セイコーエプソン株式会社(以下 エプソン)は、2025年MSCI ESG格付けにおいて2年連続最高評価の「AAA」を獲得しましたので、お知らせします。

MSCI ESG格付けは、米国のMSCIが提供する世界的なESG投資指標で、環境・社会・ガバナンスのリスクを各企業がどの程度管理できているかを調査・分析し、AAAからCCCまでの7段階で評価したものです。

エプソンは、サプライチェーンにおけるCSRの取り組みを国際的に認められた高い水準で推進しています。また2023年(注1)には原材料調達の透明性向上に寄与する活動の実施や、人的資本の強化に向けた施策を進めました。これらの取り組みの結果、2年連続の「AAA」獲得につながったと考えています。なお、エプソンはMSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数やMSCI日本株女性活躍指数(WIN)をはじめ、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用している国内株式を対象とするすべてのESG指数(注2)の構成銘柄に選定されています。

エプソンは、社会課題解決に向け取り組むべき重要なテーマとして「循環型経済の牽引」「産業構造の革新」「生活の質向上」「社会的な責任遂行」を4つのマテリアリティとして特定し、どのように社会課題を解決し、価値提供を行うかを示した価値創造ストーリーに沿って活動しています。

「『省・小・精』から生み出す価値で、人と地球を豊かに彩る」をエプソングループのパーパスとして社会における存在意義と定め、今後も社会課題解決と企業成長を両立させるサステナビリティ経営に向け取り組みを進化させていきます。

(注1): 2023年度の取り組みを2024年度に開示し、その評価結果が2025年4月に発表となった

(注2):「FTSE Blossom Japan Index」、「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」、「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」、「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」、「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」「Morningstar 日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(GenDi)」(2025年4月30日時点)

<参考>

■MSCI ESG格付け

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings

■エプソンのサステナビリティ経営

https://corporate.epson/ja/sustainability/initiatives/

