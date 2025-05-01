梟note、5月14日発売の「正偽」より、「烏瓜」の先行配信リリース&Music Videoの公開が決定。

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

歌い手「弱酸性」として業界内外からも高い注目を集めるシンガーソングライターの梟noteが5月14日に発売する「正偽」より、「烏瓜」の先行配信が5月4日に行われることが決定した。また、同日20時にはMusic Videoのプレミア公開も決定となる。

「烏瓜」は昨年8月に実施した豊洲PITでのワンマンライブ 「梟note 2nd Live - Virtus」にてサプライズ演奏された楽曲で、ファンの間でも音源化を望む声が多く挙がっていたもの。5月14日発売「正偽」に収録されることが先日明らかになっていたが、先行して配信リリースが決定された。

また、Music Videoも5月4日 20時に梟note自身のYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。リマインダーをオンにして待とう。

5月14日発売のCDには表題曲「正偽」と「烏瓜」勿論のこと、完全新曲の「コトゴコロ」が収録。Blu-rayには「正偽」のMusic Videoや、撮影の裏側を押さえたBehind The Scene、「烏瓜」のMusic Videoが収録される。

梟noteの「正偽」は、CBC/TBS系 全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて2025年4月13日より毎週日曜よる11時30分～放送開始となるTVアニメ『戦隊大失格』2nd seasonエンディングテーマ。

CDのジャケットには、決意に満ちた表情を浮かべる戦闘員Dの姿が描かれているが、今回は肩の「D」の箇所に梟noteのロゴが載った特別仕様となっている。

▼5月4日(日)配信 梟note『烏瓜』▼

Streaming / Download：https://fukurownote.lnk.to/KarasuuriAY

Music Video 5/4 20:00プレミア公開： https://youtu.be/PvhlGtFS2HM

▼5月14日(水)発売 梟note『正偽』▼

Streaming / Download：https://Fukurownote.lnk.to/RevengematchAW

Music Video：https://youtu.be/BdF6UG20_08

CD予約：https://Fukurownote.lnk.to/Revenge.match

【完全生産限定盤】 CD+BD

SRCL-13283~13284 / 3,190円(税込)

[CD]

1. 正偽

2. 烏瓜

3. コトゴコロ

4. 正偽 - Instrumental

5. 新曲 - Instrumental

6. 新曲 - Instrumental

[Blu-ray]

1. 正偽 - Music Video

2. 烏瓜 - Music Video

3. 正偽 - Behind The Scene

4. TVアニメ『戦隊大失格』2nd seasonノンクレジットEDムービー

【対象店舗/特典内容】

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■Sony Music Shop ・・・ 『正偽』Music Video場面写 L判ブロマイド [絵柄A]

■梟note応援店特典 ・・・ 「正偽」配信JK絵柄ステッカー

【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

■タイトル：『戦隊大失格』

■コピーライト：(C)春場ねぎ・講談社／「戦隊大失格」製作委員会

■スタッフ：

原作／春場ねぎ『戦隊大失格』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督／さとうけいいち

シリーズ構成／大知慶一郎

キャラクターデザイン／古関果歩子

アニメーションスーパーバイザー／羽山賢二

音楽／池頼広

オープニングテーマ／ORANGE RANGE

エンディングテーマ／梟note

アニメーション制作／Yostar Pictures

製作幹事／松竹

キャスト／小林裕介、梶田大嗣、矢野優美華、

中村悠一、井上剛、小野賢章、鳥海浩輔、M・A・O、和氣あず未、三上枝織

■放送情報

CBC/TBS系 全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて

2025年4月13日より毎週日曜よる11時30分～放送！

BS11：4月14日より毎週月曜 深夜1時00分～放送

AT-X ：4月16日より毎週水曜 よる9時30分～放送

※リピート放送 毎週金曜あさ9時30分～／毎週火曜ごご3時30分～

※放送時間は編成の都合などにより変更となる可能性がございます。

■配信情報

ディズニープラス スターで4月14日月曜より2nd season 全話見放題 独占

1話～12話 見放題配信中

YouTube チャンネル「フル☆アニメ TV」で1 話～12 話一挙無料公開中！

https://www.youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34CQk2KnFJQgvw6RHDnXFsxq

■レンタル配信（TVOD）

4月14日(月)より毎週月曜 0時～ 各プラットフォームにて順次配信！

1話～12話 各プラットフォームにて配信中！

■オフィシャルHP：https://anime-sentai-daishikkaku.com

■公式X：https://X.com/anime_sentai

▼梟note Profile▼

2020年5月より弱酸性として歌い手の活動をスタート。歌ってみた動画の投稿など弱酸性名義での活動を精力的に続けつつ、2023年5月5日に梟noteとしてメジャーデビュー。

2024年には自身初となるワンマンライブ「梟note 1st Live - Diluculo」をZepp Henadaにて実施、同年8月には豊洲PITでのワンマンライブも成功させるなど、活動の規模を上げ続けている。

透明感がありつつも厚みを感じる声質に、コーラスアレンジなど多彩な表現が魅力の男性シンガー。

https://cloud9pro.co.jp/artist/profile/jyakusansei/

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