¡ÚChopard¡ÛÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë±Ç²è³¦¤Î¾ÝÄ§¡Ö¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¡×
(C)Olivier Currat
¡ÈÂè¼··Ý½Ñ¡§±Ç²è¡É¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÇÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶äËë¤Î»×¤¤½Ð¤¬á´¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢1998Ç¯¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ñー¥ë¤Î¿´¤«¤é¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥ó¤Ï¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤ò»Ï¤á¤È¤·¡¢Æ±±Ç²èº×¤Ç¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¤¢¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Î¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤ÎÀ½ºî¤Ë70»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤â¤ª¤è¤Öºî¶È¤È¹âÅÙ¤Ê¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î13Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£Ç¯¤â½÷À¤¬¤½¤ÎÇ¤¤Ë½¢¤¡¢¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Î¥·¥å¤¬¤³¤ÎÂçÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
±Ç²è³¦¤Î¡ÈÀ»ÇÕ¡É
¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÊÄ²ñ¼°¤Ï¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ä¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¼¡¤°¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Æ±±Ç²èº×¤ÎÁíÂåÉ½¥Æ¥£¥¨¥êー¡¦¥Õ¥ì¥âー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤Î¼øÍ¿¤Ï¤É¤ì¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÃÊÌ¤ÇÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤¬¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤¿¤Á¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¿âÞ·¤Î¡ÈÀ»ÇÕ¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¡£70Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ì´¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤¬¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1998Ç¯¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥·¥ç¥¤¥Õ¥ì¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1946Ç¯¤«¤é1954Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGrand Prix du Festival International du Film¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯°Û¤Ê¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¥È¥í¥Õ¥£ー¤È¤·¤Æ¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1954Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹±µ×Åª¤«¤Ä°ìÌÜ¤Ç¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ë¥È¥í¥Õ¥£ー¤òÁÏºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¸¥å¥¨¥éー¿ô¼Ò¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÊõÀÐ¿¦¿Í¤Ç¤¢¤ê²è²È¡¦Ä¦¹ï²È¤Ç¤â¤¢¤ë¥ê¥å¥·¥¨¥ó¥Ì¡¦¥é¥¾¥ó¡ÊLucienne Lazon¡Ë¤¬¡¢¥«¥ó¥Ì»Ô¤ÎÌæ¾Ï¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ÆºÇ½é¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¤òÀ½ºî¤·¡¢1955Ç¯Âè8²ó¤Î±Ç²èº×¤Ç¡¢¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡Ù¤Î¥Ç¥ë¥Ðー¥È¡¦¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ë½é¤á¤Æ¤³¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1964Ç¯¤«¤é1974Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â¾Þ¤ÎÌ¾¾Î¤¬ºÆ¤Ó¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ËÌá¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤Î¼øÍ¿¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å±Ç²èº×¤Ï¡¢ºÆ¤ÓºÇÍ¥½¨±Ç²èºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤òÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£1980Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤Ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¤ÎÂæºÂ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢1992Ç¯¤Ë¥¸¥å¥¨¥éー¤Î¥Æ¥£¥¨¥êー¡¦¥É¡¦¥Ö¥ë¥±¥Ëー¡ÊThierry de Bourqueney¡Ë¤¬¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ï¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëÀ½¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿ÂæºÂ¤Ë¡¢19Ëç¤Î¾®ÍÕ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥·¥ç¥¤¥Õ¥ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤Î¿·¾Ï¤¬Ëë³«¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï1997Ç¯¡¢Åö»þ¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥ô¥£¥ª»á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÈà¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥×¥ì¥¥·¥¬¥é¥¹¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¥ä¥·¤ÎÍÕ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬Èà¤Ë¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¥¸¥å¥¨¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤Î¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ±ÉÍÀ¤Ê¿½¤·½Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤òºÆ²ò¼á¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢·Ô¤ÎÀèÃ¼¤ÎÃÇÌÌ¤Ë¥·¥ç¥Ñー¥ë¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡È¾®¤µ¤Ê¥Ïー¥È¡É¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë°ì¿·¤µ¤ì¤¿¥È¥í¥Õ¥£ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥í¥ï¥¼¥Ã¥ÈÄÌ¤ê¤ËÊÂ¤Ö¥ä¥·¤ÎÌÚ¤È¥«¥ó¥Ì»Ô¤ÎÌæ¾Ï¤Ø¤Î·É°Õ¤òËº¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡È±Ç²è³¦¤ÎÀ»ÇÕ¡É¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¼êºî¶È¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤Ë¡¢18K¥¨¥·¥«¥ë¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥ÉÀ½¤Î19Ëç¤Î¾®ÍÕ¤¬Èþ¤·¤¯ÇÛ¤µ¤ì¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ç±ü¹Ô¤´¶¤Î¤¢¤ë¿¿¤ÎÊõÀÐ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ñー¥ë¤Ï1998Ç¯¤Ë¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±Ç¯¡¢¡Ø±Ê±ó¤È°ìÆü¡Ù¤Î¥Æ¥ª¡¦¥¢¥ó¥²¥í¥×¥í¥¹´ÆÆÄ¤¬¡¢¥·¥ç¥Ñー¥ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ºÇ½é¤Î¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥·¥ç¥¤¥Õ¥ì¤Ï¤µ¤é¤ËÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥È¥í¥Õ¥£ー¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡È±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ÎÀë¸À¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¤³¤Î·Ý½Ñ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¡¢¥È¥í¥Õ¥£ー¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤ÎÀ½ºî¤Ë¤Ï¡¢70»þ´Ö°Ê¾å¤â¤ÎåÌÌ©¤Êºî¶È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2014Ç¯°ÊÍè¡¢¥·¥ç¥Ñー¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ø¤ÎÎ¹¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥í¥Õ¥£ー¤Î¥´ー¥ë¥É¤Ë¤Ï¥¨¥·¥«¥ë¥´ー¥ë¥É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¿å½à¤Î¼Ò²ñÅª¡¦´Ä¶Åª´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÎ·¡¤µ¤ì¤¿118¥°¥é¥à¤Î¥´ー¥ë¥É¤Ï¡¢6¿Í¤Î½ÏÎý¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ã¹©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À½Â¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥í¥¹¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹¡×ÃòÂ¤Ë¡¤Ë¤è¤ëÃò·¿¤ÎÀ½ºî¡¢900¡î¤Î¹â²¹¤Ç¤Î¥´ー¥ë¥É¤ÎÍÏ²òºî¶È¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¹©Äø¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥·¥ç¥Ñー¥ë¤Î¹©Ë¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·î24Æü¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÊÄ²ñ¼°¤Ç¡¢¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Î¥·¥å¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ñー¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿º£Ç¯¤Î¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤ò¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¼øÍ¿¤¹¤ë±ÉÍÀ¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥Ç¥ôー¡Ù¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥·¥Í´ÆÆÄ¤¬¥Ñ¥ë¥à¡¦¥Éー¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ç¯¡¢¼«¿È¤¬½é¤á¤Æ¥«¥ó¥Ì¤òÂÎ¸³¤·¤¿Åö»þ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢´¶³´¿¼¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢¿³ºº°÷¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1985Ç¯¡¢¼ã¤¤½÷Í¥¤È¤·¤Æ´õË¾¤ÈÉÔ°Â¤ò¶»¤Ë¡¢»ä¤Ï½é¤á¤Æ¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é40Ç¯¸å¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ç¤³¤Î¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ïº£¡¢¤³¤Î±ÉÍÀ¤ÈÀÕÇ¤¤Î½Å¤ß¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¸¬µõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
HP¡§https://www.chopard.com/ja-jp
Instagram¡§https://instagram.com/chopard/
X(Twitter): https://twitter.com/chopard
YouTube: https://www.youtube.com/user/ChopardOfficial
LINE ID¡§@chopard
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ ¥·¥ç¥Ñー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥×¥ì¥¹
TEL: 03-5524-8922