Skyland VenturesÅê»ñÀè¤Ç¤¢¤ë B²Network¥Èー¥¯¥ó¾å¾ì·èÄêBTC¤ÎLayer2¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó

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¡¦ Docs: https://docs.bsquared.network/ (https://docs.bsquared.network/)
¡¦ Twitter: https://twitter.com/BsquaredNetwork (https://twitter.com/BsquaredNetwork)
¡¦ Medium: https://medium.com/@bsquarednetwork (https://medium.com/@bsquarednetwork)
¡¦ Telegram: https://t.me/bsquared_chat (https://t.me/bsquared_chat)
¡¦ Discord: https://discord.gg/bsquarednetwork(https://discord.gg/bsquarednetwork)
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