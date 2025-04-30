補助金クラウド、香川銀行と業務提携を開始

株式会社Stayway

補助金クラウドを運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤淳、以下「Stayway」）は、香川銀行（本店：香川県高松市、取締役頭取：山田 径男）との業務提携を開始いたします。本提携は、補助金クラウドを通じて補助金活用における専門的な知識と効率的な申請支援を提供することを目的としており、香川銀行の地域企業に対する補助金申請支援を一層強化し、地域経済の活性化に寄与する重要な一歩となります。

業務提携の背景

香川銀行は、補助金活用支援における高い専門性を備え、企業のニーズに応える体制を強化したいと考えており、その実現には、より効率的かつ確実な補助金申請支援が不可欠でした。特に、乱立している補助金の選定や、プロセスが複雑で高い専門性が問われる申請書類の作成に伴う負担を軽減することが、重要な課題であると認識していました。

こうした状況を踏まえ、補助金活用に関する多様な顧客ニーズに対応するため、今回の提携に至りました。地域企業に対し、最適な補助金申請支援を提供することで、企業の成長を後押しすることを目的としています。

業務提携の概要

本業務提携により、香川銀行は補助金申請支援の強化を目的として、Staywayの「補助金クラウド」を導入します。これにより、香川銀行は顧客企業の最適な補助金情報を迅速に取得し、支援プロセスを効率化することが可能となります。さらに、生成AIを活用した申請書類自動生成機能「補助金クラウド Powered by GPT-4」を導入し、申請書類作成の負担軽減と精度の向上を図ります。

また、香川銀行とStaywayはビジネスマッチング契約を締結し、補助金に関する相談を受けた地域企業をStaywayに紹介します。その後Staywayは、補助金情報の提供から申請サポートまで一貫した支援をおこないます。本提携を通じ、地域企業の成長を促進し、地域経済の発展に貢献してまいります。

今後の展望に関するコメント

Stayway代表取締役 佐藤 淳

香川銀行との業務提携を通じて、地域企業の成長支援に貢献できることを大変うれしく感じております。本提携により、補助金申請のハードルを下げ、より多くの企業が適切な補助金を活用できる環境を整えていきます。

また今後は、補助金申請支援のさらなる効率化と高度化を目指し、生成AIの活用範囲を拡大するとともに、支援内容の充実を図ってまいります。香川銀行と連携しながら、地域に根ざした補助金活用の支援モデルを確立し、全国の金融機関や企業への展開も視野に入れています。補助金を通じて企業の成長を後押しし、地域経済の発展に寄与できるよう、今後も尽力してまいります。

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに散在している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト:https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/681/）

■社 名：株式会社 Stayway

■代 表：代表取締役CEO 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町

仙台オフィス：宮城県仙台市青葉区中央４丁目４－１９YUI NOS ユイノス

名古屋オフィス：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

福岡オフィス：福岡県福岡市中央区天神2丁目 5-28 5F・6F The Company DAIMYO

■事業内容:：

１.中小企業DX・補助金DX事業

２.プロフェッショナル×DX事業（テクノロジー、会計、M&A）

３.地方創生事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/