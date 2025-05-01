埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、2025シーズン 「ブロンズパートナー」契約更新のお知らせ
このたび、COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社は、以下に記載する企業様と2025シーズンのブロンズパートナー契約を更新することとなりましたことを発表いたします。
2025シーズンも多大なるご支援誠に感謝申し上げます。
今シーズンもどうぞよろしくお願い致します。
＊記載は順不同、2025年4月30日時点(※敬称略)
・株式会社グローバルソフトウェア
・三井住友銀行 川越支店
・おそうじパパクン川越ベース
・飯島電器工事株式会社
・株式会社Links-Grow
・野村證券株式会社 川越支店
・川越すず屋
・Brighton cafe
・大阪十三鉄板焼きかしわぎ
・SMBC日興証券株式会社 川越支店
・川越ジンギスカン・生ラム ラムイチ
・もつ煮のまつい
・株式会社松村屋
・得洗隊株式会社
・有限会社エバタ製作所
・株式会社PRiSM Lab
・川島釣り堀
・有限会社吉田重機工事
・長峰自動車
・小林税理士事務所
・有限会社金大
・株式会社ボイスクリエーション シュクル
・株式会社ブイエヌサービス
・フジミノデザイン株式会社
・関口歯科
・アースシグナル株式会社
・フジヤ電気工事株式会社
・Beer＆Spice PUB Liberty
・Dining&Pub Chamo.
・大昌園
・角栄ガス株式会社
・株式会社武蔵野銀行 川越支店
・株式会社東武ホテルマネジメント
・株式会社エースタッフ
・株式会社グリンコーヒー
・有限会社ヤマワ商店(陶舗やまわ)
・RCGコーポレーション有限会社(らぁめん銀水)
・社会福祉法人 崇徳会 マザーアース
・株式会社インターセプト
・有限会社堀越商店(ほりこし商店)
・有限会社川越鴻文堂
・株式会社たばたプランニング
・サンエイ・ソフトウエア・ジャパン株式会社
・株式会社アルフォ
・合同会社わくわく
・川越ピース歯科
・三光物産株式会社
・萩原会計事務所
・一般社団法人 あすなろサポート
・TePAN Le OMUS テッパンルオムス
・矢野公認会計士事務所/BACeLL Group(バケルグループ)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
COEDO KAWAGOE F.C株式会社
Mail：info@c-kawagoe.com