25,000超のAIエージェントから最適解を推奨。AIエージェントSAAS選びの新サービス「Agentools」誕生！緻密な評価DBと個別コンサルティングで業務革新を支援します。

グロース合同会社

AIエージェント選定の課題を解決し、ビジネスの可能性を最大化する新サービス「Agentools」提供開始 グロース合同会社(本社:福岡県福岡市、代表社員:村田 信一)は、ユーザーに最適なAIエージェントをレコメンドする新サービス「Agentools(エージェントゥールズ)」( https://www.agentools.io/ )の提供を開始します。本サービスは、グロース合同会社が出資するインドの先進AI企業Devnagri Ai社が開発しました。

Agentools Top

Agentools日本語版のTOPページ

Agnetools Recommendation

Agnetools日本語版のAI Recommendationのページです。

下部のchatbotの入力欄に関心のあるAIなどの質問事項を記入してSendをクリックしていただくと最適なAIエージェントなど参考の情報を提供します。



◆ 急増するAIエージェント (=AIエージェント SAAS)と選定の困難

2025年はAIエージェント元年と言われ、生成AIで具体的な業務課題を解決するAIエージェントがSaaS形式で提供され、その流れはますます加速しています。AIライティングや議事録作成はその一例で、今後マーケティング、業務管理、開発など、あらゆる領域でAIエージェントの活用が期待されています。



一方、世界ではすでに25,000以上のAIエージェントが存在(https://www.toolify.ai/の記述より)します。様々なAIエージェントの紹介はメディアで行われていますが、多くの場合、AIの紹介にとどまっているのが現状です。そのため多くの企業やユーザーは、「自分が使う時にどれを使えばいいかわからない」「自社に導入する場合に、どのAIエージェントが自社にマッチしているか分からない」という課題に直面しています。



◆ Agentools:リサーチと個別最適化で課題を解決

「Agentools」は、最適なAIエージェントを見つけ、導入・活用を成功させるためのソリューションです。WEBサイトから簡単なコメントを入力するだけで、課題解決に最適なAIエージェントを提案します。 強みは「徹底したリサーチに基づくレコメンデーション」と「個別支援」です。 市場のAIエージェントを深くリサーチし、機能、性能、価格、信頼性などを分析・評価。その結果を精緻なデータベースに蓄積しています。単なる紹介ではなく、エージェントの 客観的な評価を行い、ユーザーが導入に失敗しないことを第一義に支援をします。



「Agentools」では、以下の2段階で最適なAIエージェント選びを支援します。

【ステップ1:Agentoolsウェブサイトでの情報収集と比較】(無料)

ウェブサイト ( https://www.agentools.io/ )のchatbot で、課題や目的を入力すると、AIエージェントのレコメンデーションを受け取れます。顧客は詳細レビューや情報を参照し、最適なAIエージェントの選択を検討できます。

【ステップ2:専門家による個別コンサルティング】(有料)

顧客単独ではAIエージェントの導入が難しい場合、個別コンサルティングを提供します。面談等で業務課題、システム連携、予算、セキュリティ要件などをヒアリング。AIエージェントの選定、導入計画、導入支援、効果的な活用法や運用体制構築と維持などをサポートします。



◆ 開発背景:インドAIスタートアップDevnagri Aiの先進AI技術力

「Agentools」の開発は、グロース合同会社が出資するインドのAIスタートアップ、Devnagri Ai社が担当しました。同社はインド国内の多言語AI翻訳技術で知られ、インドにおける生成AI分野のリーディング企業の一つです。その技術力は、グラハム・ベル賞(インド科学技術、2024年)受賞や、Google for Startups Acceleratorに選出されるなど、国内外で高く評価されています。 Agentools開発にあたり、Devnagri Ai社は世界25,000以上のAIエージェントを分析。特に主要な1,000ツールは詳細な評価を実施しました。



◆ サービス提供体制

「Agentools」は、Devnagri Ai社の技術・分析力と、グロース合同会社の日本市場での知見を活かし、日本のユーザーに最適化して提供します。

【Agentools サービスサイト】 URL: https://www.agentools.io/(https://www.agentools.io/)



◆ 今後の展望

Agentoolsは今後、AI Agenを専門としたコンサルティング「Agentools Agency」予定しています。

AI Agencyをビジネスとしたい企業・フリーランスの方を募集し、協業していく考えです。



◆ 会社概要

サービス提供会社: グロース合同会社

所在地: 福岡県福岡市[詳細住所] 代表者:

代表社員:村田 信一

設立: 2024年7月 事業内容: 投資事業、新規事業開発支援、コンサルティング

URL: https://growthllc.carrd.co/

主な投資実績: Devnagri AI (インドAI)、株式会社Ginkan (Fintec)、株式会社ゼッスリー石川 (3x3バスケットボール)



開発会社: Devnagri Ai Pvt. Ltd.

所在地: Plot No. 1, Tower-Bgr, Third, Film City, Sector 16A, Noida, Uttar Pradesh 201301

代表者: Nakul Kundra ,Himanshu Sharma

設立: 2021年 事業内容: AI翻訳プラットフォーム開発・提供、AIコンサルティング

URL: https://devnagri.com/

主な受賞歴・選出歴: Graham Bell Award (2024), TiE50 Winner (2024), Google for Startups Accelerator: AI First APAC (2024,2025) 選出 等



◆ 本件に関するお問い合わせ先

企業名: アイベリー株式会社 (Agentools広報担当)

担当者名: 村田 大

Email: dai.murata@aiberry.co.jp