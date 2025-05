シナモンAI、最先端の生成AIとLLM分野に活用される、自然言語処理のトップ国際会議「NAACL 2025」にて論文採択

株式会社シナモン

国内の大手企業へAI(人工知能)ソリューションを提供する株式会社シナモン(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:平野未来 以下、シナモンAI)は、自然言語処理 (NLP) と計算言語学のトップ国際会議「NAACL 2025(North American Chapter of the Association for Computational Linguistics)」(4/29-5/4 米・アルバカーキ)において、当社AI研究チームの論文「Super RAG: レイアウトを考慮したグラフ モデリングによる RAG のパフォーマンス向上」が、Industry Track部門で採択されました。

今回採択された論文では、当社オリジナルのRAGシステム「Super RAG」に搭載されている、「レイアウトを考慮したグラフモデリング技術がRAGシステムのパフォーマンス向上にどのように寄与しているか」について、以下のポイントで実証されています。

・レイアウトを考慮したグラフモデリング(LAGM)

文書レイアウトを維持するグラフ構造を導入し、全文検索とベクター検索によりRAGの情報検索精度を強化

・統合RAGパイプライン

高度な技術を組み合わせることで、検索拡張生成の有効性と精度を向上

・ユーザーエクスペリエンス

ユーザーがSuper RAGアプローチを体験できるインタラクティブなシステムを提供

なお、「NAACL 2025」のIndustry Track部門では近年、生成AIと大規模言語モデル(LLM)の急速な発展を背景に、音声・自然言語処理の分野におけるプロトタイプから実用化可能なシステムまで、アプリケーションの革新と実装に関する論文の投稿が奨励されています。当社の論文はこの分野で採択されました。

- 図表を含む非構造ドキュメントが活用可能なシナモンAIの 「Super RAG」

シナモンAIの「Super RAG」は、表や図など複雑なドキュメントを解析し、高精度な回答を生成するLLMを、ノーチューニングで構築することが可能な独自AIプロダクトです。企業が保有するデータの8割を占めると言われる、データ活用に適さない非構造化データを独自のドキュメント解析技術により高度に解析、コンテンツタイプに合わせた最適な構造化が可能*で、RAGシステムを用いたLLMの回答生成による業務自動化を実現します。

Super RAGは、幅広い業務で活用することが可能で、例えば決算書や技術情報、社内規定など膨大かつ専門的な資料を簡単に取り込み、適切な回答をLLMがすばやく生成*することができます。また、問い合わせ対応やビジネスプラン創出、報告書作成、インシデント予測といった専門知識が必要な業務のほか、暗黙知が求められるような少量多品種業務などにも利用可能です。なお、Super RAGはAPIまたは、フル機能アプリケーションの両方で導入することが可能です。 *ドキュメントの種類により回答精度に差があります。

※本プレスリリースに記載されている「Super RAG(TM)」は、株式会社シナモンの商標です。

■シナモンAI概要

社 名: 株式会社シナモン

URL : http://www.cinnamon.ai

所在地 : 東京都港区虎ノ門3-19-13 スピリットビル6階

設 立: 2016年10月

代表者 : 代表取締役社長CEO平野未来

[事業内容]非構造化データを対象としたAIプロダクト事業、AIコンサルティング事業

シナモンAIは、「誰もが新しい未来を描こうと思える、創造あふれる世界を、AIと共に」をパーパスに、高度なビジネスAIソリューション実現のため、AIプロダクトとAIコンサルティングを提供しています。圧倒的高精度のドキュメント解析技術を大規模自然言語モデル(LLM)と組み合わせ「自動化の自動化」を推進。生成AIを統合可能な革新的AI-OCR「Flax Scanner」や、LLM活用を大幅に促進する「Super RAG」をコアに、お客様が保有するナレッジからAI時代の新たな事業構造を創造し、飛躍的な成長を実現する変革の先導役として、多数の国内大手企業への提供実績を有しています。人工知能研究所をベトナム(ハノイ・ホーチミン)に構え、高度なAI人材を獲得・育成するエコシステムを構築し、AI-OCR、自然言語処理、大規模言語モデル、音声認識など、非構造化データを活用する技術資産を蓄積しています。これらの技術を、独自のAI戦略「ハーベストループ」と共に、DXやAI活用の推進を支援しています。

