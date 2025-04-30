¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¡ß¹©·ÝÅ¸―Èþ¤È¤ï¤¶¤ÎÂçÈ¯¸«―¡Û¿·ºîÅ¸¼¨¤âÅÐ¾ì¤·¤¿°¦ÃÎ²ñ¾ì¤¬³«Ëë¡ª

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TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo
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https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/exhibition/2025_pokemonkogei/