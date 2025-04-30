½©¸µ ¹¯»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖWHITE SCORPION¡×¤¬Animoca Brands Japan¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤
Animoca Brands Corporation Limited¡Ê°Ê²¼¡¢Animoca Brands¡Ë¤ÎÀïÎ¬Åª»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëAnimoca Brands³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Animoca Brands Japan¡Ë¤Ï¡¢½©¸µ¹¯»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖWHITE SCORPION¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¡Ë(https://whitescorpion.jp/)¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Animoca Brands Japan¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°Web3¤Î¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤È¤·¤Æ¡¢Web3¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÃÎÅªºâ»º¡ÊIP¡Ë¤Î³¤³°Å¸³«¤ä¡¢³¤³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¡¢Web3¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMetaChara¡Ê¥á¥¿¥¥ã¥é¡Ë(https://metachara.com/)¡×¤ò»ÏÆ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WHITE SCORPION¤Ï¡¢Web3µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Web3¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëÅö¼Ò¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢WHITE SCORPION¤Ë¤ÏAnimoca Brands Japan¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«¡¢¡ÖMetaChara¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âAnimoca Brands Japan¤Ï¡¢Web3¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Web3¤Î¥Þ¥¹¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎WHITE SCOPION¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
WHITE SCORPION¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤ä³èÆ°ÎÎ°è¡¢¥°¥ëー¥×±¿±Ä¤ËÂª¤ï¤ì¤º¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ä¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤ë¡É¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖIDOL 3.0 PROJECT¡×¤ò·Ð¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢11Ì¾¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢½ã¿¿¤µ¤äÀ¿¼Â¤µ¡ÊWHITE¡Ë¤È¶¯¤µ¡ÊSCORPION¡Ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WHITE SCORPION¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¤ä°®¼ê²ñ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤äNFT¤Ê¤É¤ÎWeb3.0µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ê¥°¥ëー¥×³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´ãº¹¤·Sniper¡×¤Ï2023Ç¯12·î7Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢2025Ç¯4·î23Æü¤Ë¤Ï7th¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBeach opening¡×¤¬¥ê¥êー¥¹(https://whitescorpion.jp/news/2025/04/23/6412/)¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://whitescorpion.jp/
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@whsp_official
¸ø¼°X¡§https://x.com/whsp_official
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/whsp_official/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@whsp_official
◼︎¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë- Animoca Brands Japan¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°
- ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥ª¥·¥â¥«(https://oshimoca-lp.com/)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
- WHITE SCORPION¤ÈMetaChara¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
◼︎Animoca Brands Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Animoca Brands³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖWeb3¡×´ë¶È Animoca Brands¤ÎÀïÎ¬Åª»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃÎºâ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊIP¡Ë¥Û¥ë¥Àー¤Î¡¢¡ÖWeb3¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦Å¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç2021Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¥¥ã¥é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¡ÖMetaChara¡Ê¥á¥¿¥¥ã¥é)¡×¤òÄó¶¡¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.animocabrands.co.jp/
X¡§https://twitter.com/Animocabrandskk
MetaChara¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://metachara.com/