店・麻布台ヒルズ店

商品ページ:https://mini-mal.tokyo/products/100000000073

※「'Arhuaco」は、7種の板チョコレートのアソートセット「7DAYS CHOCOLATE(14枚入)」でもお楽しみいただけます。

・「7DAYS CHOCOLATE(14枚入)」商品詳細

価格:3,640円(税込)

取扱店:オンラインストア・富ヶ谷本店・代々木上原店・麻布台ヒルズ店

商品ページ:https://mini-mal.tokyo/products/100000000667

板チョコレート「'Arhuaco FINE」

受賞

・Bronze

※2025年6月発売予定商品

詳細は追ってリリース予定

Minimal 富ヶ谷本店で、板チョコレートの食べ比べ体験を(試食も可)

Minimal富ヶ谷本店では、今回の受賞チョコレート「'Arhuaco」をはじめ、産地違いや挽目違いなどで異なるフレーバーの板チョコレートを常時10種類以上ご用意しており、試食をしながら食べ比べて、お好みの一枚をお選びいただけます。

カカオとチョコレートをこよなく愛するスタッフが丁寧にご案内しますので、ぜひ実際に食べ比べて、「カカオだけでこんなに味が違うんだ!」という驚きや、「この味が好き!」というお気に入り探しをお楽しみください。

職人が1枚1枚丁寧にお造りする板チョコレートが、想いを伝える母の日のギフトや、東京土産にもおすすめです。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所:東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス:小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間:11:30~19:00(L.O 18:30) 定休日無

ショコラティエ・パティシエ含むカカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続 101 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい!”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所:東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス:小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間:11:30~19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所:東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス:各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間:11:00~19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所:東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス:小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間:10:00~18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所:東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス:東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間:11:00~19:00 定休日無

株式会社 βace概要

社名:株式会社 βace

代表者:代表取締役 山下貴嗣

所在地:151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数:40 人(アルバイト含む)

業務内容:チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア:https://mini-mal.tokyo

LINE:https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram:https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

X:https://twitter.com/Minimal_tokyo

Facebook:https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts