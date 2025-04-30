¹ë½£ÈÇ¡Ö¤Ï¤°¤¯¤à¤¿¤Í(R)¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¥¦¥ËÎ¦¾åÍÜ¿£»î¸³¤ò¥Ç¥£ー¥­¥óÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç³«»Ï

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*1Graham, T., Carnell, P., Warren-Myers, F., Morris, R., Swearer, S. (2021) Port Phillip Bay Sea Urchin Survey 2019/2020. Melbourne and Deakin University report.
*2Johnson, C. R., Swearer, S., Ling. S., Reeves, S., Kriegisch, N., Treml, EA., et al. (2015). The Reef Ecosystem Evaluation Framework: Managing for Resilience in Temperate Environments. University of Tasmania. Report. https://hdl.handle.net/102.100.100/495679
*3Carnell, P. E., & Keough, M. J. (2019). Reconstructing historical marine populations reveals major decline of a kelp forest ecosystem in Australia. Estuaries and Coasts, 42(3), 765-778.
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