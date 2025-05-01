公式YouTube「GLM Channel」開設のお知らせ

株式会社グローバル・リンク・マネジメント

投資用不動産を扱う株式会社グローバル・リンク・マネジメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金 大仲、証券コード：3486、以下「当社」）は、4月30日付で、公式YouTubeチャンネル「GLM Channel（GLMチャンネル）」を開設したことをお知らせいたします。

当社では2021年1月より社内限定公開のYouTubeチャンネルを社内報として活用しておりますが、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションをより一層深めるため、新たに一般公開のYouTubeチャンネルを開設いたしました。当チャンネルでは、事業紹介、社員インタビュー、決算解説など、多岐にわたるコンテンツを発信し、多くの方々に当社の魅力や取り組みを知っていただくとともに、マテリアリティに掲げる「誠実かつ透明性の高い企業行動」を実践いたします。

【YouTube概要】- チャンネル名：GLM Channel（GLMチャンネル）- チャンネルURL：https://www.youtube.com/@Global-Link-Management- 第1弾の動画：https://youtu.be/-NKpFRJjujQ【会社概要】

社名：株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立：2005年 3月

代表：代表取締役社長 金 大仲

本社：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業：不動産ソリューション事業（投資用不動産の開発、販売、賃貸管理）

会社HP：https://www.global-link-m.com/