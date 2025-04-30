第33回全国PK選手権大会in Fujiedaを開催

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藤枝市役所

市のシンボルスポーツであるサッカーの普及・振興と、個性を生かしたまちづくり「サッカーのまち藤枝」をアピールするために開催している「全国PK選手権大会 in Fujieda」を、熱中症対策などの理由から今回初めて５月に開催します。



ポスター画像

特徴・セールスポイント等


・今大会では、市内外から合計402チーム、約2,000人が参加予定です。


・eスポーツ体験会を行うほか、キックターゲット、キックスピードのイベントもあります。


・沖縄出身のミュージシャン平川美香さんと沖縄伝統芸能のエイサーを踊るNPO法人希宝


（きほう）によるスペシャルライブや、世界１位に輝いた「藤枝明誠中学校・高等学校チアリーディング部 Daisies（デイジーズ）」が登場します。



内容


日時：５月10日（土）午前９時～午後３時15分頃


場所：藤枝総合運動公園サッカー場（藤枝市原100）


参加チーム数：　


(A) 日本代表コース 　　　　　 （高校生以上）　　　　　 　　171チーム


(B) シニアコース　 Ｏ-60コース（合計年齢300歳以上） 20チーム


(C) なでしこコース　　　 （中学生～一般の女性）　　　　26チーム


(D) Ｕ-１５コース　　 　（中学生）　　　　　　　 　　 20チーム


(E) Ｕ-１２コース　　 　 （小学４～６年生）　　　　　　49チーム


(F) Ｕ-９コース　　　 　（小学１～３年生） 　 　21チーム


(G) キッズコース　　　　 （年少～年長の園児）　　　　　３チーム


(H) ファミリーコース　 （小学生以下２人、成人２人） 13チーム


(I) 企業・団体対抗コース （企業名または地区名で出場）　67チーム


(J) eスポーツコース　　　　　 （１チーム３～５人）　　 　　12チーム


　計402チーム　約2,000人が参加予定




内容（スケジュール）　9:00　　PK大会競技開始（午前の部）　　


9:20頃　キッズコース競技終了（３チームのリーグ戦）


10:50頃　ファミリーコース決勝戦


11:30頃　eスポーツ決勝戦


12:00　　平川美香さんNPO法人希宝(きほう)によるｽﾍﾟｼｬﾙﾗｲﾌ゛


13:00　　藤枝明誠中学校・高等学校ﾁｱﾘｰﾃ゛ｨﾝｸ゛部 Daisies


13:15 　PK大会競技開始（午後の部）


13:35頃　U-9コース決勝戦


14:05頃　U-12コース決勝戦


14:15頃　U-15コース決勝戦


14:25頃　O-60コース決勝戦


14:35頃　なでしこコース決勝戦


14:45頃　企業・団体対抗コース決勝戦


14:55頃　日本代表コース決勝戦


15:15頃　競技終了



https://prtimes.jp/a/?f=d109487-221-312fb2163a6832ad463a250b6d52dc26.pdf

関連ホームページ


https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sports_bunka/soccer/event/12665.html