ブルーボトルコーヒー 中部地方2号店を2025年8月オープン

Blue Bottle Coffee Japan合同会社

ブルーボトルコーヒーは アメリカ・オークランドで2002年に創業して以来、「おいしいコーヒーは、人生をより美しくする」と考え、カップの中のコーヒーだけでなく、コーヒーを取り巻く体験に重きを置いております。2015年、東京・清澄白河に海外1号店をオープンし、今年で日本上陸10周年を迎えました。コーヒーを通して豊かな体験をご提供するため、“デリシャスネス”“ホスピタリティ”“デザイン”を大切にし、周辺環境や地域のコミュニティに合わせたカフェ作りや、忙しい日常の中でもほっと一息ついておいしいコーヒーをお楽しみいただけるカフェ作りに取り組んでまいりました。現在国内では、東京、横浜、前橋、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡にて28店舗を展開しています。中部地方1号店として中日ビルに「ブルーボトルコーヒー 名古屋栄カフェ」を2024年4月にオープンし、名古屋エリアの方を中心に多くの方に豊かなコーヒー体験をお届けしています。

日本上陸10周年の今年、8月に中部地方で2店舗目となる新たなカフェをタカシマヤ ゲートタワーモールにオープンいたします。タカシマヤ ゲートタワーモールはJR名古屋駅直結のショッピングモールで、「毎秒、ときめく。」をコンセプトに、約170のショップを展開し、訪れる方の毎日に気持ち高まるコト・モノをご提案しています。観光やビジネス、ショッピングやご家族やご友人とのコーヒータイムなど、多様な目的で訪れるゲストのみなさまに、丁寧に淹れたおいしいコーヒーやバリスタのホスピタリティ、居心地の良い空間を通して日常のさまざまな瞬間に寄り添い、心と身体をリフレッシュしていただけるような心地良いひとときをお届けいたします。

日時などの詳細は、改めて発表させていただきます。

ABOUT BLUE BOTTLE COFFEE ブルーボトルコーヒーとは

ブルーボトルコーヒーは2002年に、創業者のジェームス・フリーマンによって、アメリカ・カリフォルニア州・オークランドで誕生しました。世界中のコーヒー農園から仕入れた高品質で新鮮なコーヒーを国内の自社焙煎所で焙煎し、ご注文を受けてから丁寧に淹れた、おいしさを徹底的に追求したスペシャルティコーヒーをご提供しています。品質へのこだわりとサステナビリティへのコミットメントを原動力として、「おいしいコーヒーは人生をより美しくする」というシンプルな信念のもと、おいしいコーヒーで世界をつなぐことを目指しています。現在はアメリカとアジア(日本、韓国、上海、香港)に合計 100 店舗以上のカフェを展開しています。 詳細はブルーボトルコーヒーの各SNSや公式オンラインストアをぜひご覧ください。

ブルーボトルコーヒー 公式オンラインストア：https://store.bluebottlecoffee.jp/

ブルーボトルコーヒー 公式インスタグラム：http://instagram.com/bluebottlejapan

ブルーボトルコーヒー 公式X：https://twitter.com/bluebottlejapan

Cafe Info ブルーボトルコーヒー カフェ一覧

＊カッコ内はオープン日

・清澄白河フラッグシップカフェ （2015/2/6）

東京都江東区平野1-4-8

店舗面積 184.27m²

席数 49席

・青山カフェ （2015/3/7）

東京都港区南青山3-13-14

店舗面積 214m²

席数 62席

・新宿カフェ（2016/3/25）

東京都新宿区新宿4-1-6 NEWoMan新宿1階

店舗面積 155.19m²

席数 45席

・六本木カフェ（2016/9/16）

東京都港区六本木7-7-7

店舗面積 138.91平方メートル

席数 31席

・品川カフェ （2016/11/15）

東京都港区港南2-18-1 アトレ品川3階

店舗面積 165.80 平方メートル

席数 31席

・三軒茶屋カフェ（2017/10/27）

東京都世田谷区三軒茶屋1-33-18

店舗面積 93.97m²

席数 33席＋テラスエリア

・京都カフェ （2018/3/23）

京都府京都市左京区南禅寺草川町64

店舗面積 452.98平方メートル （カフェエリア：64.98m²）

席数 44席 (Blue Bottle Studio - Kyoto - 5席）

・神戸カフェ （2018/7/20）

神戸市中央区前町1

店舗面積 217.8平方メートル

席数 63席

・池袋カフェ（2019/3/22）

東京都豊島区南池袋2-23-7

店舗面積 65.01平方メートル

席数 9席

・恵比寿カフェ （2019/7/19）

東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿本館1階

店舗面積 85.07 平方メートル

席数 22席

・銀座カフェ （2019/8/16）

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2階

店舗面積 117.79 平方メートル

席数 56席

・京都六角カフェ （2019/12/13）

京都市中京区東洞院六角上る三文字町226-1

店舗面積 90.47平方メートル

席数 27席

・広尾カフェ (2020/6/11)

東京都渋谷区広尾 5-4-16 THE RESTAURANT 1階

店舗面積 95.70平方メートル

店内席数 28席

・NEWoMan YOKOHAMA カフェスタンド (2020/6/24)

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan YOKOHAMA 1階

店内席数 なし

・京都木屋町カフェ (2020/7/23)

京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町 310-2 立誠ガーデン ヒューリック京都 1階

店舗面積 123.29m²

店内席数 30席

・竹芝カフェ(2020/9/14)

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 3階

店舗面積 92.06平方メートル

席数 22席

・みなとみらいカフェ (2020/9/25)

神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-5-1

MARK IS みなとみらい GL 階

店舗面積 114.13平方メートル

席数 店内：26席 、 屋外ベンチ席：(2,3名がけ)12台

・ 渋谷カフェ (2021/4/28)

東京都渋谷区神南1-7-3 渋谷区立北谷公園内

店舗面積 216.11平方メートル

席数 1階：11席、2階：37席、屋外ベンチ：(1,2名がけ) 12台

・HUMAN MADE 1928 Cafe by Blue Bottle Coffee (2021/5/25)

京都府京都市中京区弁慶石町56 1928ビル 1階「HUMAN MADE 1928」内

店舗面積 59.23平方メートル

席数 12席

・HUMAN MADE Cafe by Blue Bottle Coffee（2021/7/21）

東京都渋谷区神宮前 2-6-6 和外苑レジデンス105 「HUMAN MADE OFFLINE STORE」内

店舗面積 54.61平方メートル

席数 なし

・梅田茶屋町カフェ（2021/7/24）

大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町A棟1・2階

店舗面積 345.81平方メートル

席数 56席

・白井屋カフェ（2021/9/17）

群馬県前橋市本町2-2-15「白井屋ホテル」敷地内、馬場川通り沿い

店舗面積 78.55平方メートル

席数 店内：18席、屋外ベンチ：（1,2名がけ）5台

・神戸阪急カフェ（2022/8/31）

神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館1階

店舗面積 172.7平方メートル

席数 店内：37席、 屋外ベンチ：（2名がけ）11台

・代官山カフェ（2023/12/20）

東京都渋谷区代官山町 20-23 フォレストゲート代官山 MAIN棟1階

店舗面積：295.54 m²

席数：店内:63席 屋外:12席

・福岡天神カフェ（2024/2/9 ）

福岡県福岡市中央区天神2-2-20 警固神社社務所ビル1階

店舗面積 335.55平方メートル

席数 店内：77席 屋外：30席

・名古屋栄カフェ（2024/4/23）

愛知県名古屋市中区栄 4-1-4 中日ビル 1 階

店舗面積 311.37m2

席数 72席

・豊洲パークカフェ（2024/8/23）

東京都江東区豊洲2-3-6豊洲公園内 ブルーボトルコーヒー 豊洲パークカフェ

店舗面積：294.81平方メートル

席数：店内：36席 半屋外：40席

・高輪カフェ（2025/3/27）

東京都港区高輪 2-21-2 ニュウマン高輪 South 2F

店舗面積：49.32平方メートル

席数：なし（同フロア内にオープンスペースあり）