µÕ¶­¤À¤é¤±¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Ébatta¡¢3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡ª

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"REBORN"
OPEN 18:00
START 19:00
Á°Çä¤ê \3,000- +1Drink
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vocal.guitar. ¥Û¥·¥Î¥¿¥Ä
guitar.¿¼»³¿°ìÏº(The swiss porno)
bass.Tanakurt(TROLL8,W-DDS)
drum.¥¨¥ó¥É¥¦¥ê¥å¥¦¥¿