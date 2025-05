越前漆器の職人技で“フォース”をかたちに──職人技とブランドをつなぐクラフトシップス、『スター・ウォーズ：ビジョンズ』劇中アイテムを再現製作。すべて手仕事で生まれた一点ものをSWC2025で特別展示。

クラフトシップス株式会社

クラフトシップス株式会社(本社:東京都/代表取締役社長:森川義仁)は、スター・ウォーズシリーズをもとにした、アニメアンソロジーシリーズ『スター・ウォーズ:ビジョンズ』に登場するアイテムを、越前漆器の職人とともに、日本の伝統技術を駆使して再現製作しました。

映像作品の世界観を忠実に表現するため、緻密な手仕事を通じて一点もののクラフト作品として完成させました。本作品は、2025年4月18日より開催された「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」にて、特別展示されました。

プロジェクト背景

『のらうさロップと緋桜お蝶』代々伝わる家宝の剣を納める箱

『スター・ウォーズ:ビジョンズ』は、日本のアニメクリエイターたちが“スター・ウォーズ”を独自の視点で解釈し、新たな物語として描き出したアニメーション・アンソロジーです。

その中でも日本発のストーリー『のらうさロップと緋桜お蝶』では、侍の精神や和の美意識、口承文化に根ざした伝承の要素など、日本文化が色濃く反映されています。

今回、クラフトシップスは同作の映像作品に登場する「代々伝わる家宝の剣を納める箱」の再現製作を行い、越前漆器の職人とともに一点もののクラフト作品を完成させました。

本製作には、越前漆器を代表する木地師、下地師、上塗師、加飾職人、沈金師の5名の職人が参画。木材を見極めた精緻な成形を行う木地作り、木地の表面を滑らかにする手研ぎと均一性の高い吹付け塗装、本漆を用いた繊細な手塗りなど、越前漆器の製作工程における職人が一丸となり、映像作品の一瞬の描写から素材や質感を想像し、手仕事で“実在の存在感”を追求しました。

長い歴史の中で培われた技術の特性を最大限に生かしながら、現代のライフスタイルに馴染む新たなかたちを、職人たちとともに創造する。

今回の取り組みは、まさにクラフトシップスが掲げる「技を紡ぎ、世界とつなぐ」というコンセプトを体現するものであり、日本の職人技術が世界に通じる力を持つことを、改めて確信させるプロジェクトとなりました。

製作技術紹介

『のらうさロップと緋桜お蝶』代々伝わる家宝の剣とその剣を納める箱

劇中アイテムの表面を彩る装飾には、日本が誇る伝統技法「沈金(ちんきん)」を採用しました。

沈金は、漆器表面に極細の点や線で彫刻を施し、そこに金粉や金箔を埋め込む高度な技術であり、華やかさと立体感を両立させる技法です。

もともとは石川県の輪島塗に端を発するこの技法を、越前漆器の職人たちが受け継ぎ、今回の制作に最適な表現方法として選択。わずかな画面情報から、素材感や光沢感を読み取り、伝統と現代の感性を融合させた仕上がりを実現しました。

クラフトシップス株式会社 代表取締役社長 森川義仁のコメント

アニメーションの中で描かれた世界を、現実世界に具現化させる。

わずか数秒の映像から、素材感や色味、細部の意匠を読み解き、限られた情報と時間の中で完成に至った今回のプロジェクトは、まさに職人さんたちの技術と感性の結晶です。

幼い頃から『スター・ウォーズ』に魅せられてきた私にとって、武士道の美学をまとったこの作品に、日本のものづくりの精神を込めることができたのは、かけがえのない経験でした。

“クラフト”を通じて、目には見えないフォースのような想いを、確かなかたちに変えていく。

それこそが、私たちが信じるものづくりの力であり、未来へと技を紡いでいく原動力だと改めて感じています。

展示概要

イベント名:スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025

日程:2025年4月18日(金)~4月20日(日)

会場:幕張メッセ(千葉県)

展示ブース:「ANIME&MANGA PAVILION BROUGHT TO YOU BY STAR WARS: VISONS」

展示内容:『スター・ウォーズ:ビジョンズ』登場アイテムの再現作品(非売品)

クラフトシップス株式会社について

「技を紡ぎ、世界とつなぐ」をコンセプトに、日本の職人技術を活かした“ものづくりプラットフォーム”〈CraftShips〉を運営しています。アパレル、生活雑貨、工芸品などの分野で、ブランドや企業の想いを職人とともに形にし、作り手の選定から納品までを一貫して支援。伝統と革新が交差する場として、持続可能なものづくりの未来を目指しています。

商号 : クラフトシップス株式会社/CRAFTSHIPS, inc.

代表者 : 代表取締役社長 森川 義仁

所在地 : 〒107-0062 東京都港区南青山1-2-6 ラティス青山スクエア 2F

設立 : 2022年6月

資本金 : 700万円

電話番号 :03-6823-3992

URL :https://craftships.com/