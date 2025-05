南アフリカ発、1981年JAZZファンク激レア盤が待望のLP再発＆初のCD化リリース。

株式会社ディスクユニオン

南アフリカのJAZZファンクバンド、Doctor Rhythmによる1981年激レア盤が待望のLP再発、初のCD化でのリリースが決定した。



今作は、70年代後半からファンク、ソウルなどの影響を大いに盛り込んだジャズフュージョンバンドとして活躍していたSpirits Rejoiceと、ギタリストのPaul Petersonが中心となったプロジェクトで、シングル曲「Shine On」のヒットをきっかけに作られたDoctor Rhythm名義では唯一のアルバムだ。現在では、極めて入手困難となっており、レアグルーヴファンを中心に世界中のコレクターから愛される幻の名盤となっている。今回、アートワークを担当するShiro Ishihara(SNEA)による、オリジナルの世界観を踏襲しながらも新たに作り直されるデザインにも注目だ。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JUqzLUmYLbA ]

【リリース情報】

アーティスト名:Doctor Rhythm

アルバム名:I Feel It Rising

フォーマット:CD, LP

リリース日:2025年8月6日

レーベル:hungry records

【TRACKLIST】

1/A1. Reggae Tune (Who Shana Hey)

2/A2. Giving It Up For Your Love

3/A3. Hook It Up

4/B1. Shine On

5/B2. Ashes To Ashes

6/B3. Let Love Change The World (Song For Johhny Rhythm)

7/B4. I Feel So Strong Now

8/B5. Give A Little Love

