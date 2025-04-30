『魁 三国志大戦』が本日4月30日にiOS・Android・PCで先駆け！リリース！初代王者を決める「頂上決戦大会」6月21日開催決定！

doublejump.tokyo inc.

double jump.tokyo株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：上野広伸・松谷幸紀、以下「double jump.tokyo」）は、軍勢カードバトルゲーム『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』（以降、『魁 三国志大戦』 ）が2025年4月30日（水）より先駆け！リリースを行いましたことをお知らせいたします。

https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/

『魁 三国志大戦』本日4月30日先駆け！リリース

軍勢カードバトルゲーム『魁 三国志大戦』が本日2025年4月30日よりiOS・Android・PCにて日本語・英語・中国語（繁体字）の3言語対応で「先駆け！リリース」を行いました。

初代王者が決まる、賞金付き大会「魁 三国志大戦 頂上決戦大会」開催決定！

全ユーザー参加で行われる賞金付き大会を開催決定！記念すべき第1回目の大会は、楽天ウォレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山田 達也）の協賛で開催される予定です。



【大会情報】

大会名：楽天ウォレット presents 魁 三国志大戦 頂上決戦大会 Season ZERO

<賞金、副賞>

1位：10万円＋称号

2位：5万円＋称号

3位：3万円＋称号

4位：2万円

5～8位：1万円



＜予選＞

予選日時：4月30日（水）～5月31日（土）

予選通過条件：上記期間のランキング上位8名に大会出場権を与えられます。

※参加辞退者が出た場合は、大会出場権は次の順位に繰り上がります。

＜本戦＞

本戦日時：6月21日（土）18:00～22:00(予定)

本戦開催場所：オンライン生配信

本戦出場人数：8名（予定）

※詳細は後日発表いたします。

チュートリアル動画を公開

『魁 三国志大戦』の先駆け！リリースに合わせて、これを見ればより本作をより楽しめるチュートリアル動画（ver.1）を公開いたしました。是非ご覧ください。

チュートリアル動画【デッキ編成篇】ver.1

https://youtu.be/ue8I03htFXI

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ue8I03htFXI ]

チュートリアル動画【登用篇】ver.1

https://youtu.be/mEJuT6TJB44

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mEJuT6TJB44 ]

チュートリアル動画【配置&進軍篇】ver.1

https://youtu.be/-dSvyF_s898

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=-dSvyF_s898 ]

チュートリアル動画【対戦篇】ver.1

https://youtu.be/_uMsX4Cy-C0

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=_uMsX4Cy-C0 ]

Amazonギフト券総額5万円が当たる！Xキャンペーンを開催！

『魁 三国志大戦』の先駆け！リリース日を記念して、本日よりXにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします！

Amazonギフト券総額5万円が抽選で当たるキャンペーンになりますので、ぜひご参加ください。



【参加方法】

１.魁三国志大戦 公式Xアカウント（https://x.com/b3k_jp）をフォロー

２.対象のキャンペーンツイートをリポスト

【期間】

2025年4月30日（水）～2025年5月11日（日）

【賞品】

Amazonギフト券5000円分を10名様にプレゼント

『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』とは

株式会社セガより『三国志大戦』のライセンス許諾を受け、double jump.tokyoが開発する軍勢カードバトルゲーム。 アーケード版『三国志大戦』に登場した武将はもちろん、『魁 三国志大戦』のために描きおこされた新しい武将たちも登場いたします。

本作は事前登録100万人以上を達成しており、事前登録特典として、武将カード「SR 劉備」「SR 孫堅」「SR 曹操」「R 諸葛亮」をプレイヤー全員に配布いたします。

＜ゲーム概要＞

ゲーム名 魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-

ジャンル 軍勢カードバトルゲーム

開発会社 double jump.tokyo

プラットフォーム PC・Android・iOS

対応言語 日本語・英語・中国語（繁体）



魁 三国志大戦 公式サイト https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/

魁 三国志大戦 公式X https://twitter.com/b3k_jp

魁 三国志大戦 公式YouTube https://www.youtube.com/@B3K-db5wv

魁 三国志大戦 公式Discord https://discord.gg/pAbVaKEd89

西山プロデューサー X https://x.com/niship_sgx

double jump.tokyo株式会社

会社名：double jump.tokyo株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

代表者：代表取締役 上野広伸・松谷幸紀

事業内容：ブロックチェーン技術を用いたゲーム及びアセットの開発・運営・販売

ホームページ：https://www.doublejump.tokyo/