¹ë½£ÈÇ¡Ö¤Ï¤°¤¯¤à¤¿¤Í(R)¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥¦¥ËÎ¦¾åÍÜ¿£»î¸³¤ò¥Ç¥£ー¥­¥óÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç³«»Ï

2025年4月、株式会社北三陸ファクトリーのオーストラリア現地法人であるKSF Australia Pty Ltd は、ウニ用飼料「はぐくむたね(R)」の豪州版の試験製造および同飼料を用いた陸上養殖試験を、ディーキン大学との共同研究として開始しました。本研究は、ビクトリア州における海洋研究を牽引するディーキン海洋研究・イノベーションセンターとの連携の下で実施します。

陸上養殖試験は、ビクトリア州ポートフィリップ湾沿岸のクイーンズクリフに位置するディーキン大学の研究施設にて実施します。北海道大学大学院水産科学研究院 浦和寛准教授らと開発した「はぐくむたね(R)」をオーストラリア産原材料を使用して製造し、実入りの悪いウニに給餌することにより、その効果を検証します。

ビクトリア州ポートフィリップ湾の痩せウニディーキン海洋研究・イノベーションセンター センター長 Tim Dempster教授と北三陸ファクトリー 代表取締役CEO 下苧坪之典Deakin Queenscliff Marine Science Centre豪州版「はぐくむたね(R)」

ポートフィリップ湾では、オーストラリア固有種のウニであるpurple sea urchin(Heliocidaris erythrogramma)の個体数が近年急増し、磯焼けが深刻化しています。2020年時点の調査では約1億2,500万個体(約9,700トン)の生息が推定され*1、湾内岩礁の60%以上が磯焼けの影響を受けていると報告されています*2。また、既に90%以上の藻場が消失したエリアも複数箇所あり*3、対策が急務となっています。

この課題解決に向け、KSF Australiaは、ディーキン大学, 国際環境NGOであるThe Nature Conservancy, そしてオーストラリア最大のアワビや牡蠣、ムール貝などの貝類養殖企業であるYumbah Aquaculture社とともに、2023年にコンソーシアムを立ち上げました。本試験もこのコンソーシアムの枠組みの下で実施しています。オーストラリアにおける海洋生態系の再生とウニ資源の高付加価値化の両立を目指し、新たなビジネスモデルの確立に向けた取り組みを引き続き推進して参ります。

*1Graham, T., Carnell, P., Warren-Myers, F., Morris, R., Swearer, S. (2021) Port Phillip Bay Sea Urchin Survey 2019/2020. Melbourne and Deakin University report.

*2Johnson, C. R., Swearer, S., Ling. S., Reeves, S., Kriegisch, N., Treml, EA., et al. (2015). The Reef Ecosystem Evaluation Framework: Managing for Resilience in Temperate Environments. University of Tasmania. Report. https://hdl.handle.net/102.100.100/495679

*3Carnell, P. E., & Keough, M. J. (2019). Reconstructing historical marine populations reveals major decline of a kelp forest ecosystem in Australia. Estuaries and Coasts, 42(3), 765-778.

北三陸ファクトリーは、世界唯一の「うに牧場(R)︎」のある岩手県洋野町で、高品質なウニのブランドを展開するリーディングカンパニーです。「北三陸から、世界の海を豊かにする」をミッションに、高品質なウニを育てるノウハウを活かし、新たな「うに再生養殖システム」の技術で世界と繋がり、持続可能な水産業の未来をつくるための取り組みを推進しています。2023年にはオーストラリア法人を設立し、2024年には中東最大級の食品総合見本市「Gulfood」に出展、国内初となるうにでのEU HACCPを取得。2025年にはバルセロナ、ボストン、ドバイ、バンコクで開催される水産物の世界4大展示会に出展を予定しており、中東、北米、東南アジア含めた世界に向けて、確かなサステナブル・シーフードを販売して参ります。

