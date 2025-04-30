第33回全国PK選手権大会in Fujiedaを開催
市のシンボルスポーツであるサッカーの普及・振興と、個性を生かしたまちづくり「サッカーのまち藤枝」をアピールするために開催している「全国PK選手権大会 in Fujieda」を、熱中症対策などの理由から今回初めて５月に開催します。
ポスター画像
特徴・セールスポイント等
・今大会では、市内外から合計402チーム、約2,000人が参加予定です。
・eスポーツ体験会を行うほか、キックターゲット、キックスピードのイベントもあります。
・沖縄出身のミュージシャン平川美香さんと沖縄伝統芸能のエイサーを踊るNPO法人希宝
（きほう）によるスペシャルライブや、世界１位に輝いた「藤枝明誠中学校・高等学校チアリーディング部 Daisies（デイジーズ）」が登場します。
内容
日時：５月10日（土）午前９時～午後３時15分頃
場所：藤枝総合運動公園サッカー場（藤枝市原100）
参加チーム数：
(A) 日本代表コース （高校生以上） 171チーム
(B) シニアコース Ｏ-60コース（合計年齢300歳以上） 20チーム
(C) なでしこコース （中学生～一般の女性） 26チーム
(D) Ｕ-１５コース （中学生） 20チーム
(E) Ｕ-１２コース （小学４～６年生） 49チーム
(F) Ｕ-９コース （小学１～３年生） 21チーム
(G) キッズコース （年少～年長の園児） ３チーム
(H) ファミリーコース （小学生以下２人、成人２人） 13チーム
(I) 企業・団体対抗コース （企業名または地区名で出場） 67チーム
(J) eスポーツコース （１チーム３～５人） 12チーム
計402チーム 約2,000人が参加予定
内容（スケジュール） 9:00 PK大会競技開始（午前の部）
9:20頃 キッズコース競技終了（３チームのリーグ戦）
10:50頃 ファミリーコース決勝戦
11:30頃 eスポーツ決勝戦
12:00 平川美香さんNPO法人希宝(きほう)によるｽﾍﾟｼｬﾙﾗｲﾌ゛
13:00 藤枝明誠中学校・高等学校ﾁｱﾘｰﾃ゛ｨﾝｸ゛部 Daisies
13:15 PK大会競技開始（午後の部）
13:35頃 U-9コース決勝戦
14:05頃 U-12コース決勝戦
14:15頃 U-15コース決勝戦
14:25頃 O-60コース決勝戦
14:35頃 なでしこコース決勝戦
14:45頃 企業・団体対抗コース決勝戦
14:55頃 日本代表コース決勝戦
15:15頃 競技終了
https://prtimes.jp/a/?f=d109487-221-312fb2163a6832ad463a250b6d52dc26.pdf
関連ホームページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sports_bunka/soccer/event/12665.html