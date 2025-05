『シヴィライゼーション: 時代と盟友』配信決定。世界中の英傑オールスターが集結！クレオパトラ、織田信長、ジャンヌ・ダルク、など

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

2Kは、2025年6月中に、スマートフォン向けゲームアプリ『シヴィライゼーション: 時代と盟友』の配信を開始する予定です。

本作は、「シヴィライゼーション」の世界観を継承し、人類史に沿って文化・文明を発展させていくモバイルSLG(シミュレーションゲーム)です。プレイヤーは文明の指導者となり、クレオパトラ、織田信長、ジャンヌ・ダルク、始皇帝、アレクサンドロス大王などの世界中の英傑を集めてテクノロジーを発展させ、古代から近未来に至るまで自らの文明を広げていきます。ゲームファンはもちろん、歴史好きも楽しめる内容の作品です。文明を築き上げ、仲間と共に領土の拡大を目指しましょう。

また、2025年4月30日(水)より、ゲーム内アイテムがもらえる事前登録キャンペーンを実施します。

【『シヴィライゼーション: 時代と盟友』公式サイト】

https://eras-and-allies-civilization.2k.com/ja-jp

『シヴィライゼーション: 時代と盟友』

【概要】

「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」は、1991年にコンピュータゲーム版が発売され、30年以上の歴史を持つ世界的に人気の戦略ゲームシリーズです。その「シヴィライゼーション」の世界観を継承した『シヴィライゼーション: 時代と盟友』は、特徴的な文化基盤をプレイヤーが選び、広大なマップ上で建国し、発展を目指します。人類史を築きなおすようにして文化・文明を発展させ、軍備を拡張したり内政を行って生産力を強化し、古代から近未来まで文明の成長を体験できるモバイルSLGです。

【特徴】

1.世界中の歴史的英傑が100人以上登場

クレオパトラ、織田信長、ジャンヌ・ダルク、始皇帝、ヴィクトリア女王、ギルガメシュ、アレクサンドロス大王など、世界中の歴史的英傑が100人以上登場。プレイヤーは古今東西の英傑を選び、オリジナルの部隊を編成することができます。

2.お馴染みの「技術ツリー」システム

「技術ツリー」システムを搭載。プレイヤーは古代から近未来に至るまで、様々な技術を発展させ、文明を築き上げていきます。「技術ツリー」を通じて、自らの戦略に合わせて発展させたい技術を選択し、文明を強化することができます。

3.個性豊かな9つの文明

プレイヤーは9つの文明から自分の好みに合わせて選択することができます。登場する文明は、日本、ギリシャ、中国、エジプト、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、韓国。各文明には固有のパッシブ効果が設定されており、これらの特性を活かした戦術的なプレイが可能です。

4.100種類を超えるユニット

使えるユニットは槍を持った兵士からジェット戦闘機まで様々。歴史の進化過程を楽しみながらゲームをプレイすることができます。

5.大規模リアルタイム対戦

他のプレイヤーと同盟を組み共に戦う、大規模なリアルタイム対戦が可能です。

【情報】

タイトル:シヴィライゼーション: 時代と盟友

ジャンル:ストラテジー

言語:日本語(多言語あり)

対応端末:【iOS】iOS 13.0以上 / 対応端末:iPhone 6s以降

【Android】Android 5.0以上 / 対応端末:RAM 2GB以上

リリース予定時期:2025年6月中

料金:基本無料(課金コンテンツ有り)

権利表記:(C)2025 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All Rights Reserved.

公式X:https://x.com/CivErasAlliesJP

公式サイト:https://eras-and-allies-civilization.2k.com/ja-jp

Apple Store(iOS版):https://apps.apple.com/app/id1617125439

Google Play(Android版):https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t2k.prometheusjp

※画面は開発中のものです

事前登録キャンペーン

4月30日(水)より、『シヴィライゼーション: 時代と盟友』の事前登録キャンペーンを実施します。期間中に、キャンペーンに参加すると、アプリリリース後に受け取れるゲーム内アイテムをプレゼントします。

【概要】

▼キャンペーン1

参加方法:アプリストアにて事前登録

▶iOS:https://apps.apple.com/app/id1617125439

▶Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t2k.prometheusjp

特典:アジア全域の事前登録者数に応じてプレゼントします。事前登録者数10万人達成で「シルバー」x10,000・「パーフェクト資源箱」x1, 事前登録者数30万人達成で「強行軍の軍靴」x5・「建設加速チケット」x5・「都市移転チケット」x1・「特訓XP」x20,000・「スキルXP」x2,000、事前登録者数70万人達成で「ゴールド」x1,000、事前登録者数120万人達成で「ミュージアム抽選券」x10、事前登録者数200万人達成で「リリース記念都市スキン」x1・「リリース記念アイコン枠」x1。

▼キャンペーン2

参加方法:『シヴィライゼーション: 時代と盟友』の公式サイトにある、ミッションパネル内のミッションを3つ、6つ、9つとクリアするごとに、アプリリリース後に受け取れるゲーム内アイテムが獲得できます。

▶公式サイト:https://eras-and-allies-civilization.2k.com/ja-jp

特典:「建設加速チケット」×5・「行政ポイント」×3・「ゴールド」x300

【『シヴィライゼーション: 時代と盟友』事前登録キャンペーン】

https://eras-and-allies-civilization.2k.com/ja-jp

※アイテム名および報酬内容等は変更する可能性があります。

『シヴィライゼーション: 時代と盟友』公式Discord開設

4月30日(水)より、『シヴィライゼーション: 時代と盟友』の公式日本語Discordサーバーをオープン予定です。

公式日本語Discordサーバーでは本作のカギとなる「同盟」を参加者同士で組むことができます。

また、5月31日(土)までの参加者向けに豪華特典をご用意しています。

【特典内容】

▼特典1

5月31日までの参加者から抽選で豪華ゲーム内アイテムが当たります。

▼特典2

5月31日までの参加者限定Discord内ロール〈開拓者〉がもらえます。

【『シヴィライゼーション: 時代と盟友』公式Discord】

https://discord.gg/ncg78FzQbR