「デザインUPプロジェクト キックオフミーティング」参加者の募集

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公益財団法人こうべ産業・就労支援財団

（公財）こうべ産業・就労支援財団では、市内中小企業とクリエイターの協業を促進するためデザインUPプロジェクトを実施しています。この度、昨年度の取り組み事例を紹介するとともに参加者のプレゼンテーションなどを実施し、交流の機会を創出するキックオフミーティングを開催します。




開催概要


日　時：2025年６月６日（金）14：00～16：00（開場 13：30）


会　場：アンカー神戸 （神戸三宮阪急ビル15階　https://anchorkobe.com/）


参加費：無料


定　員：50名（リアル参加限定）


後　援：神戸市、神戸商工会議所、（公財）新産業創造研究機構



参加方法


下記URLよりお申込みください。


https://forms.office.com/r/T5iJ6Z1R8q



プログラム内容


■オープニング
・令和７年度の募集内容について（こうべ産業・就労支援財団）
・Kobe Creators Noteについて（神戸市経済観光局新産業創造課）　
■パネルディスカッション
　「このプロジェクト、実際はどんな感じ？」～昨年度の参加者に聞く～
・デザインの力で商品力を向上（株）トキワ×（株）RIGADEL
・デザインの力で採用力を向上（株）オオナガ×（株）ミチスジ
■交流会
・参加者プレゼンテーション、名刺交換



お問い合わせ


担当：（公財）こうべ産業・就労支援財団　経営支援部　山本、藤岡


メールアドレス：design-up@kobe-ipc.or.jp


電話：078-360-3203