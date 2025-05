Instagram「#スキンケア」投稿分析結果を公開【PR投稿無し】

株式会社hashout

株式会社hashout(本社:東京豊島区、代表取締役:落合 匠)は、Instagram上の「#スキンケア」投稿を対象にした調査・分析結果を発表しました。

Instagram上の「#スキンケア」投稿を対象にした調査・分析結果を発表しました。

本調査では、13,798件の投稿データをもとに、頻出単語ランキングやエンゲージメント傾向、市場動向について分析しています。

調査概要

対象プラットフォーム:Instagram

対象ハッシュタグ:#スキンケア

対象期間:2025/04/14 ~ 2025/04/28

対象件数:13,798件

調査方法:投稿データ分析(投稿内容・反応データ)

今、ユーザーが本当に求めていることは何か。それをSNSのリアルな投稿から見つけ出すために、この調査を実施しました。

そのため「#PR」投稿は除外対象とし、調査しています。

SNS投稿データの可視化で、次のヒットを生み出す

近年、美容業界をはじめとする消費財市場では、ユーザーのニーズやトレンドがSNS上で急速に変化・拡散する時代になりました。

従来の市場調査だけでは捉えきれない、リアルな「今」のインサイトを可視化するため、Instagram投稿抽出による独自のデータ分析を行いました。

「#スキンケア」ハッシュタグを軸に実際の投稿データを収集・分析。

SNS上に広がるユーザーの本音を、頻出単語ランキングとして明らかにします。

単なるキーワード一覧では終わらず、頻出単語から、顧客が本当に求めている効果・商品カテゴリ

隠れたニーズ(乾燥・毛穴・ニキビなど具体的な悩み)

訴求すべきターゲット層(若年層/エイジング層など)

といったマーケティングインサイトを導き出し、次のヒット商品開発や効果的な広告施策に直結させることが可能です。投稿抽出から分析レポート作成までワンストップ対応。

スピーディに、かつ実践的なSNS活用をご支援します。

【こんな方におすすめ】

新商品開発に向けて、リアルなニーズを調査したい

SNS起点のマーケティング戦略を立てたい

既存商品の訴求ポイントを明確にしたい

ハッシュタグキャンペーンの効果を可視化したい

頻出単語ランキング(上位20)

関連性が高い「美容」「美肌」などのワードが多く使用されていました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26754/table/83_1_2065ef42e32da90c444ec4ea98f85530.jpg ]

上位には「スキンケア」「美容」「美肌」など、肌悩み・ケアニーズに直結するワードが並びました。

また「円」「税込」「月」「日」「分」といった、価格感や使用期間、手軽さを訴求する単語も多く登場しました。

【注目ポイント】

肌悩み訴求:「ニキビ」「毛穴ケア」「乾燥肌」など具体的な悩みが中心

ソリューション訴求:「コスメ」「美容液」「保湿」などアイテムジャンルが登場

購買促進要素:「円」「税込」「短期間」など価格・期間に関する情報も重視されている

これらから、

「悩み別にソリューションを提示する」「価格・即効性・手軽さを明示する」ことがSNS上で共感を得る鍵であることが分かりました。

単語分類

円・月・日・分・税込(数字・単位系)が上位に入っている理由

「円」「税込」→ 商品価格やキャンペーン価格を紹介する投稿が非常に多い

「月」「日」「分」→ 使用期間・施術期間・効果実感までの目安を表現する際によく使われている

例:「1か月で効果を実感!」「30日間トライアル」「たった5分ケア」など

価格情報やスピード感は、美容ジャンルでは購買意欲に直結するため、

「何円」「何日」「何分」といった具体的な数値訴求が非常に重視されている

特にInstagramでは「即効性」「お手軽感」を伝えるために「分」「日」などの短い単位が多用される傾向がある

美肌・ニキビ・コスメ・美容液・保湿・毛穴ケア・肌質改善・エイジングケア・美白・乾燥肌(肌悩み・ケアワード系)

全体的に**「悩み解決」**に直結するワードが中心

「ニキビ」「毛穴」「乾燥肌」→ 具体的な肌トラブル

「美白」「エイジングケア」「肌質改善」→ より高度な美容ニーズ

「コスメ」「美容液」「保湿」→ それに対する**解決手段(アイテムジャンル)**を表現

SNS投稿では「ポジティブな未来(美肌になる)」だけでなく、

「ネガティブな悩み(ニキビ・乾燥)」を起点に投稿する傾向が強い

特にInstagramはビジュアルがメインなので、

「トラブル→解決→きれいになった」というストーリーを描きやすい

【マーケティング目線での注目ポイント】

肌悩み直結型のニーズ:「スキンケア」「美肌」「毛穴ケア」「乾燥肌」といったワードが上位に。

→ 「具体的な効果」や「肌質改善」を訴求するコンテンツが共感を得やすい。

年齢層広がりニーズ:「エイジングケア」「エステ」「美容液」といったワードも頻出。

→ 若年層だけでなく、30代以降向けの施策も重要。

アイテム訴求型の強さ:「コスメ」「保湿」「美容液」など製品ジャンル単体ワードが多数。

→ 商品紹介型コンテンツの反応率が高いと推測される。

【商品開発目線での注目ポイント】

悩み別特化型アイテムの需要:「ニキビ」「乾燥肌」「毛穴」などピンポイント悩みの投稿が多い。

→ 毛穴特化・ニキビ対策・超保湿アイテムなど、肌悩み別ソリューション型商品の開発が有効。

プロケア発想商品の需要:「エステ」「サロン」ワードの登場から、

→ プロフェッショナル級効果を謳う商品のニーズも推測できる。

投稿タイプ別エンゲージメント率(ENG率)比較

投稿タイプ別のエンゲージメント率(フォロワーあたりのいいね+コメント率)は、

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26754/table/83_2_729d22e5ee1e327eb47c9eb68f0e96b7.jpg ]

となり、動画投稿のほうが約1.7倍高いエンゲージメント率を記録しました。

動画コンテンツは、商品使用シーンや効果実感をリアルに伝えることができ、

ユーザーの興味・関心を強く惹きつけていると考えられます。

この調査に用いた「ハッシュタグ分析ツール」では、

実際のSNS投稿データから、

・市場ニーズ

・潜在ニーズ

・訴求ワード

を可視化・定量化することが可能です。

【このサービスが役立つ場面】

今回活用した弊社サービス instagram分析サービス「hashout」

- 新商品開発に向けたリアルニーズ調査- SNSマーケティング戦略の立案- ハッシュタグキャンペーンの効果測定- コンテンツ設計時の訴求ポイント発掘- SNSに投稿される「生の声」こそが、次の市場を作ります。- データドリブンなアプローチで、次のヒットを一緒に生み出しましょう。

サービスページ

https://www.hashout.jp

サービス資料ダウンロード

https://www.hashout.jp/document_download

「業界No1使いやすい管理画面」をコンセプトにハッシュタグ効果測定ツール「hashout (ハッシュアウト)」を「より簡単に」扱いやすいようUI/UXにこだわっています。

株式会社hashout(ハッシュアウト)について

"Create solutions that create new value" - 新たな価値を生み出すソリューションを創る

を理念に事業運営をしております。特にSNSの効果測定や分析の分野において知見を備えており、社名でもあるSNS効果測定サービス「hashout」、ハッシュタグ 検索サポートツール「タグジェネ」を運営。

社名であるhashout(ハッシュアウト)とは、 “徹底的に対話し、決める、解決する”という意味があります。 この時間があるからこそ、よりよい新たな創造ができると考えており、 私たちが最も注力すべき大切な時間だと考えています。

社名:株式会社hashout

代表者:代表取締役 落合 匠

所在地:170-0013東京都豊島区東池袋2-60-2池袋パークハイツ2F

事業内容:WEBサービス構築・運営業務、WEBプロモーションASP提供、デジタルプロモーションコンサルティング業務等

設立:2017年6月7日

URL :https://hashout.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

TEL: 03-6403-9825(平日10:00~18:00)

MAIL: ask@hashout.co.jp