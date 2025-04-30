令和７年度「東京エコビルダーズアワード」募集要項公開
東京都は、令和７年４月から開始した建築物の環境性能を確保する新しい制度（建築物環境報告書制度）への参加に向けた事業者の取組を後押しするため、環境性能の高い建築物の普及に関する意欲的な取組を表彰する「東京エコビルダーズアワード」を実施しています。
この度、募集要項を公開し、応募予定書の受付を開始しますので、ぜひご応募ください。
１ 応募対象者
都内において令和６年10月１日～令和７年３月31日の間に建築確認済証が交付された中小規模新築建物（延べ面積2,000平方メートル 未満）の供給実績がある事業者
２ 応募予定書の受付期間
令和７年６月２日（月曜日）まで
３ 本応募の受付期間
令和７年７月１日（火曜日）から７月31日（木曜日）まで
４ 応募方法等
環境局のホームページをご覧ください。
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/green_housing/award
５ 各賞の紹介
●ハイスタンダード賞
制度で定める断熱・省エネ、再エネ設置基準を達成
●ハイスタンダード＋（プラス）賞
制度で定める断熱・省エネ、再エネ設置誘導基準を達成
●リーディングカンパニー賞
建築物の脱炭素化に向け、より効果的な取組等を実施
６ 受賞のメリット
・受賞企業は都HPで公表され、全国紙にも掲載予定
・受賞部門のロゴマークを使用してパンフレットやHPで自社をPR
・リーディングカンパニー賞受賞企業には知事から賞状等を贈呈するほか、取組PRの機会を創出予定
※建築物環境報告書制度の詳細については環境局ホームページをご覧ください
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/green_housing/contents/