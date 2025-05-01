太陽光パネルなどの導入補助を三浦半島で一斉に開始！
横須賀市
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/345_1_c7af4ed8aa1db0e584c3a951fc52f430.jpg ]
三浦半島の4市1町(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)では、地球温暖化という地球規模での課題に対応するため、今年度から、市民や事業者の皆さんが、太陽光パネルや蓄電池などを導入する場合に、活用いただける補助制度を同時に開始しました。
5月1日(木曜日)から、一斉に申請の受付を開始しましたので、ぜひご活用ください。
なお、受付は各市町の市民や事業者の皆さまが、共通で利用できるコールセンターを開設しています。
※本事業は、令和6年5月に環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の採択を受け、実施しています。
１．補助対象者
横須賀市内の住宅や事業所等に対象設備を設置しようとする個人または事業者等(中小企業等)
※補助金は、各所在の市町より交付いたします。
２．補助対象設備及び補助額
横須賀市
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/345_1_c7af4ed8aa1db0e584c3a951fc52f430.jpg ]
※詳細は「横須賀市重点対策加速化事業費補助金」のページをご覧ください。
３．申請期間
令和７年５月１日（木曜日）から令和８年１月15日（木曜日）まで
注：先着順で予算がなくなり次第、受付を終了します
４．補助の申込、お問い合わせ先
三浦半島重点補助金事務局コールセンター
電話：0120‐201-603