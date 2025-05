¸µNMB48¤Ç½÷Í¥¤Î¾å»Þ·ÃÈþ²Ã¤¬¡¢¹ñºÝ¿§Ë­¤«¤Ê±Ç²è¡Ö°¦Ãå¡ÊAichaku¡Ë¡×¤ÈWebÈÖÁÈ¡Ö¥²¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Àー¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·ー¥º¥ó£²¤ËÆ±»þ½Ð±é¡ª

Tokyo Cowboys

東京を拠点に活動する多国籍映像制作チーム“Tokyo Cowboys”が手がけた2つの作品、長編映画「愛着(Aichaku)」とWeb番組「ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン」 シーズン2が2025年4月末にAmazonプライム・ビデオで配信が開始されました。(プライム会員は無料で視聴可能)

元NMB48で女優の上枝恵美加は日本語、英語、スペイン語の3ヶ国語を操るトライリンガルのスキルを活かし、両作品に主要キャストとして出演しています。

◯映画「 愛着(Aichaku)」について

愛着(Aichaku)ポスター

「愛着(Aichaku)」は、2024年10月に完成した長編映画(118分)。

全編を千葉県と茨城県にて撮影。都会の喧騒を離れた日本の片田舎を舞台にしたゲイ・ロマンス

作品です。

脚本兼プロデューサー、さらに主演を務めるクリス・マッコームスは、自身がゲイであることをオープンにしており、15年に渡る日本での生活で実際に経験したことを脚本に織り交ぜました。

上枝は主演のクリスが演じる英語教師ルーカスの同僚として登場し、ほとんどの演技を流暢な英語で演じています。

共演するのは数々の有名舞台に出演する郷本直也、声優と舞台俳優としての円熟した演技が光る坂口候一。

日本人監督の西坂來人とイギリス人監督のマイケル・ウィリアムズの共同監督体制で制作されました。

本作は日本で制作され、日本を含む数多くの国で配信されています。

愛着(Aichaku)より愛着(Aichaku)より

【物語】

日本の片田舎に住むアメリカ人のルーカス。彼は経営難の小さな英会話学校で働きながら、少ない稼ぎの中でも心豊かに暮らしていた。同じ町には、外国人の母親を持つミックスルーツの日本人、ケンが住んでいた。

叔父が経営する建設会社で長い間働いていたケンは、自分の生き方やアイデンティティを見出せない日々を送っていた。

惹かれ合うように出会った二人は、不器用にぶつかり合いながら互いが抱えている”愛着”を見つめ直していくー。

【キャスト】

クリス・マッコームス、西澤クリストファー清、上枝恵美加、郷本直也、坂口候一、竹下かおり、シンシア・チェストン、藤原弥生

愛着(Aichaku)撮影風景

◯Web番組「 ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン」について

ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン シーズン2 ポスター

スウェーデン出身タレントのヤンニ・オルソンが、日本のアウトドアアクティビティを体験する旅番組「ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン」は、2023年にシーズン1(約20分 全6話)が配信され、2025年4月末からシーズン2(約25分 全6話)が配信されました。

NHKワールドやアウトドア雑誌で活躍するヤンニ・オルソンが、前回に引き続き企画・メインレポーターを務めます。 有名な観光地ではない、ガイドブックには載っていない日本の素晴らしい自然を楽しめるアウトドアアクティビティをヤンニ自ら体験し紹介しています。

上枝は番組冒頭のメインMCとしてレギューラー出演しており、英語と日本語を織り交ぜながらロケ地についての情報や、出演者の意気込みなどを軽快なやり取りで紹介しています。

現在、4月末の時点で「ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン」シーズン2は2話までのエピソードが公開されており「キャニオニング」や「カイトサーフィン」にチャレンジするヤンニ達の姿を見ることができます。

5月以降も新作が順次公開予定ですので、ぜひご覧ください!

ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン シーズン2よりゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン シーズン2より

◯関係者のコメント

上枝恵美加

オーディションで出演が決まった映画「愛着(Aichaku)」で、皆さんと共演出来たこと、とても光栄に思っています。撮影現場はグローバルでありながら本当に和やかで居心地が良く、気付けば役を越えて私自身が皆さんに愛着を抱いていました。

なので「ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン」 シーズン2のMCが決まった時は本当に嬉しかったです。

きっと画面を通して私たちの関係性が伝わるような和やかな雰囲気を感じて頂けるんじゃないかと思います。

クリス・マッコームス

映画 「愛着(Aichaku)」企画・脚本・プロデューサー・主演

愛着(Aichaku)のオーディションでエミカに会ったときから、彼女が才能ある女優であり、とても努力家だということはすぐにわかりました。「愛着(Aichaku)」の撮影中にエミカと友達になれたのは素晴らしいことだったし、「ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン」で再び一緒に仕事ができることに感激しました。 世界中のみんなに、エミカの本当の才能を見てもらうのが待ちきれないです。

ヤンニ・オルソン

「ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン」企画・メインレポーター

『愛着』の撮影現場ではじめてエミカにお会いして、彼女の明るい笑顔、仕事への献身的な姿勢、撮影現場のみんなを和ませる姿に心を打たれました。彼女は「ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン」 シーズン2のMC役にぴったりだと確信したのです。

エミカは撮影現場に必要な、率直さ、積極さ、信頼感を兼ね備えた素晴らしい仲間です!

上枝恵美加

上枝恵美加プロフィール

2017年にNMB48を卒業後、スペインへ渡り現在は海外と日本とを行き来しながら女優・タレントとして活動中。TikTokでは100万人以上のフォロワーを抱える。

2023年より日本最大級のスペインフェス「FIESTA de ESPAÑA」オフィシャルレポーターに就任。

今後の出演作品として、日米合作映画「Good morning L.A.」や、「大阪 HONEY TRAP(仮)」で主演を務めるほか、スペイン映画「Killder」の2026年公開を控えるなど、グローバルな活動が目立つ女優として注目されている。

◯作品情報

【愛着(Aichaku)】

タイトル:愛着(Aichaku)

完成日:2024年10月

プロデューサー:クリス・マッコームス

監督:西坂來人、マイケル・ウィリアムズ

脚本:クリス・マッコームス

音楽:野宮タカヒロ

上映時間:118分前

視聴サイトURL:https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0F3TCC4YG/

公式サイト:https://www.tokyo-cowboys.com/aichaku

予告編:https://youtu.be/2kuiyk6goTU?si=6OS1uKoFTbR4IZn2

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2kuiyk6goTU ]

【ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン】

タイトル:ゲッティング・ダーティ・イン・ジャパン シーズン2

完成日:2025年4月

プロデューサー:クリス・マッコームス、ヤンニ・オルソン

監督:西坂來人、マイケル・ウィリアムズ

音楽:野宮タカヒロ

主題歌:Waiting to Be Seen / 歌手:Fossilize

構成:全6話(1話 約25分)

視聴サイトURL:https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0F3TCK456/ref=atv_dp_share_cu_r

予告編:https://youtu.be/no80CM4QmH4?si=my2AVTgG-iVvzKCw

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=no80CM4QmH4 ]

【制作団体情報】

チーム名:Tokyo Cowboys

サイトURL:https://www.tokyo-cowboys.com/

クリス・マッコームスが代表を務める映像制作チーム。

これまで制作した作品が国内外で高い評価を受けている。