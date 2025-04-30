『Journey of Monarch - 君主の道』4月30日アップデート情報を公開！新規英雄スキン2種&新規ボードゲーム「燃え上がる火竜の棲処」が登場！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation(本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報をお知らせします。

■4月30日アップデート情報

【アップデート日時】

2025年4月30日(水) 定期メンテナンス時

≪新規英雄スキン2種登場≫

【概要】

本日のアップデートにて、春の訪れを感じさせる2種類の新規英雄スキン「春の蜃気楼 アラン」「春の達人 リュジン」が登場しました。

2種類の新規英雄スキンを獲得すると、生命力や攻撃力、命中などのステータスが上昇し、英雄に適用することで戦闘中の見た目を変更することができます。

新規英雄スキンは専用コイン「仙界の縁コイン」を消費して参加することができるルーレット「仙界の縁ルーレット」の累積報酬や一部商品の購入により獲得可能です。

≪仙界の縁 ルーレット開催期間≫

2025年4月30日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2025年5月14日(水) 定期メンテナンス前まで

≪新規ボードゲーム「燃え上がる火竜の棲処」登場≫

【概要】

ボードゲームに新たなマップ「燃え上がる火竜の棲処」が登場しました。

新しいボードゲームでは、竜の監視者「ドルーガ・セーリン」とともに、火竜ヴァラカスが眠る高地の頂上を旅するというテーマをもとに、報酬を求めて様々なマスを進んでいくことになります。

なお、「燃え上がる火竜の棲処」は入場に3個の「ボードゲーム入場券」が必要となるほか、1回あたりのダイス使用にも3個の「ボードゲームダイス」を消費しますが、既存のボードゲームよりも多様な報酬を獲得できます。

手持ちの材料アイテムを確認しながらぜひ挑戦してみてください。

≪各種コンテンツ拡張≫

【概要】

4月30日のアップデートで3つのコンテンツ拡張を行いました。

1.君主装備に新しく第2のルーンが登場

第2のルーンは既存のルーンとは別で効果を発揮するため、キャラクターの強化に役立ちます。

第2のルーンは24,400ステージを達成することで開放されます。

2.コンテンツ「魔法水晶」に神話等級が追加

マジックドールの各等級の累計昇級回数に応じて強化が可能な「魔法水晶」に神話級を追加しました。

神話級魔法水晶は強化を行うことで、「ダメージ増幅」ステータスが上昇します。

3.君主の装備セット枠最大8枠まで拡張

既存の5枠分から最大8枠まで拡張されることで、これまで以上に多様なオプションを持った装備を保存しておくことができるため、様々な戦闘シーンに活用することができます。

「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報は、公式サイト、公式Xでご確認いただけます。

≪「4/30(水)Journey of Monarchアップデート ノート」はこちら≫

https://journey.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=681128b82f646128bf1ef289

≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式サイトはこちら≫

https://journey.plaync.com

≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式Xはこちら≫

https://x.com/Journey_ncsoft

【タイトル情報】

タイトル名：Journey of Monarch - 君主の道

対応プラットフォーム：iOS/Android/Windows

ジャンル：放置型MMORPG

開発/運営：NCSOFT

リリース日：2024年12月4日(水) 24時

公式サイト：https://journey.plaync.com

日本公式X(旧Twitter)：https://x.com/Journey_ncsoft

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Journey_NC

PURPLE：https://purple.plaync.com/?installerCode=nlw&country=jp(https://purple.plaync.com/?installerCode=nlw&country=jp)

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6503337353

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagen

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年4月30日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。