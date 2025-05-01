Ä»¼è¸©¡õ¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤á¤°¤ëËÁ¸±¡×Ï¢·È¶¨ÄêÄù·ë¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Àµ¡¤Ë¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹7·î¤Ë¤ÏÄ»¼è¸©Æâ¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü
¡¡Ä»¼è¸©¤Ï¡¢²Ï¿¹Àµ¼£»á¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤á¤°¤ëËÁ¸±¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁê¸ß¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä»¼è¸©¡õ¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤á¤°¤ëËÁ¸±¡×Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤á¤°¤ëËÁ¸±¡×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³°ÊÉºà¤òÄ»¼è¸©¤Î´ë¶È¤¬À½Â¤¤·¤¿¤³¤È¤ò±ï¤Ë¡¢²Ï¿¹¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬Ä»¼è¸©¤ØÍèË¬¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Ä»¼è¸©¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤È¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î¼Â¸½¤Ë¤à¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤á¤°¤ëËÁ¸±¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ä»¼è¸©¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤·¤¿¼«Á³´Ñ»¡²ñ¡Ö¤¤¤¤â¤ÎÃµ¤·¤Ï¥Ç¥«¥ë¥Á¥ãーinÄ»¼è¡×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤â¤Î¡×¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¸©¤¬¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë
¡¡¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤á¤°¤ëËÁ¸±¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Î¤Á¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ò¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À¸Ì¿¤ÎÂº¤µ¤äÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡Ê¡áÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä»¼è¸©¤Ç¤ÏÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼çÍ×¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÅÚ¤Î30%¤òÊÝÁ´¤¹¤ëÌÜÉ¸¡Ö30by30¡Ê¥µー¥Æ¥£¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µー¥Æ¥£¡Ë¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì±´Ö´ë¶ÈÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤ÎÇ§ÄêÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤ò¿Þ¤ë¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³°ÊÉºà¤òÄ»¼è¸©¤Î´ë¶È¤¬À½Â¤¤·¤¿¤³¤È¤ò±ï¤Ë²Ï¿¹¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬Ä»¼è¸©¤ØÍèË¬¤µ¤ì¡¢Ä»¼è¸©¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î¼Â¸½¤Ë¤à¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¼Â¸½¤·¤¿ËÜ¶¨Äê¡£4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¶¨Äê¼°¤Ë¤Ï¡¢Ê¿°æ¸©ÃÎ»ö¤È¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¤á¤°¤ëËÁ¸±¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ²Ï¿¹ Àµ¼£»á¤¬ÅÐÃÅ¡£²Ï¿¹»á¤ÏÄ»¼è¸©¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÄ»¼èº½µÖ¤Î¼«Á³¤äÉáÃÊ¸«¤Ê¤¤À¸ÂÖ·Ï¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£Âç»³¤ä±ºÉÙ³¤´ß¤Ê¤É¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤¬¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ø¤¤¤Î¤Á½ä¤ëËÁ¸±¡Ù¤Ï¡¢¿©ÊªÏ¢º¿¤Ê¤É¤Ç¤¤¤¤â¤Î¤¬¹çÂÎ¡¦ÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¼¤ÒÄ»¼è¤Î¼«Á³¤È¤â¹çÂÎ¡¦ÊÑ·Á¤·¤¿¤¤¡£¡×¤Èº£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ø´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿°æ¸©ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÄ»¼èº½µÖ¤äÃæ¹ñÃÏÊýºÇ¹âÊö¤ÎÂç»³¤Ê¤É¡¢Ä»¼è¸©¤ÏÀ¸¤Êª¤ÎÊõ¸Ë¡£¤¼¤Ò¡¢¤¤¤¤â¤ÎÃµ¤·¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÄ»¼è¸©¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Î¤Á¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡×¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤¤¤¤â¤ÎÃµ¤·¤Ï¥Ç¥«¥ë¥Á¥ãー¡ª¡×
¡Ø¤¤¤Î¤Á¤á¤°¤ëËÁ¸±¡Ù¤Ï¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤ËË×Æþ¤·¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î¾å¤Ë»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡£¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥Ü¥È¥éー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦TOPPAN¡¦¤¯¤é¼÷»Ê¤Î3¼Ò¤È¶¦¤Ë¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î²óÉü¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤¤¤¤â¤ÎÃµ¤·¤Ï¥Ç¥«¥ë¥Á¥ãー!¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤â¤Î¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Çー¥¿¼ý½¸¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤¤¤¤â¤Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î½Ö´Ö¤¬ËèÆüÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¤â¤Î¤ÎÊõ¸Ë¤È¤â¸À¤¨¤ëÄ»¼è¸©¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤·¤¿¼«Á³´Ñ»¡²ñ¤¬º£¸å³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä»¼è¸©¥¾ー¥ó¤È¤Ï
¡¡Ä»¼è¸©¥¾ー¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤È¤Ã¤È¤ê¡×¡¦¡ÖÄ»¼èº½µÖ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¼«Á³¡×¡¦¡ÖÄ»¼è¤ÎÊ¸²½¤¬¤Ï¤°¤¯¤ó¤ÀË¤«¤Ê¿©¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤È¤Ã¤È¤ê¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Î¤Þ¤ó¤¬²È¡¢¿åÌÚ¤·¤²¤ë»á¡¢Ã«¸ý¥¸¥íー»á¡¢ÀÄ»³¹ä¾»»á¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢ÀèÀ¸¤æ¤«¤ê¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³¤³°¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ä¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤È¤Ã¤È¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ®½Å¤Ê¥°¥Ã¥º¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä»¼èº½µÖ¤Îº½¡Ê¹ñÎ©¸ø±à¶è°è³°¤ÎÄ»¼èº½µÖ¤Îº½¤ò»ÈÍÑ¡Ë¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¡ÖÄ»¼èÌµ¸Âº½µÖ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãî´ã¶À·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æº½¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤È¡¢Ãî´ã¶À¤ËÄ»¼è¸©¤ÎÆÃ»ºÊª¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¡¢Ì±¹©·Ý¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¡¢Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿Ä»¼èº½µÖ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÄ»¼èÌµ¸Âº½µÖ¡×¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ä»¼è¸©¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¤Þ¤¿Ê¸²½¤ä¹©·Ý¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤á¤°¤ëËÁ¸±¡×¤È¤Ï
¡¡¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦²Ï¿¹Àµ¼£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò°é¤à¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡£Â¿ÍÍ¤Ê¡ÈºÙË¦¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¹½Â¤ÂÎ¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌ¿¤ò°é¤à¾Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÀ¸Ì¿¤ò»É·ã¤·¡¢´¶À¤ò¤Ò¤é¤¯·úÃÛ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡MR/VR¤ä¡¢¹âÀººÙ¥¹¥¯¥êー¥ó¡¢ÆÃ¼ì¥µ¥¦¥ó¥ÉÅù¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡Öº£ ¤³¤³¤Ë¶¦¤ËÀ¸¤¤ë ´ñÀ×¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Ï¿¹Àµ¼£¡Ê¤«¤ï¤â¤ê¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë»á
¡¦1960Ç¯2·î20Æü¡Ê64ºÐ¡ËÉÙ»³¸©½Ð¿È
¡¦2025Ç¯ Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¥Æー¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ
¡¡¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー
¡¦ÂåÉ½ºî:¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0083¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥á¥â¥êー¡Ù¡¢µÜÂô¸¼£¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅª¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ø¥¤ー¥Ï¥Èー¥ô¸¸ÁÛ KENJI¤Î½Õ¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¢´ÆÆÄ¡Ë¤Û¤«