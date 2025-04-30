¡Ú³ô¼°²ñ¼Òeiicon¡Û¿ÀÆàÀî¸©¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤«¤Ê¤¬¤ï¡ÊBAK¡Ë¡×ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤òeiicon¤¬¼õÂ÷¡£5´üÏ¢Â³¡£
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡Ê¥¢¥¦¥Ð¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òeiicon¡Ê¥¨¥¤¥³¥ó ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ °¡Í³»Ò¡¢°Ê²¼ eiicon¡Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤¬¼çºÅ¤·¡¢¸©Æâ´ë¶È¤È¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶ÈÅù¤Î»ö¶ÈÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¶¨µÄ²ñ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤«¤Ê¤¬¤ï¡ÊBAK¡§¥Ð¥¯¡¢°Ê²¼BAK¡Ë¡×¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://corp.eiicon.net/
¡¡eiicon¤Ë¤è¤ëBAK±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤Î¼õÂ÷¤Ï¡¢ÎáÏÂ3¡¢4¡¢5¡¢6Ç¯ÅÙ¤ËÂ³¤¡¢5´üÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
eiicon¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤â¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â¸½¡¢Áá´ü¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¡¢´ë²è¡¦Àß·×¡¦±¿ÍÑ¤«¤éPRÀïÎ¬¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±¿±ÄÁ´ÈÌ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ë¶ÈÆ±»Î¤Î»ö¶ÈÏ¢·È¤Ë²Ã¤¨¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹ÔÀ¯²ÝÂêÅù²ò·è»Ù±ç»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ä£¤Î³ÆÉô½ð¤ä¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¤Î¹ÔÀ¯²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©¡ßeiicon¤Ë¤è¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖBAK¡×¡Ê2021～2024Ç¯ÅÙ¡Ë
¢£¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤«¤Ê¤¬¤ï¡ÊBAK¡Ë¡×
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤ÄÂç´ë¶È¡¦Ãæ·ø´ë¶ÈÅù¤È¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Âç´ë¶È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦»Ù±çµ¡´ØÅù¤Ë»²²è¤¤¤¿¤À¤¯¶¨µÄ²ñ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤«¤Ê¤¬¤ï¡ÊBAK¡Ë¡×¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê»²²Ã´ë¶È905¼Ò¡§2025Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¡£BAK¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ä¼Â¸½¤·¤¿¤¤¥Æー¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Âç´ë¶ÈÅù¤È¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯ÅÙ¤Ï¿·¤¿¤Ê¼èÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ä£¤Î³ÆÉô½ð¤ä¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¤È¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹ÔÀ¯²ÝÂêÅù²ò·è»Ù±ç»ö¶È¡×¤ò³«»Ï¡£Æ±¼èÁÈ¤ÎÏ¢·È¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f537611/bak01.html
¢£eiicon¤Ë¤è¤ë¡ÖBAK¡×±¿ÍÑ¶ÈÌ³¼õÂ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡eiicon¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡ÖBAK¡×¤Î±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ò2021¡ÊÎáÏÂ3¡ËÇ¯ÅÙ¤è¤ê4´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õÂ÷¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×75·ï¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òºÎÂò¤·¡¢»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿È¼Áö»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡5´üÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¡¦¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£·î¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ë³«Àß¤·¤¿eiicon¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¡ÊWeWork¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ Æâ¡Ë¤È¤âÏ¢·È¡£
BAK¤Î±¿±ÄÁ´ÈÌ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¤Î¼Â¸½¡¢»ö¶È²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¢º£Ç¯ÅÙ ¿ÀÆàÀî¸©¡ßeiicon¤Ë¤è¤ë¡ÖBAK¡×»ö¶È¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤Æ
¿ÀÆàÀî¸©Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¾åÌî Å¯Ìé¡Ê¿ÀÆàÀî¸© »º¶ÈÏ«Æ¯¶É »º¶ÈÉô »º¶È¿¶¶½²Ý ¿·»º¶È¿¶¶½¥°¥ëー¥× ¥°¥ëー¥×¥êー¥Àー¡Ë
ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー»Ù±ç¤Î¤«¤Ê¤¬¤ï¥â¥Ç¥ë¡ÖHATSU-SHIN KANAGAWA¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹Â¥¿ÊµòÅÀ¡ÖSHIN¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤È¸©ÆâÂç´ë¶ÈÅù¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢»ö¶È²½¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤«¤Ê¤¬¤ï¡ÊBAK¡Ë¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç¤ÈÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë107·ï¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¡¢»ö¶È²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î»öÎã¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£Â£Á£Ë¤Ç»Ù±ç¤·¤¿Ï¢·È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿M¡õA¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ï¿·¤¿¤Ë¹ÔÀ¯¤È¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÏ¢·È¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¡¦¹ÔÀ¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿BAK¤ä¹ÔÀ¯Ï¢·È¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÈÂç´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤Î¶¦ÁÏ»öÎã¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー»Ù±ç¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¼èÁÈ¤òÁ´¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÀÆàÀî¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
eiiconÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¿ùÂ¼ °ì¿¥¡Ê³ô¼°²ñ¼Òeiicon Consulting»ö¶ÈËÜÉô Consulting Divison 1 Incubation Sales¡¿Consulting 1G Account Executive¡Ë
eiicon¤¬¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤«¤Ê¤¬¤ï¡ÊBAK¡Ë¡×¤Î¼õÂ÷±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ãÂç´ë¶È¤È¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¡ä¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡ã¹ÔÀ¯¤È¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Î¶¦ÁÏ¡¦Ï¢·ÈÂ¥¿Ê¡ä¤â¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤Ê¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¡¦¹ÔÀ¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò³§ÍÍ¤ÎBAK¤Ø¤Î¤´»²²è¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£eiicon ²ñ¼Ò³µÍ×¡¡https://corp.eiicon.net/
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òeiicon
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÂ¼ °¡Í³»Ò
ÀßÎ©Æü¡§2023Ç¯4·î3Æü
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2-2-23 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Ó¥ë2¹æ´Û 3F
¿ÀÆàÀîµòÅÀ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 8F WeWork ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Æâ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡×¤Î±¿±Ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É
³ô¼°²ñ¼Òeiicon¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊOI¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿OI¤Î»Ù±ç¤Ë¤Æ»ö¶È²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï
2003Ç¯¡ÊÊÆ¡Ë¥Ø¥ó¥êー W. ¥Á¥§¥¹¥Ö¥í¥¦¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö´ë¶ÈÆâÉô¤È³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¡¦µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡×¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊýË¡ÏÀ¡£¼ÒÆâ¤Î»ñ¸»¤ËÍê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò³°¤È¤ÎÏ¢·È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
eiicon¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
ÆüËÜºÇÂçµé¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡×
Îß·×ÅÐÏ¿¼Ò¿ô34,000¼Ò¤ò±Û¤¨¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿WEB¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£»ö¶ÈÁÏ½Ð¢âÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹¡¦»ö¶ÈÂ¸Â³¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òALL IN ONE¤ÇÄó¶¡¡£AUBA¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¡£
https://auba.eiicon.net/
´°Á´È¼Áö»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖAUBA Enterprise¡×
¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´Þ¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤Î»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬´ë¶È¤´¤È¤Î¤ªÇº¤ß¡¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç»Ù±ç¤òÀß·×¡£»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î»Ù±ç¤«¤é¼ÂºÝ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¶¦ÁÏ¤Ë¤à¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ÎÁÏ½Ð¡¦¥Áー¥à¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤Þ¤Ç´ë¶È¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Ù±ç¤Ë¤Æ»ö¶È²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
https://corp.eiicon.net/service/enterprise
»ö¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTOMORUBA¡×
»ö¶È¤òÁÏ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡È»ö¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡É¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡¦Âç¼ê´ë¶È¤«¤éÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¦Âç³Ø¤Þ¤Ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¦»ñ¶âÄó¶¡¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ä»ö¶È¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¾ðÊó¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¡£
https://tomoruba.eiicon.net/
¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò
2022Ç¯12·î¡¢³×¿·Åª¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖÂè4²ó ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
https://service-award.jp/result04.html
2023Ç¯2·î¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¿ÃÄÂÎ¤È¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¶¦ÁÏÁÏ½Ð¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼èÁÈ¤Ë¤è¤ê¡ÖÂè5²ó ÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¥¹¥Ýー¥ÄÄ£Ä¹´±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html
¢¨·ÇºÜ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£