petit main（プティマイン）が、世界中で愛される絵本【はらぺこあおむし】とのコラボアイテムを5/2(金)から販売開始。

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:國京 紘宇)が展開する子ども服ブランド「petit main(プティマイン)」が、世界中で愛される絵本『はらぺこあおむし』と初のコラボレーションを実現。

カラフルで遊び心あふれるデザインが、親子の毎日をもっと楽しく彩ります。この特別なアイテムで、お子さまとのおしゃれな時間をお楽しみください。

【はらぺこあおむし】サロペ風カハ゛ーオール

品番:9552511

サイズ:70 / 80cm

価格:税込4,290円

【はらぺこあおむし】フルーツラトル

品番:9552516

サイズ:F

価格:税込2,090円

※入荷次第、発売いたします。

【はらぺこあおむし】アソートセットアップ

品番:9552512

サイズ:70 / 80cm

価格:税込4,730円

【はらぺこあおむし】モチーフカップソックス

品番:9552515

サイズ:F

価格:税込990円

※入荷次第、発売いたします。

【はらぺこあおむし】総柄2WAYオール

品番:9552509

サイズ:50-70cm

価格:税込3,960円

【はらぺこあおむし】フリル襟ロンパース

品番:9552510

サイズ:70 / 80cm

価格:税込3,190円

【商品概要】

・販売開始日:2025年5月2日(金)~

・全国のプティマイン全店舗

NARUMIYA ONLINE:https://www.narumiya-online.jp/

※NARUMIYA ONLINEでは、入荷次第順次発売開始いたします。

※入荷状況は、アイテム、店舗により異なります。

ノベルティ

発売を記念して、ノベルティもご用意しております。

はらぺこあおむしとのコラボアイテムを税込2,200円以上お買い上げで、はらぺこあおむし歯ブラシプレゼント!

※数に限りがございます。

プティマインの店舗へご来店のかたへ【たのしいあそびブック!】をプレゼント。

※数に限りがございます。

プレゼントキャンペーン

はらぺこあおむしコラボアイテムを含む税込5,500円以上お買い上げの方に、「PLAY PARK! ERIC CARLE」の入場券(抽選で2名分を1セットとし、60名分30セット)をプレゼント。

詳細は、公式インスタグラム(@petitmain_official)にてご確認ください。

petit main 公式インスタグラム:https://www.instagram.com/petitmain_official/

プティマインの店舗ではらぺこあおむしコラボアイテムを含む税込5,500円以上お買い上げの方へ、「PLAY PARK!ERIC CARLE」の入場券を、抽選で30組60名さまへプレゼント。

PLAY PARK!ERIC CARLE公式サイト:https://playec.jp/

はらぺこあおむしについて

アメリカ合衆国の絵本作家エリック・カールが1969年に出版した幼児向け絵本です。大胆な色使いの絵と、穴の開いた仕掛け絵本という個性的なアイデア、シンプルでわかりやすいストーリーから、全世界で累計5,500万部を販売するベストセラーとなりました。近年では、絵本だけでなくグッズ製作やイベント等も開催しています。

(C) 2025 Penguin Random House LLC. ERIC CARLE, THE VERY HUNGRY CATERPILLAR, THE WORLD OF ERIC CARLE logo, the Caterpillar logo and

related designs, logos, and names are trademarks and/or registered trademarks of Penguin Random House LLC. All rights reserved.

エリックカールについて

アメリカの絵本作家。代表作は『はらぺこあおむし』(日本では1976年株式会社偕成社より出版)。その他『パパ、お月さまとって!』『とうさんはタツノオトシゴ』『えをかくかくかく』など。エリック・カールは生涯にわたり70作品以上の絵本を発表し、その作品は世界中の子どもたちに長年愛され続けています。

PLAY PARK ERIC CARLについて

PLAY! PARK ERIC CARLE は、はらぺこあおむしの作者「エリック・カール」が描く絵本の世界観をテーマにした、世界で唯一のキッズパークです。遊びを通じた学びを大切にしたエリック・カールの信念を継ぎ、子どもの成長の「かけ橋」となるようなさまざまな体験を提供しています。

PLAY! PARK ERIC CARLE オフィシャルサイト:https://playec.jp/

■ ブランドについて

「petit main(プティマイン)」

トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ&ボーイズブランド。ママをはじめ活動的な女性に向けた「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。

対象: 0~12歳(プティマイン)

サイズ: 50~130cm / 一部140・150cm(プティマイン)、F(レディースブランド:リアン)



Instagram 公式アカウント「@petitmain_official」

https://www.instagram.com/petitmain_official/

公式サイト

http://petitmain.jp/

公式オンラインショップ「ナルミヤオンライン」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/?from=PR

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区芝公園/代表取締役執行役員社長 國京紘宇)は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx

■株式会社ナルミヤ・インターナショナルについて

株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区芝公園/代表取締役執行役員社長 國京紘宇)は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる24のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



お問い合わせ先:ナルミヤ・インターナショナル カスタマーセンター

※受付時間 10:00~17:00 (土日祝、年末年始を除く)

TEL 0120-985-080