「デザインUPプロジェクト キックオフミーティング」参加者の募集
公益財団法人こうべ産業・就労支援財団
■オープニング
（公財）こうべ産業・就労支援財団では、市内中小企業とクリエイターの協業を促進するためデザインUPプロジェクトを実施しています。この度、昨年度の取り組み事例を紹介するとともに参加者のプレゼンテーションなどを実施し、交流の機会を創出するキックオフミーティングを開催します。
開催概要
日 時：2025年６月６日（金）14：00～16：00（開場 13：30）
会 場：アンカー神戸 （神戸三宮阪急ビル15階 https://anchorkobe.com/）
参加費：無料
定 員：50名（リアル参加限定）
後 援：神戸市、神戸商工会議所、（公財）新産業創造研究機構
参加方法
下記URLよりお申込みください。
https://forms.office.com/r/T5iJ6Z1R8q
プログラム内容
■オープニング
・令和７年度の募集内容について（こうべ産業・就労支援財団）
・Kobe Creators Noteについて（神戸市経済観光局新産業創造課）
■パネルディスカッション
「このプロジェクト、実際はどんな感じ？」～昨年度の参加者に聞く～
・デザインの力で商品力を向上（株）トキワ×（株）RIGADEL
・デザインの力で採用力を向上（株）オオナガ×（株）ミチスジ
■交流会
・参加者プレゼンテーション、名刺交換
お問い合わせ
担当：（公財）こうべ産業・就労支援財団 経営支援部 山本、藤岡
メールアドレス：design-up@kobe-ipc.or.jp
電話：078-360-3203