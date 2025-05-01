シミックホールディングス株式会社

当社グループは、2025年5月１日付で下記のとおり組織変更および人事異動を行いましたので、お知らせいたします。尚、本年3月3日に発表いたしました通り、当社とブラックストーンとで合意したCRO事業における戦略的資本提携に基づき、本日より新しい事業体制をスタートいたします。ブラックストーンとの協業によるCRO事業の成長を目指すとともに、当社グループ全体への波及を図り、更なる発展に貢献する体制を構築いたします。

記

1．組織の変更（2025年5月1日付）

１）グループ戦略室の新設

シミックグループ各事業の状況を踏まえた事業構造強化、成長戦略の再構築を推進するため、

「グループ戦略室」を新設します。グループ戦略室の主な役割は、以下の通りです。

１.グループ各社の事業構造強化のための戦略的提携・パートナリング推進

２.市場動向の分析・競合分析を踏まえた、グループ各社の成長戦略策定

３.新規事業領域における事業モデル、収益化シナリオの再検討実施

2．人事異動（2025年5月1日付）

【シミックホールディングス株式会社】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51375/table/96_1_eba6bc558acfb810b0060cd9f1b93767.jpg ]

【関係会社】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51375/table/96_2_65213706f9b9b879ce0efaad40a3ead5.jpg ]

（ご参考）

エグゼクティブマネジメント体制（2025年5月1日付）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51375/table/96_3_0cf1a3cac2f3361d298491b3dc14d3ba.jpg ]

以上