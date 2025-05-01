¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¦ËÉºÒ¡¦Â¬ÎÌ¤Î¸úÎ¨²½¤òÂÎ´¶¡ªºÇ¿·AI¥É¥íー¥ó¤ÎÌµÎÁ¼Â±é²ñ¤ò5·î20Æü¼¢²ì¤Ç³«ºÅ¡¢14Æü¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤â
DJI¡Ê¥Ç¥£ー¥¸¥§¥¤¥¢¥¤¡ËÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¥É¥íー¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò»Ù¤¨¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç²¼µ®Ç·¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¯¥ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ò°æÀµÍµ¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢2025Ç¯5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»Ô¤Ç¡ÖDJI»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó ÌµÎÁ¼Â±é¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹â½êÅÀ¸¡¡¦ËÉºÒ¡¦ICT»Ü¹©¡¦Â¬ÎÌ¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¶ÈÌ³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢AIµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇ¿·¥É¥íー¥ó¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì¤ò¡¢¼Âµ¡¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤ä¼èÆÀ¥Çー¥¿¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»öÁ°¿½¹þÀ©¡¦»²²ÃÌµÎÁ¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î DJI Matrice¡Ê¥Þ¥È¥ê¥¹¡Ë 4¥·¥êー¥º¤ä»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó´ØÏ¢µ¡´ï¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³èÍÑÎã¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£¥É¥íー¥óÆ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·¥É¥íー¥ó¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»Ô¤Ç¤Î¼Â±é¥»¥ß¥Êー¤È¤É¤³¤Ç¤â¤´»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¶áµ¦¡¦´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ø¤Î¥É¥íー¥óÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¯¥ëー¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥éÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ÈAI³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¾®·¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥É¥íー¥ó Matrice 4¥·¥êー¥º¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë»º¶È¸þ¤±¥É¥íー¥ó Matrice 350 RTK¡Ê°Ê²¼ M350 RTK¡Ë¤ÈÂÐ±þ¥«¥á¥é¡¿¥»¥ó¥µー¤Î Zenmuse¡Ê¥¼¥ó¥ß¥åー¥º¡Ë H30¥·¥êー¥º¡¿L2¡¿P1¡¢±ó³ÖÃÏ¤«¤é¼«Æ°Èô¹Ô¤Ç¥É¥íー¥ó¶ÈÌ³¤¬²ÄÇ½¤Ê Dock¡Ê¥É¥Ã¥¯¡Ë3¡¢GNSS¥íー¥Ðー¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë³Æ¼ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤ÉºÇ¿·µ¡´ï¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤ÈÆ³Æþ¡¿±¿ÍÑ¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥É¥íー¥óÆ³Æþ¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥»¥ß¥Êー¤Èµ¡´ï¤ÎÅ¸¼¨
¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤ÈºÂ³Ø
³Æµ¡´ï¤ÎÀÇ½¤ò¡¢¶ÈÌ³¤òÌÏ¤·¤¿¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤È¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢ºîÀ®¼ê½ç¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¯¥ëー¤Î»º¶Èµ¡Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºÇÅ¬¤Êµ¡ÂÎÁª¤Ó¤äÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¡Ê¸åÆüÊÌÅÓ¼Â»Ü¡Ë¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼èÆÀ¥Çー¥¿Îã¡¡Â¬ÎÌ¡¿ÀÖ³°ÀþÅÀ¸¡
DJI»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¡¼Âµ¡¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥â¤ÇÆ³Æþ¸ú²Ì¤ò¡È¤½¤Î¾ì¤Ç¡É¼Â´¶¡ª
¡¡ÅÀ¸¡¡¦ËÉºÒ¡¦Â¬ÎÌ¤ËÂ¨³èÍÑ¤Ç¤¤ëAI¥É¥íー¥ó¤òÂÎ¸³
¡¡Êä½õ¶â¤Î³èÍÑÊýË¡¤äºÇ¿·µ¡ÂÎ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¥×¥í¤¬Ä¾ÀÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡Î ¹â½êÅÀ¸¡¡¦ÀÖ³°ÀþÅÀ¸¡¡¢ÌÌÀÑ¡¦ÂÎÀÑ¤Ê¤É¤Î·×Â¬¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦Êý ¡Ï
¡¡¡¦»öÁ°¤ËÌÌÀÑ¤ò·×Â¬¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÀµ³Î¤Ê¸«ÀÑ¤â¤ê¤òÄó¼¨¤Ç¤¡¢Â¾¼Ò¤è¤ê¶¥ÁèÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥É¥íー¥ó¤Ç¤ÎÅÀ¸¡¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤ËÅ¬ÀÚ¤Êµ¡ÂÎ¤Ï¤É¤ì¤«¡¢¾ÍèÅª¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æµ¡ÂÎ¤òÁªÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¹â½êÅÀ¸¡¤ÇÂ¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÈñÍÑ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ÊÉÌÌ¤ä¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤Ç¤ÎÅÀ¸¡¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Èô¹Ô¥ëー¥È¤äÅÀ¸¡ÂÐ¾Ý¤òAI¤ò»È¤Ã¤Æµ²±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Äê´üÅÀ¸¡¤Î¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥É¥íー¥ó¤ÎÈô¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê»ñ³Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¹©¾ì¤Ê¤É¼«¼ÒÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯Î¨¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î Â¬ÎÌ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦Êý -¥É¥íー¥óÂ¬ÎÌ¶ÈÌ³¤ÏICT»Ü¹©¤ÎÂè1Êâ- ¡Ï
¡¡¡¦¥É¥íー¥ó¤Ç¤ÎÂ¬ÎÌ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Î¡¢¡ÖÀºÅÙ¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥É¥íー¥ó¤Ç¤ÎÂ¬ÎÌ¤ÏÌ¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ï¡¢Æ³Æþ¤Î¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¥É¥íー¥ó¡¿µ¡ºà¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦Phantom 4 RTK ¤ÇÂ¬ÎÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ºÇ¿·µ¡¼ïÆ³Æþ¤Î¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ìー¥¶ーÂ¬ÎÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ICT»Ü¹©¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Î ¥É¥íー¥ó¶ÈÌ³¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î³§¤µ¤Þ ¡Ï
¡¡¡¦¥É¥íー¥óÈô¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î»ñ³Ê¡¦Ë¡Î§¤Ê¤ÉÉ¬Í×»ö¹à¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý
¡¡¡¦¥É¥íー¥ó¹Ö½¬¡¢»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¦Êä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥É¥íー¥óÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¦¥É¥íー¥óÆ³Æþ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥³¥¹¥È¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¡¡¦¥É¥íー¥ó¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤Êý
»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó ÅÀ¸¡/ËÉºÒ/ICT»Ü¹©/Â¬ÎÌ ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー in ¼¢²ì¡¡³µÍ×
¡Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ï
¡¡³«ºÅÆü¡§¡¡2025Ç¯ 5·î 14Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡»þ´Ö¡¡¡§¡¡¡ÎÂè1Éô ÅÀ¸¡¡¿ËÉºÒ¡Ï¡¡ ¡¡ 13»þ00Ê¬～14»þ30Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÂè2Éô Â¬ÎÌ¡¿ICT»Ü¹©¡Ï¡¡15»þ00Ê¬～17»þ00Ê¬
¡¡URL¡¡¡§¡¡³«ºÅ¤Î1～2ÆüÁ°¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤ÆÁ÷ÉÕ
¡Î¼Â±é¥»¥ß¥Êー¡Ï
¡¡³«ºÅÆü¡§¡¡2025Ç¯ 5·î 20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¡»þ´Ö¡¡¡§¡¡¡ÎÂè1Éô ÅÀ¸¡¡¿ËÉºÒ¡Ï¡¡¡¡ 11»þ00Ê¬～13»þ00Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÂè2Éô Â¬ÎÌ¡¿ICT»Ü¹©¡Ï¡¡14»þ00Ê¬～16»þ30Ê¬
¡¡²ñ¾ì¡¡¡§
¡¡¡¡¡¦ºÂ³Ø²ñ¾ì¡Ê½¸¹ç¾ì½ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥×¥í¥¯¥ëー¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ëºÂ³Ø²ñ¾ì 1F
¡¡¡¡¡¡¢©521-0244 ¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»ÔÂçÌîÌÚ1777
¡¡¡¡¡¦¼Â±é²ñ¾ì
¡¡¡¡¡¡BIG BREATH BBQ&CAMP¹¾ì
¡¡¡¡¡¡¢©521-0244 ¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»ÔÂçÌîÌÚ1777
¡¡Äê°÷¡¡¡§¡¡ÀèÃå30Ì¾¡ÊÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¡Ë
¡Î°Ê²¼¶¦ÄÌ¡Ï
ÈñÍÑ¡¡¡§¡¡ÌµÎÁ
¹Ö»Õ¡¡¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¯¥ëー
¥×¥í¥¯¥ëー ¥Þ¥¹¥¿ー¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¡¡
DJI CAMP ENTERPRISE ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー
°ìÅùÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡Áà½Ä»Î
¡¡°ìµï¡¡½¤Ìï
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¯¥ëー
¥É¥íー¥ó»ö¶ÈÉô
¥É¥íー¥óÆ³Æþ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¡¡ËÌÀî¡¡Ì¤Íè
½õÀ®¶â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
µÆ¡¡²í¾Ï
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¡¡¡¦¥É¥íー¥óÆ³Æþ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë»ö¶È¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦´û¤Ë¥É¥íー¥ó¤Î±¿ÍÑ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤»ö¶È¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Êä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´±¸øÄ£¤Þ¤¿¤Ï¼«¼£ÂÎ¡¢Äó°Æ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ÎÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤½¤ÎÂ¾¥É¥íー¥ó¤ÎÆ³Æþ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ÎÊý
ÆâÍÆ¡¡¡§¡¡¡ÚÂè1Éô ÅÀ¸¡¡¿ËÉºÒ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¹â½êÅÀ¸¡¡¢ÀÖ³°ÀþÅÀ¸¡»öÎã¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ºÇ¿·DJI¥É¥íー¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¿ÀÇ½¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¡Ê¼Â±é¥»¥ß¥Êー¤Î¤ß¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤êÆâÍÆÊÑ¹¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Õ¥é¥¤¥È²òÀâÆ°²è¡Ê¥¦¥§¥Ö¥»¥ß¥Êー¤Î¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦²Á³Ê¡¿´ØÏ¢Êä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥É¥íー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëË¡Î§¡¿»ñ³Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼Áµ¿±þÅú
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÂè2Éô Â¬ÎÌ¡¿ICT»Ü¹©¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ICT»Ü¹©¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¿²ÝÂê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ICT»Ü¹©¤ÎÎ®¤ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼Ì¿¿¡¦¥ìー¥¶ーÂ¬ÎÌ»öÎã¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Â¬ÎÌÍÑGNSS¥íー¥Ðー¡¢Àß·×¡¦¸¡¾ÚÍÑ¥½¥Õ¥È¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ºÇ¿·DJI¥É¥íー¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¿ÀÇ½¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¡Ê¼Â±é¥»¥ß¥Êー¤Î¤ß¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤êÆâÍÆÊÑ¹¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Õ¥é¥¤¥È²òÀâÆ°²è¡Ê¥¦¥§¥Ö¥»¥ß¥Êー¤Î¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦²Á³Ê¡¿´ØÏ¢Êä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥É¥íー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëË¡Î§¡¿»ñ³Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼Áµ¿±þÅú
¾ÜºÙ¡¿¿½¹þ¡§
¡¡¡Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ï5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡https://sekido-rc.com/?pid=185259451
¡¡¡Î¼Â±é¥»¥ß¥Êー¡Ï5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡https://sekido-rc.com/?pid=185259452
¾Ò²ðÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
¡¦DJI MATRICE 4E¡Ê¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¸þ¤±¾®·¿¥É¥íー¥ó¡Ë
Matrice 4E ¤Ï¡¢Â¬ÎÌ¤ä¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢ÅÚÌÚ·úÀß¡¢ºÎ·¡¤Ê¤É¤Î¶õ´Ö·×Â¬ÍÑÅÓ¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4/3 CMOS¤È¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÈ÷¤¨¤¿¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃæË¾±ó¡¿Ë¾±ó¥«¥á¥é¤È¥ìー¥¶ーµ÷Î¥·×¤òÅëºÜ¤·¡¢¹â¸úÎ¨¤«¤ÄÀºÌ©¤Ê¥É¥íー¥óÂ¬ÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=184313004
¡¦DJI MATRICE 4T¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¦ºÒ³²ÂÐ±þ¾®·¿¥É¥íー¥ó¡Ë
Matrice 4T ¤Ï¡¢¹³Ñ¡¿ÃæË¾±ó¡¿Ë¾±ó¥«¥á¥é¤È¥ìー¥¶ーµ÷Î¥·×¡¢ÀÖ³°Àþ¥µー¥Þ¥ë¥«¥á¥é¡¢¶áÀÖ³°Àþ¡ÊNIR¡ËÊä½õ¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏ¡¦µßÌ¿µß½õ¡¦¸ø¶¦°ÂÁ´¡¦¿¹ÎÓÊÝÁ´¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤·¿·¤¿¤Ê¥É¥íー¥ó³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=184313004
¡¦DJI MATRICE 350 RTK¡Ê»º¶ÈÍÑ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥É¥íー¥ó¡Ë
¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡¢¿Ê²½¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥É¥íー¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢°ì¿·¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÅÁÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤êº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤À©¸æÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸úÎ¨²½¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤äÊñ³çÅª¤Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀÑºÜÀÇ½¤È³ÈÄ¥À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥É¥íー¥ó¶ÈÌ³¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=174805164
¡¦DJI ZENMUSE H30¥·¥êー¥º¡ÊM350 RTKÂÐ±þÁ´Å·¸õ·¿¥Þ¥ë¥Á¥»¥ó¥µー¥«¥á¥é¡Ë
¹³Ñ¥«¥á¥é¡¦¥ºー¥à¥«¥á¥é¡¦¥ìー¥¶ーµ÷Î¥·×¡¦ÀÖ³°Àþ¥µー¥Þ¥ë¥«¥á¥é¡ÊH30T¤Î¤ß¡Ë¡¦NIRÊä½õ¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÁ¯ÌÀ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦°ÂÁ´¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸¡ºº¡¢¿å¸»ÊÝ¸î¡¢ÎÓ¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤òÌµÍý¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=183259198
¡¦DJI Zenmuse L2¡ÊM350 RTKÂÐ±þLiDAR¥â¥¸¥åー¥ë¡¦¹âÀºÅÙIMUÅëºÜ¤Î¥ìー¥¶ーÂ¬ÎÌµ¡¡Ë
¥Õ¥ìー¥à¥Ùー¥¹¤ÎLiDAR¤ÈÆÈ¼«³«È¯¤Î¹âÀºÅÙIMU¥·¥¹¥Æ¥à¡¢4/3·¿CMOS RGB¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥«¥á¥é¤ò°ì¤Ä¤ËÅý¹ç¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÃÏ·Á¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ç¹â¸úÎ¨¤ÊDJI Èô¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=183259195
¡¦DJI ZENMUSE P1¡ÊM350 RTKÂÐ±þ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥»¥ó¥µーÅëºÜ¡¦4500Ëü²èÁÇ¤Î²Ä»ë¸÷¥«¥á¥é¡Ë
¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥»¥ó¥µー¥«¥á¥é¤È¸ò´¹²ÄÇ½¤ÊÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤ò3¼´¥¸¥ó¥Ð¥ë¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õ¼Ì¿¿Â¬ÎÌÍÑ¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢ÀºÅÙ¤È¸úÎ¨¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=183259193
¡¦DJI DOCK 3¡ÊMatrice 4D¡¿4TDÂÐ±þ¥É¥íー¥ó¥Ýー¥È¡Ë
»º¶È¸þ¤±¹âÀÇ½¥É¥íー¥ó Matrice 4D¡¿4TD ¤òÅëºÜ¤·¤¿ DJI Dock 3 ¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¤Î¥ê¥âー¥ÈÁàºî¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¼«Æ°±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¼ÖÎ¾ÅëºÜ¤Ë¤è¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëÀßÃÖ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¡¢´Æ»ë¡¦ÅÀ¸¡¡¦Â¬ÎÌ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=185106761
¡¦DJI TERRA¡Ê¼Ì¿¿²òÀÏ¥½¥Õ¥È¡Ë
¼þÊÕ´Ä¶¤Î¥Çー¥¿¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë´ÊÃ±Áàºî¤Î¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤Ï¶ÈÌ³¸½¾ì¤Î»öÎã¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ØÊÑ´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦DJI Thermal Analysis Tool¡Ê¥µー¥Þ¥ë¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¥Äー¥ë¡¢¼Ì¿¿²òÀÏ¥½¥Õ¥È¡Ë
DJI¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÇ®²èÁü²òÀÏ¤ÎÌµÎÁ¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£R-JPEG¡Ê¥¢ー¥ë¡¦¥¸¥§¥¤¥Ú¥°¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢²¹ÅÙ¾ðÊó¤òµÏ¿¤·¤¿ÆÃ¼ì¤ÊJPEG¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊ¬ÀÏ¡¦½èÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦FJD RTK Rover V10i¡ÊÂ¬ÃÏ GNSS¼õ¿®µ¡¡Ë
GNSS¡¢IMU¡¢2Âæ¤Î¥«¥á¥é¤òÅý¹ç¤·¤¿V10i¤Ï¡¢µÕÂÇ¤Á»þ¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»ë³Ð¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Îºî¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=179067169
¡¦DJI D-RTK 3¡Ê¹âÀºÅÙÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
¥Ùー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥É¥íー¥ó¤òÆ±»þ¤Ëcm¥ì¥Ù¥ë¤ÇÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥ìー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥É¥íー¥ó¤ÎÈô¹ÔÈÏ°Ï¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥Ðー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥âー¥É¤ÈDJI Enterprise¥¢¥×¥ê¡¢¤Þ¤¿DJI Terra¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹âÀºÅÙ¹Ò¶õÂ¬ÎÌ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢°ÂÁ´¤ÇÀµ³Î¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=184344691
TREND-POINT¡Êi-Construction¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë3DÅÀ·²½èÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
ËÄÂç¤ÊÅÀ·²¥Çー¥¿¤ò²÷Å¬¤Ë¼è¤ê°·¤¨¡¢ËÉÙ¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ë¤è¤ëÅÀ·²¥Çー¥¿²Ã¹©¤äÃÇÌÌºîÀ®¡¢¥á¥Ã¥·¥åÅÚÎÌ·×»»¤Ê¤É¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Éi-Construction¡É´ØÏ¢¤Î³Æ¼ïÍ×ÎÎ¤äÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö¾ðÊó²½»Ü¹©µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë½àµò¤·¤¿À®²ÌºîÀ®¤ò¼Â¸½¡£
¡¡https://sekido-rc.com/?pid=166786589
EX-TRENDÉðÂ¢¡ÊÅÚÌÚ»Ü¹©´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
¹©»ö¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ¬ÎÌ·×»»¡¢CAD¡¢½ÐÍè·Á¡¦¼Ì¿¿¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ÅÅ»ÒÇ¼ÉÊ¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤·¤¿ÅÚÌÚ»Ü¹©¶È¸þ¤±¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£i-Construction¤ÇÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê3¼¡¸µÀß·×¥Çー¥¿¤ÎºîÀ®¤«¤éÆü¡¹¤Î»Ü¹©´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡üDJI»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー in ¼¢²ì¡¡¾ÜºÙ¡¿¿½¤·¹þ¤ß
¡¡¡Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ï5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡https://sekido-rc.com/?pid=185259451
¡¡¡Î¼Â±é¥»¥ß¥Êー¡Ï5·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡https://sekido-rc.com/?pid=185259452
¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬¤ï¤«¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ
¥»¥¥É¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥íー¥ó¤ä´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦º£¸å³«ºÅÍ½Äê¤ÎÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡°ìÍ÷
¡¡https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¯¥ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥×¥í¥¯¥ëー¥É¥íー¥ó¤Ç¤Ï¼¢²ì¸©¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥íー¥ó¹Ö½¬¡¢µ¡ÂÎÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È¡¢»£±Æ¡¦ÅÀ¸¡Âå¹Ô¡¢¥É¥íー¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ê¤É¡¢¥É¥íー¥ó»º¶È¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃ¹Ö½¬¤ÎÂ¾¡¢»£±Æ¡¢ÅÀ¸¡¡¢Â¬ÎÌ¡¢ºÒ³²ÂÐ±þÅù¡¢¥É¥íー¥ó¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤Î¤¿¤á¤Î¾å°Ì¹Ö½¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥É¥íー¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥íー¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þーµ¡¤«¤é»º¶Èµ¡¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥É¥íー¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
=====================
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¯¥ëー ¥É¥íー¥ó»ö¶ÈÉô
¡¡½»½ê¡§¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»ÔÂçÌîÌÚ1777 BIG BREATH
¡¡URL¡§https://procrobo.com/
¡¡E-mail¡§info@procrobo.com
¡ÎËÜ¼Ò¡Ï
¡¡¢©526-0829 ¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»ÔÅÄÂ¼Ä®1281-8 Ä¹ÉÍ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯
¡¡E-mail¡§info@e-ohmi.net
¡ÎÅìµþÌ¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¡Ï
¡¡¢©152-0033 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÂç²¬»³1-37-25 ¥¼¥Í¥é¥ë¥Ü¥ó¥É¥Ó¥ë403
=====================
¡Ú¥»¥¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ 45,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ä´±¸øÄ£ÍÍ¤È¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡¢¥É¥íー¥ó¤ÎÈÎÇäÊÂ¤Ó¤Ë³Æ¼ï¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¥É¥íー¥ó¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ëDJI¼Ò¤ÎÂåÍýÅ¹¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢ÅìµþÅÔ¸×¥ÎÌç¤È¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¤Ë¤Æ¥É¥íー¥óÁí¹ç»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥É¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ç¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¼¡À¤ÂåÇÀ¶È´ØÏ¢¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö½ÕÆüÉô¤ß¤É¤ê¤ÎPARK¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¡×¤òÈ¯Â¤·¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë 1,950²ó°Ê¾å¤Î³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅ¡¢±ä¤Ù 21,000Ì¾°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¥»¥¥É »º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥óÁêÃÌÁë¸ý¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/industry/
¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶2ÃúÌÜ35ÈÖ5¹æ
¡¡TEL: 03-5843-7836 FAX:03-5843-7837
¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡Ê·î～¶â 10:00～17:30¡Ë
¡Î¥»¥¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ï
¡¡https://sekido-rc.com/
¡ÎDJIÇ§Äê¥¹¥È¥¢ Åìµþ¸×¥ÎÌç¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/toranomon/
¡ÎDJIÇ§Äê¥¹¥È¥¢ Ê¡²¬ÇîÂ¿¡Ï
¡¡https://sekidocorp.com/hakata/
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡ã¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254
TEL:03-5843-7836¡¡FAX:03-5843-7837
¼õÉÕ»þ´Ö¡ÊÊ¿Æü11:00～17:00¡Ë