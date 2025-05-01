【熱海パールスターホテル】熱海湾がパノラマに望めるテラスでシャンパーニュフリーフロー
デイタイムイメージ
イブニングタイムイメージ
国際観光資源開発株式会社（代表取締役社長 張也一耕）が運営する熱海パールスターホテルでは、5月10日から8月31日まで、ホテルのシグネチャーシャンパーニュ”ドゥッツ ブリュット・クラシック”、シャンパンカクテル5種などのフリーフローをを90分間楽しめるプランをご提供いたします。
熱海パールスターホテルは室礼（しつらい）”の文化を大切にし、四季がはっきりしている日本において、季節の移ろいを愛で自然を尊び、自然の命である食べ物に感謝する心を、様々な行事を通して家族や訪れる人たち皆で分かち合う「おもてなしの心」でお客様をお迎えしております。
6Fに位置するテラスは熱海の海を一望できるロケーション。初島、大島を望み、海を行き交う遊覧船を眺める、海と空を独り占めする贅沢なテラス時間。爽やかな潮風が出迎られ、デイタイムは陽光に海が煌めき、どこまでも続く碧空がくつろぎの時間を提供してくれます。
そしてテラスのある6Fには、熱海の海を背景にフレンチ、日本料理、鉄板焼、寿司、メインバーが仕切られることなく集まったシームレスなダイニングフロアがあります。この地だからこそ味わえる旬の食材に彩られた伊豆半島や熱海の四季折々の味覚を季節感あふれる味わいでお楽しみいただけます。
3年目の今年のフリーフローは、熱海パールスターホテルのシグネチャー”ドゥーツ・ブリュット・クラシック”。きめ細やかなムース状の泡立ち、金色に輝く外観。シャルドネのフレッシュ感とピノ ノワールの濃厚さが口の中に広がり、優雅でコクのある風味が醸し出された、とてもバランスの良いシャンパーニュです。
デイタイムのフリーフローは土日祝に、イブニングタイムは毎日開催いたします。店内でお食事と一緒に楽しむもよし、テラスでバーフードと共に楽しむのも良し。ぜひ熱海ならではのエレメントを感じるひとときをご堪能ください。
熱海らしい景色と共にお楽しみください。
シャンパーニュ フリーフロー with Deutz brut classic
価 格： おひとり様 8,800円（税金込、サービス料別途) *2名様から承ります
イブニングタイムのテラスは別途テーブルチャージ\1,100を頂戴します。
（税金込、サービス料別途)
提供期間 ：2025年5月10日(土)～8月31日（日）
提供店舗：テラス 6F または
6F ローカルガストロノミー シンフォニア、日本料理 舳、鉄板焼 艫、寿司 舳
1F 中国料理 山海香味
提供時間：来店時間から最大90分のフリーフロー
デイタイム ※土日祝限定
12：00～15：00（14：30Last Entry）
イブニングタイム ※連日開催、花火大会開催日を除く
17：30～21：30（20：00Last Entry）
※雨天・荒天の場合は店内でご用意いたします。
メニュー：シャンパーニュ（ドゥーツ・ブリュット・クラシック）
シャンパンカクテル5種 (ミモザ、ベリーニ、ホワイトミモザ、キール・ロワイ
ヤル、キール・アンペリアル）
白ワイン、赤ワイン、ノンアルコールドリンク各種
オリーブ盛り合わせ
※バーフードはアラカルトメニューよりオーダー可能（有料）
ご予約 ：テラスは2日前17時30分までの要予約
シャンパーニュ フリーフロー with Deutz brut classic
https://www.tablecheck.com/pearlstar-maindining/reserve/experience/6663c6630d0ae7b1efdb33e4
イブニングシャンパーニュ フリーフロー with Deutz brut classic
https://www.tablecheck.com/pearlstar-maindining/reserve/experience/665c17031840e31e11f5f805
お電話でのご予約・お問合せ： 0557-83-5489 (10:00～18:00)
シャンパーニュフリーフローとオリーブ盛り合わせ
シャンパンカクテル *イメージ
*オプション ハモンセラーノ
*オプション チーズ盛合せ
*オプション オシェトラキャビア
*オプション ベルーガキャビア
テラスで愉しむシャンパンフリーフロー付きプラン＜朝食付き＞
期間：2025年5月10日(土)～8月31日（日）期間中の土日祝限定プラン
内容：2名～4名様まで。デイタイムのシャンパンフリーフローと朝食が付いた宿泊プラン
価格：1室2名様 \95,610～（朝食、消費税、サービス料込、宿泊税、入湯税別途）
※部屋タイプによって異なります
ご予約：ご利用日の2日前17時までの受付
https://go-pearlstar.reservation.jp/ja/plans/10136006
ジュニアスイートオーシャンビューROTEN
デラックスオーシャンビューROTEN
スーペリアオーシャンビューROTEN
スーペリアオーシャンビュー室礼
6F テラスとダイニングフロア
デイタイムのテラス（朝食イメージ）
どこまでも続く広い空と海。熱海湾を一望できる眺めが爽快なテラス席です。
・テラス席 14席
https://pearlstar.jp/dining/terrace/
ローカルガストロノミー シンフォニア
日本料理 舳 MIYOSHI
鉄板焼 艫 TOMO
寿司 舳 MIYOSHI
https://pearlstar.jp/dining/
6Fダイニングフロア平面図
※イブニングシャンパンフリーフローは1F中国料理「山海香味」でもご利用いただけます。
ホテル概要
ホテル外観
■名称：熱海パールスターホテル
■所在地：静岡県熱海市東海岸町6番45号
■電 話：0557-48-6555（代表）
■交 通：熱海駅より徒歩10分 タクシー5分 バス停「お宮の松」目の前
■建物規模：地上10階建
■客室数：87室
■館内施設：自家源泉露天風呂、レストラン、バー＆ラウンジ、スパ、フィットネス、駐車場
ホームページ：https://pearlstar.jp
インスタグラム：https://www.instagram.com/atami_pearlstar_hotel/
ツイッター：https://twitter.com/PearlstarAtami
フェイスブック：https://www.facebook.com/pearlstarhotelatami
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国際観光資源開発株式会社について
地域の魅力を生かしたリゾートホテルを提供する国際観光資源開発株式会社は、山梨県にて関連会社がリゾートホテルを 1施設保有しております。熱海パールスターホテルは静岡県内での初出店となります。
【お客様からのお問合せ・予約】
熱海パールスターホテル 予約
TEL： 0557-83-5489 (10:00～18:00)
問い合わせ：info@pearlstar.jp