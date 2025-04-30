「社内データが武器になる日」～企業内生成AIで知財DXを加速する～

リーガルテック株式会社

社内に蓄積された技術資料、過去の出願データ、会議録──それらは企業の知的資産でありながら、活用されずに眠っているケースが多くあります。本セミナーでは、こうしたクローズドな社内データを、セキュアな専用環境下で生成AIに接続し、実務で活かす「AI孔明」の活用法をご紹介します。講師の志田大輔（リーガルテック株式会社 CTO）が、自社専用の生成AIを、どのように“1日で構築・即実装”できるかを実例とともに解説。

スタートアップから大企業まで、今すぐ始められるAI活用の第一歩がここにあります。

生成AIの導入を検討中の方、知財部門の業務効率化を図りたい方、

新たな知財戦略を模索する経営者・マネージャー層にとって、ヒント満載の内容です。

お申込み：(https://events.teams.microsoft.com/event/2601bf9c-d368-4068-ae75-bf7c3134ee43@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d/registration)

https://events.teams.microsoft.com/event/2601bf9c-d368-4068-ae75-bf7c3134ee43@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d/registration

対象者：

・企業の知財部門・法務部門ご担当者様

・経営企画・DX推進部門のご担当者様

・スタートアップ・中小企業経営者の方

・生成AIの業務適用を検討されている方

開催日時：

2025年5月15日（木） 16:00～17:00

※オンライン開催（Teams）

講師：

志田 大輔（リーガルテック株式会社 取締役CTO）

参加費

無料（事前登録制）

関連製品：

プライベートAI特許：https://www.tokkyo.ai/pvt/

AI孔明（on IDX）：https://www.idx.jp/aikoumei/

お申込み：(https://events.teams.microsoft.com/event/2601bf9c-d368-4068-ae75-bf7c3134ee43@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d/registration)

https://events.teams.microsoft.com/event/2601bf9c-d368-4068-ae75-bf7c3134ee43@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d/registration

■リーガルテック株式会社

会社名: リーガルテック株式会社

https://www.legaltech.co.jp/

所在地: 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル４F

設立: 2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長： 佐々木 隆仁

企業理念： 知財の民主化、知財の創造と活用を通じて、イノベーションを育む知価経済社会を実現する

企業ビジョン：知財特化型AIリーガルテック企業