『魁 三国志大戦』が本日4月30日にiOS・Android・PCで先駆け！リリース！初代王者を決める「頂上決戦大会」6月21日開催決定！
double jump.tokyo株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：上野広伸・松谷幸紀、以下「double jump.tokyo」）は、軍勢カードバトルゲーム『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』（以降、『魁 三国志大戦』 ）が2025年4月30日（水）より先駆け！リリースを行いましたことをお知らせいたします。
https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/
『魁 三国志大戦』本日4月30日先駆け！リリース
軍勢カードバトルゲーム『魁 三国志大戦』が本日2025年4月30日よりiOS・Android・PCにて日本語・英語・中国語（繁体字）の3言語対応で「先駆け！リリース」を行いました。
初代王者が決まる、賞金付き大会「魁 三国志大戦 頂上決戦大会」開催決定！
全ユーザー参加で行われる賞金付き大会を開催決定！記念すべき第1回目の大会は、楽天ウォレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山田 達也）の協賛で開催される予定です。
【大会情報】
大会名：楽天ウォレット presents 魁 三国志大戦 頂上決戦大会 Season ZERO
<賞金、副賞>
1位：10万円＋称号
2位：5万円＋称号
3位：3万円＋称号
4位：2万円
5～8位：1万円
＜予選＞
予選日時：4月30日（水）～5月31日（土）
予選通過条件：上記期間のランキング上位8名に大会出場権を与えられます。
※参加辞退者が出た場合は、大会出場権は次の順位に繰り上がります。
＜本戦＞
本戦日時：6月21日（土）18:00～22:00(予定)
本戦開催場所：オンライン生配信
本戦出場人数：8名（予定）
※詳細は後日発表いたします。
チュートリアル動画を公開
『魁 三国志大戦』の先駆け！リリースに合わせて、これを見ればより本作をより楽しめるチュートリアル動画（ver.1）を公開いたしました。是非ご覧ください。
チュートリアル動画【デッキ編成篇】ver.1
https://youtu.be/ue8I03htFXI
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ue8I03htFXI ]
チュートリアル動画【登用篇】ver.1
https://youtu.be/mEJuT6TJB44
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mEJuT6TJB44 ]
チュートリアル動画【配置&進軍篇】ver.1
https://youtu.be/-dSvyF_s898
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=-dSvyF_s898 ]
チュートリアル動画【対戦篇】ver.1
https://youtu.be/_uMsX4Cy-C0
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=_uMsX4Cy-C0 ]
Amazonギフト券総額5万円が当たる！Xキャンペーンを開催！
『魁 三国志大戦』の先駆け！リリース日を記念して、本日よりXにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします！
Amazonギフト券総額5万円が抽選で当たるキャンペーンになりますので、ぜひご参加ください。
【参加方法】
１.魁三国志大戦 公式Xアカウント（https://x.com/b3k_jp）をフォロー
２.対象のキャンペーンツイートをリポスト
【期間】
2025年4月30日（水）～2025年5月11日（日）
【賞品】
Amazonギフト券5000円分を10名様にプレゼント
『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』とは
株式会社セガより『三国志大戦』のライセンス許諾を受け、double jump.tokyoが開発する軍勢カードバトルゲーム。 アーケード版『三国志大戦』に登場した武将はもちろん、『魁 三国志大戦』のために描きおこされた新しい武将たちも登場いたします。
本作は事前登録100万人以上を達成しており、事前登録特典として、武将カード「SR 劉備」「SR 孫堅」「SR 曹操」「R 諸葛亮」をプレイヤー全員に配布いたします。
＜ゲーム概要＞
ゲーム名 魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-
ジャンル 軍勢カードバトルゲーム
開発会社 double jump.tokyo
プラットフォーム PC・Android・iOS
対応言語 日本語・英語・中国語（繁体）
魁 三国志大戦 公式サイト https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/
魁 三国志大戦 公式X https://twitter.com/b3k_jp
魁 三国志大戦 公式YouTube https://www.youtube.com/@B3K-db5wv
魁 三国志大戦 公式Discord https://discord.gg/pAbVaKEd89
西山プロデューサー X https://x.com/niship_sgx
double jump.tokyo株式会社
会社名：double jump.tokyo株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
代表者：代表取締役 上野広伸・松谷幸紀
事業内容：ブロックチェーン技術を用いたゲーム及びアセットの開発・運営・販売
ホームページ：https://www.doublejump.tokyo/