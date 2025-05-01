地球の歩き方初のポッドキャスト番組『地球の歩き方　旅の雑談』が配信スタート！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井 邦弘、以下 地球の歩き方）は、「地球の歩き方」創刊45周年を記念した特別企画として、ポッドキャスト番組『地球の歩き方 旅の雑談』の配信を2025年5月1日（木）より開始いたしました。

■ポッドキャスト『地球の歩き方 旅の雑談』とは？

「地球の歩き方」編集長の由良がホストをつとめ、毎回異なる地球の歩き方の社員や制作スタッフとともに、旅先でのリアルな体験や現地での裏話などを語り合うトーク形式のポッドキャスト番組です。普段、地球の歩き方の中の人はどんな旅をしているのか？ ガイドブックには載せきれない、ちょっとマニアックでおもしろいエピソードや、現地でのトラブル体験、旅のテクニックなど、ざっくばらんに語り合います。旅のみやげ話を聞くように、耳から旅行気分を楽しめる、“ゆるくてディープ”な番組をぜひお楽しみください。

▼『地球の歩き方 旅の雑談』WEBページ

https://www.arukikata.co.jp/webmagazine/298220/

■第1回放送は「スペイン：バルセロナとマヨルカ島」

初回放送では、「地球の歩き方」編集長の由良と、人気の女子旅ガイドシリーズ『aruco』のスペイン担当・日隈（ひのくま）が、昨年訪れたスペインのバルセロナとマヨルカ島の魅力を語り、おすすめの過ごし方や現地ならではのエピソードをお届けします。旅の醍醐味を感じるひとときをお楽しみに！

［番組概要］

■タイトル：『地球の歩き方 旅の雑談』

■配信開始日：2025年5月1日（木）

■更新：不定期配信

■配信プラットフォーム：Spotifyほか主要Podcastアプリにて順次配信

▶Spotify：https://creators.spotify.com/pod/profile/q7to5sh05e8/(https://creators.spotify.com/pod/profile/q7to5sh05e8/)

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開