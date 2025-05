メジャーリーグラグビー(USA) サンディエゴリージョンとグローバルパートナーシップを締結

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

この度、浦安D-Rocksはアメリカのメジャーリーグラグビー(MLR)に所属するサンディエゴリージョン「San Diego LEGION」との間で、グローバルパートナーシップを締結しました。本パートナーシップは、単なるスポーツ交流にとどまらず、両クラブが成長を促進し、ラグビー界に新たな可能性を切り拓くことを目的としています。この提携は、両クラブがラグビーそのものをサステナブルなスポーツにしていくため、プロフェッショナルなクラブ運営、クラブに関わる企業やファンの巻き込み、そして各国のラグビー界全体の発展を目指すものです。スポーツビジネスや地域連携における新たなビジネス機会を生み出し、両クラブにとっての相乗効果を最大限に高めていきます。

浦安D-Rocksは、これからもラグビーを通じて、地域社会への貢献を続け、グローバルな舞台での活躍を目指して邁進してまいります。今回のパートナーシップをきっかけに、さらに多くのラグビーファンが繋がり、共に新たな歴史を作り上げていくことを期待しています。

浦安D-Rocksゼネラルディレクター 内山 浩文 コメント

この度MLRにおいて、フィールド内外で高いパフォーマンスを発揮してきた歴史あるチームSan Diego LEGIONとのグローバルパートナーシップ締結をうれしく思います。世界最高峰のスポーツビジネス市場ともいわれているアメリカスポーツ、そこで2031年ラグビーW杯の開催が予定されており、MLRにとっては大きな飛躍と成長の機会になると思っております。本パートナーシップを介して、アメリカスポーツのエンターテイメント性やW杯開催に向けての様々な取り組み・施策についての情報交換会を行い、双方にとってサステナブルなチーム強化・運営策を見出し、大きく展開をできればと思っております。

San Diego LEGION CEO David Haigh コメント

この度、グローバルな視点を持つコラボレーションとして、浦安D-Rocksとパートナーシップを結べることを誇りに思います。この提携は、イノベーション、文化交流、そして長期的な持続可能性を通じてラグビーを発展させようという、私たちの共通の目標を体現するものです。日本とアメリカにおけるプロラグビーの発展には明確な相乗効果があり、お互いのモデルから学び合うことで、太平洋の両岸における成長を加速させることができると考えています。2031年のラグビーワールドカップを見据え、このパートナーシップは、ラグビーのさらなる普及を促進し、グローバルなラグビーコミュニティに持続的なレガシーを築くための力強い基盤となるでしょう。

We are proud to partner with Urayasu D-Rocks in this globally minded collaboration. This partnership reflects our shared ambition to elevate rugby through innovation, cultural exchange, and long-term sustainability. There are clear synergies between the development of professional rugby in Japan and the United States, and by working together, we can learn from each other’s models and accelerate growth on both sides of the Pacific. As we look ahead to the 2031 Rugby World Cup, this partnership strengthens our collective ability to grow the game and build a lasting legacy for the global rugby community.