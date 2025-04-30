【全登壇者決定！】5/22(木)開催｜THE SNS CONFERENCE 2025｜変わる時代に、変わらない想いを。

A Inc.

株式会社A（読み：エース、代表取締役CEO 中嶋 泰、以下「当社」）は、2025年5月22日（木）にオンラインにて無料開催予定の「THE SNS CONFERENCE 2025 SPRING」の登壇者が決定しました！

今すぐ参加を申し込む（無料） :https://snsconference2025spring.acetokyo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=156

"変わる時代に、変わらない想いを。"

『THE SNS CONFERENCE 2025 SPRING』は、いまこの瞬間にも最前線で挑み続ける経営者・マーケター・実践者たちが集い、「変わる時代に、変わらない想いを。」というテーマのもと、リアルな事例や実践知を余すところなく共有するオンラインカンファレンスです。

申込いただいた方限定で1週間のアーカイブ配信もご用意しております。

激動の時代において、ブランドとして、マーケターとして選ばれ続けるためのヒントを、ぜひこの機会にお持ち帰りください。

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セッション紹介

SESSION 1 ▶︎ 14:05~14:50

戦略と行動から考える 最新SNSマーケティング論

DINETTE株式会社代表取締役CEO尾崎 美紀花王株式会社デジタル戦略部門デジタル戦略企画センター 戦略企画部廣澤 祐株式会社300Bridge代表取締役 CEO藤原 義昭

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SESSION2 ▶︎ 15:05~15:50

人類の価値観を変えたい：『世界中の人の心を動かすのは、“体験”だった。』

チームラボ株式会社工藤 岳株式会社エー・ピーホールディングス 取締役株式会社エー・ピーカンパニー 代表取締役 CEO横澤 将司

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SESSION3 ▶︎ 16:05~16:55

生成AI×SNSが描く、まだ誰も見たことがない未来

株式会社電通伊豫田 敏広アドビ株式会社エンタープライズ製品戦略部シニアマネージャー宇野 香織株式会社電通ライブコンテンツ＆テクノロジー開発部チーフクリエイティブディレクター前澤 克文

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SESSION4 ▶︎ 17:10~17:55

現役マーケターが生回答！SNSマーケティングのお悩みあるあるTOP5

株式会社RESORT代表取締役 CEO石川 森生株式会社ベルーナEC事業本部第1EC企画室室長鎌田 祐介株式会社マンダムブランドコミュニケーション部 主幹後藤 千裕

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開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33706/table/156_1_f3a5ac81c2b4c0e4e08065c8ee604942.jpg ]

当カンファレンスの開催時刻、終了時刻、タイムスケジュールは目安で、状況により変更する場合がございます。 主催者の判断により、事前予告なく、当カンファレンスの内容の一部変更または中止や延期とさせていただく場合がございます。弊社プライバシーポリシー(https://acetokyo.com/privacy/)に同意の上お申し込みください。

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こんな方にオススメ

- SNSをより効果的に活用したいとお考えの方- 業界トップランナーのSNS活用について知りたい方- AI、グローバルなど今注目を集めるトピックの最新情報や体験価値の向上に関心のある方

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株式会社Aについて

・会社名：株式会社A

・代表者：代表取締役CEO 中嶋泰

・設立日：2017年2月

・所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア39F

・URL：https://acetokyo.com/

当社は『人の可能性に光を当てる』をミッションに、インフルエンサーマーケティングのリーディングカンパニーとして、主にファッションブランド様やコスメブランド様の成長をサポートしております。

また、インフルエンサーマーケティングツール『Astream（エーストリーム）』を開発し、これまで取得不可能であったインフルエンサーのフォロワーの”興味関心”や”ブランドの好み”といったサイコグラフィック情報の分析を可能にする新時代のAIマーケティングツールの提供をしております。

3分でわかるAstreamをダウンロード :https://astream.acetokyo.com/inquiry/ebook?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=156

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