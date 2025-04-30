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¡ÚGEEKOM BIZ X12¡Û
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) i9-12900HK ¥×¥í¥»¥Ã¥µーÅëºÜ
¥á¥â¥ê¡§¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë DDR4-3200MHz 32GB¡ÊSUPPORT 64GB¡Ë
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§M.2 2242 SATA 1TB¡ÊSUPPORT 2TB¡Ë
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OS¡§Windows11pro¡ÊÀµµ¬ÈÇ¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§98,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚGEEKOM BIZ X13¡Û
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) i9-13900HK ¥×¥í¥»¥Ã¥µーÅëºÜ
¥á¥â¥ê¡§¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë DDR4-3200MHz 32GB¡ÊSUPPORT 64GB¡Ë
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§M.2 2242 SATA 1TB¡ÊSUPPORT 2TB¡Ë
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OS¡§Windows11pro¡ÊÀµµ¬ÈÇ¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§108,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚGEEKOM BIZ M8-R7¡Û
CPU¡§AMD Ryzen(TM) R7 8745HS ¥×¥í¥»¥Ã¥µーÅëºÜ
¥á¥â¥ê¡§¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë DDR5 5600MHz 32GB¡ÊSUPPORT 64GB¡Ë
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§M.2 2242 PCle 4.0 SSD 1TB¡ÊSUPPORT 2TB¡Ë
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡§AMD Radeon(TM) 780MGraphics
OS¡§Windows11pro¡ÊÀµµ¬ÈÇ¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§113,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚGEEKOM Biz M8-R9¡Û
CPU¡§AMD Ryzen(TM) R9 8945HS ¥×¥í¥»¥Ã¥µーÅëºÜ
¥á¥â¥ê¡§¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë DDR5 5600MHz 32GB¡ÊSUPPORT 64GB¡Ë
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§M.2 2242 PCle 4.0 SSD 1TB¡ÊSUPPORT 2TB¡Ë
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡§AMD Radeon(TM) 780MGraphics
OS¡§Windows11pro¡ÊÀµµ¬ÈÇ¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§137,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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