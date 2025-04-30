¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹µþÅÔ±¨´ÝÄÌ¡Ù2025Ç¯4·î18Æü¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
»°É©ÃÏ½ê¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜ¥êー¥¸¥ã¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾²¬¿¿¸ã¡¢°Ê²¼¥êー¥¸¥ã¥¹¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´±¨´ÝÀþ¡Ö»Í¾ò±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ 1Ê¬¡¢ºåµÞµþÅÔËÜÀþ¡Ö±¨´Ý±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹µþÅÔ±¨´ÝÄÌ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ù¤ò2025Ç¯4·î18Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢2025Ç¯2·î17Æü¤Ë¥é¥¦¥ó¥¸¥¨¥ê¥¢¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤è¤ê¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä²ñµÄ¼¼¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹µþÅÔ±¨´ÝÄÌ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ù¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¡Ö±¨´ÝÄÌ¡×¤ËÌÌ¤·¤¿ÃÏ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢»Í¾ò²Ï¸¶Ä®¤äµþÅÔ±Ø¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¶ä¹Ô¤ä´ë¶È¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤êÂçÊÑ³èµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îò»ËÅª¤Ê·úÃÛÊª¤äÊ¸²½Åª¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤âÅÀºß¤·¡¢µþÅÔ¤é¤·¤¤¾ð½ï¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¸òÄÌ¡¢Îò»Ë¡¢´Ñ¸÷¤ÎÁ´¤Æ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿µþÅÔ¤ÎÆÃÄ¹¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹µþÅÔ±¨´ÝÄÌ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊµþÅÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë´Ä¶¤äÊ¸²½¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎÐË¤«¤Ê¿¢ºÏ¤ÈÌÚÌÜÄ´¤ÎÆâÁõ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë³«ÊüÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥êー¥¸¥ã¥¹¤Ë¤è¤ëµþÅÔ¤Ç¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿·Àß¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç£´µòÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´û¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹µþÅÔ»Í¾ò±¨´Ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ù¡Ø¥ªー¥×¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹µþÅÔ²Ï¸¶Ä®¸æÃÓ¡Ù¡Ø¥ªー¥×¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹µþÅÔ±¨´Ý¡Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤âµþÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹µþÅÔ»Í¾ò±¨´Ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ù¤Ïº£²ó³«Àß¤·¤¿¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹µþÅÔ±¨´ÝÄÌ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ù¤«¤é»Í¾òÄÌ¤ò¶´¤ó¤ÀÅÌÊâ3Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ê¡¢¥êー¥¸¥ã¥¹¤Ï¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç³ÈÂç¤·Â³¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¼ûÍ×¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥êー¥¸¥ã¥¹µþÅÔ±¨´ÝÄÌ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡Ù
³µÍ×
³«ÀßÆü¡§2025Ç¯4·î18Æü ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
½»½ê¡§¢©600-8412 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è
¡¡¡¡¡¡ÆóÄ¡È¾ÉßÄ®647ÈÖÃÏ2
¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥êー±¨´Ý¥Ó¥ë¡¡1³¬¡¦2³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´±¨´ÝÀþ¡Ö»Í¾ò±Ø¡×±Ø 4ÈÖ½Ð¸ý ÅÌÊâ1Ê¬¡¢
ºåµÞµþÅÔËÜÀþ¡Ö±¨´Ý¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ5Ê¬
ÁíÌÌÀÑ¡§Ìó232.47ÄÚ
¥ª¥Õ¥£¥¹Éô²°¿ô¡§45¼¼
¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÀÊ¿ô¡§113ÀÊ
²ñµÄ¼¼¡§2¼¼
¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë²ñµÄ¼¼¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤Ï9:00～18:00¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.regus-office.jp/kyoto-area/kyoto-karasuma-dori/
¡Ú³°´Ñ¡Û
¡Î¥êー¥¸¥ã¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ï
¥êー¥¸¥ã¥¹¤Ï¡¢À¤³¦120¥«¹ñ¡¢4,000µòÅÀ°Ê¾å¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëIWG plc¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¹¥¤¥¹¡¢CEO¡§Mark Dixon¡¢°Ê²¼ IWG¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÉáµÚ¤µ¤»¤¿¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£1998Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯2·î¤«¤é»°É©ÃÏ½ê¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ49ÅÔ»Ô¡¦195µòÅÀ°Ê¾å¤Ë¤Æ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂç¿Í¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¡ÖSignature¡Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡Ë¡×¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖSPACES¡Ê¥¹¥Úー¥·¥º¡Ë¡×¡¢ ¾å¼Á¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖRegus¡Ê¥êー¥¸¥ã¥¹¡Ë¡×¡¢Æ¯¤¯¤ò¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¡ÖOpenoffice¡Ê¥ªー¥×¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡×¤Î4¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¥êー¥¸¥ã¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©163-1030 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É
»°ÃúÌÜ 7ÈÖ1¹æ¡¡¿·½É¥Ñー¥¯¥¿¥ïー30³¬
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§À¾²¬ ¿¿¸ã¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î´ÉÍý¡¢±¿±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.regus-office.jp